***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
03.08.2021 18:13
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.173 0 -1.173 0 4.177 13.350 17.527 0 0 70.599 86.953 1 86.954
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 27.782 -4.631 0 23.151 0 -33.982 5.420 -28.562 608.185 -359.410 70.599 2.352.850 18 2.352.868
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -337 0 -337 0 -48.714 19.103 -29.611 0 0 -25.306 -55.254 1 -55.253
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 443 34.751 -5.435 0 29.316 0 -65.328 20.393 -44.935 647.437 -277.098 -25.306 2.543.651 20 2.543.671
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
14.001.098 36.627.065 50.628.163 11.616.058 30.793.368 42.409.426
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 2.901.535 7.140.495 10.042.030 3.050.846 5.475.559 8.526.405
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.875.710 4.763.277 7.638.987 2.755.771 3.534.587 6.290.358
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
44.287 14.225 58.512 44.233 19.769 64.002
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.831.423 4.749.052 7.580.475 2.711.538 3.514.818 6.226.356
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 219.528 219.528 0 8.763 8.763
İthalat Kabul Kredileri
0 187.845 187.845 0 8.763 8.763
Diğer Banka Kabulleri
0 31.683 31.683 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 25.825 2.157.690 2.183.515 295.075 1.932.209 2.227.284
Belgeli Akreditifler
25.825 2.157.690 2.183.515 295.075 1.932.209 2.227.284
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
2.047.081 6.339.729 8.386.810 784.381 625.253 1.409.634
Cayılamaz Taahhütler
1.891.809 6.147.406 8.039.215 724.527 550.681 1.275.208
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.268.676 6.147.406 7.416.082 284.835 513.584 798.419
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 37.097 37.097
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 184.983 0 184.983 128.567 0 128.567
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
108.945 0 108.945 93.189 0 93.189
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
110.600 0 110.600 103.493 0 103.493
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
214.867 0 214.867 110.705 0 110.705
Cayılabilir Taahhütler
155.272 192.323 347.595 59.854 74.572 134.426
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
155.272 192.323 347.595 59.854 74.572 134.426
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 9.052.482 23.146.841 32.199.323 7.780.831 24.692.556 32.473.387
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.776.291 5.211.799 9.988.090 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.776.291 5.211.799 9.988.090 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.276.191 17.935.042 22.211.233 6.370.831 20.315.110 26.685.941
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
427.931 1.348.484 1.776.415 749.743 1.515.798 2.265.541
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
278.389 574.389 852.778 736.568 405.822 1.142.390
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
149.542 774.095 923.637 13.175 1.109.976 1.123.151
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.689.810 14.628.923 17.318.733 5.083.001 17.430.266 22.513.267
Swap Para Alım İşlemleri
405.983 6.548.475 6.954.458 637.447 8.727.662 9.365.109
Swap Para Satım İşlemleri
2.283.827 4.629.090 6.912.917 4.445.554 5.233.210 9.678.764
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 1.725.679 1.725.679 0 1.734.697 1.734.697
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.725.679 1.725.679 0 1.734.697 1.734.697
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.158.450 1.315.664 2.474.114 538.087 549.920 1.088.007
Para Alım Opsiyonları
451.801 773.098 1.224.899 284.129 271.680 555.809
Para Satım Opsiyonları
706.649 542.566 1.249.215 253.958 278.240 532.198
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 641.971 641.971 819.126 819.126
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
94.591.554 74.871.428 169.462.982 59.647.606 48.766.961 108.414.567
EMANET KIYMETLER
11.693.592 8.365.019 20.058.611 7.727.696 8.317.028 16.044.724
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.749.769 0 5.749.769 2.873.750 0 2.873.750
Emanete Alınan Menkul Değerler
222.704 131.113 353.817 252.347 125.602 377.949
Tahsile Alınan Çekler
467.659 125.694 593.353 314.753 124.690 439.443
Tahsile Alınan Ticari Senetler
51.579 52.435 104.014 36.233 6.506 42.739
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.201.881 8.055.777 13.257.658 4.250.613 8.060.230 12.310.843
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
82.626.678 66.267.612 148.894.290 51.571.796 40.212.739 91.784.535
Menkul Kıymetler
858.846 858.846 359.549 0 359.549
Teminat Senetleri
42.045.281 27.642.841 69.688.122 39.232.709 24.298.111 63.530.820
Emtia
1.152.524 778.461 1.930.985 1.030.654 524.758 1.555.412
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
35.356.363 36.010.383 71.366.746 8.081.724 13.599.996 21.681.720
Diğer Rehinli Kıymetler
3.213.664 1.835.927 5.049.591 2.867.160 1.789.874 4.657.034
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
271.284 238.797 510.081 348.114 237.194 585.308
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
108.592.652 111.498.493 220.091.145 71.263.664 79.560.329 150.823.993
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-398.996 596.857
Alınan Faizler
1.292.202 1.096.121
Ödenen Faizler
-1.371.781 -667.963
Alınan Temettüler
643 53
Alınan Ücret ve Komisyonlar
150.738 109.312
Elde Edilen Diğer Kazançlar
702.065 315.000
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
542.357 93.908
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-118.351 -110.360
Ödenen Vergiler
-27.921 -38.423
Diğer
-1.568.948 -200.791
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-526.235 -556.127
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
15.902 -16.720
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-16.781 704.369
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-326.130 -2.327.860
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
22.116 -402.001
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
338.903 -38.879
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.263.853 878.782
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-533.304 494.082
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.290.794 152.100
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-925.231 40.730
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-490.889 -217.687
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-58.571 22.482
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
14.261 7.072
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.425.446 -704.120
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
523.854 150.670
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
455.013 306.209
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
47.222 -291.583
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.327.401 142.736
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.444.599 -683.561
İhraç Edilen Sermaye Araçları
175.350 307.735
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-10.930 -58.493
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
580.850 556.345
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-788.048 87.805
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.208.493 4.489.721
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.420.445 4.577.526
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.305 70.600
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-29.948 16.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-337 -1.173
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-438 -1.466
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
101 293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-29.611 17.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-62.374 2.447
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
24.836 17.079
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.927 -1.999
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.253 86.954
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.754.801 5.540.607 7.295.408 2.122.011 5.029.576 7.151.587
Nakit ve Nakit Benzerleri
671.816 4.508.546 5.180.362 1.148.927 4.778.497 5.927.424
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 568.571 3.193.791 3.762.362 384.758 3.210.176 3.594.934
Bankalar
I-ç 3.885 1.314.755 1.318.640 164.703 1.568.321 1.733.024
Para Piyasalarından Alacaklar
100.053 0 100.053 600.294 0 600.294
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-693 0 -693 -828 0 -828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.307 13.820 41.127 39.249 18.063 57.312
Devlet Borçlanma Senetleri
11.464 13.820 25.284 17.413 18.063 35.476
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
15.843 0 15.843 21.836 0 21.836
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 947.667 895.274 1.842.941 812.028 170.390 982.418
Devlet Borçlanma Senetleri
904.242 895.274 1.799.516 762.918 170.390 933.308
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
31.415 0 31.415 38.600 0 38.600
Diğer Finansal Varlıklar
12.010 0 12.010 10.510 0 10.510
Türev Finansal Varlıklar
I-c 108.011 122.967 230.978 121.807 62.626 184.433
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
66.120 122.967 189.087 114.029 62.626 176.655
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
41.891 0 41.891 7.778 0 7.778
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.447.142 14.647.150 28.094.292 13.156.010 14.563.905 27.719.915
Krediler
I-f 12.966.055 9.920.329 22.886.384 12.685.090 9.700.794 22.385.884
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 827.360 1.005.646 1.833.006 723.239 938.005 1.661.244
Faktoring Alacakları
247.955 0 247.955 299.362 0 299.362
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 75.589 4.003.620 4.079.209 75.703 4.158.197 4.233.900
Devlet Borçlanma Senetleri
75.589 3.752.089 3.827.678 75.703 3.657.547 3.733.250
Diğer Finansal Varlıklar
0 251.531 251.531 500.650 500.650
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-669.817 -282.445 -952.262 -627.384 -233.091 -860.475
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 600.244 0 600.244 224.790 0 224.790
Satış Amaçlı
600.244 0 600.244 224.790 0 224.790
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 384.360 0 384.360 365.416 0 365.416
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 120.181 0 120.181 122.403 0 122.403
Şerefiye
49.647 0 49.647 49.647 0 49.647
Diğer
70.534 0 70.534 72.756 0 72.756
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.897 0 5.897 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 192.766 0 192.766 170.757 0 170.757
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 465.946 164.773 630.719 621.198 445.886 1.067.084
VARLIKLAR TOPLAMI
16.971.337 20.352.530 37.323.867 16.782.585 20.039.367 36.821.952
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 10.584.537 9.130.335 19.714.872 9.357.962 8.945.400 18.303.362
ALINAN KREDİLER
II-c 586.955 9.482.114 10.069.069 407.969 9.551.700 9.959.669
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
196.509 306.876 503.385 268.123 525.722 793.845
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
714.300 0 714.300 409.783 0 409.783
Bonolar
714.300 714.300 409.783 0 409.783
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
58.862 55.244 114.106 65.942 270.172 336.114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 56.418 52.651 109.069 64.602 267.180 331.782
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 2.444 2.593 5.037 1.340 2.992 4.332
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 44.031 756 44.787 46.890 983 47.873
KARŞILIKLAR
II-f 115.681 36.052 151.733 103.211 29.670 132.881
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
17.237 0 17.237 15.451 0 15.451
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
98.444 36.052 134.496 87.760 29.670 117.430
CARİ VERGİ BORCU
II-g 42.913 0 42.913 83.561 0 83.561
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.433.241 2.433.241 0 2.821.726 2.821.726
Krediler
0 651.197 651.197 0 556.604 556.604
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.782.044 1.782.044 0 2.265.122 2.265.122
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
676.878 314.912 991.790 444.871 1.064.693 1.509.564
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.562.652 -18.981 2.543.671 2.423.873 -299 2.423.574
Ödenmiş Sermaye
2.213.740 0 2.213.740 2.038.390 0 2.038.390
Sermaye Yedekleri
497 0 497 497 0 497
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
443 0 443 443 0 443
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
29.315 0 29.315 29.653 0 29.653
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-25.953 -18.981 -44.934 -15.025 -299 -15.324
Kar Yedekleri
647.437 0 647.437 608.185 0 608.185
Yasal Yedekler
62.656 0 62.656 56.229 0 56.229
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
584.781 0 584.781 551.956 0 551.956
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-302.404 0 -302.404 -237.846 0 -237.846
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-277.098 0 -277.098 -359.410 0 -359.410
Dönem Net Kâr veya Zararı
-25.306 0 -25.306 121.564 0 121.564
Azınlık Payları
II-i 20 0 20 19 0 19
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.583.318 21.740.549 37.323.867 13.612.185 23.209.767 36.821.952
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.514.974 1.122.958 801.412 537.682
Kredilerden Alınan Faizler
1.177.673 846.911 625.394 402.499
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
28.370 3.787 16.758 2.111
Bankalardan Alınan Faizler
5.583 19.278 3.022 11.361
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
39.075 54.104 17.076 28.404
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
175.474 127.025 93.554 58.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.171 1.763 1.374 750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
80.312 33.156 43.759 21.642
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
92.991 92.106 48.421 36.168
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
86.190 69.780 44.669 33.921
Diğer Faiz Gelirleri
2.609 2.073 939 826
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.235.428 -776.797 -650.982 -384.350
Mevduata Verilen Faizler
-872.224 -426.607 -466.246 -212.709
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-292.467 -279.562 -152.862 -145.282
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.176 -4.583 -3.499 -3.383
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-45.028 -38.767 -25.140 -19.836
Kiralama Faiz Giderleri
-3.768 -3.332 -1.906 -605
Diğer Faiz Giderleri
-13.765 -23.946 -1.329 -2.535
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
279.546 346.161 150.430 153.332
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
50.339 77.327 30.126 40.505
Alınan Ücret ve Komisyonlar
89.712 109.312 46.329 57.603
Gayri Nakdi Kredilerden
31.418 27.158 15.954 13.327
Diğer
IV-i 58.294 82.154 30.375 44.276
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-39.373 -31.985 -16.203 -17.098
Gayri Nakdi Kredilere
-190 -397 -84 -199
Diğer
IV-i -39.183 -31.588 -16.119 -16.899
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 643 53 119 53
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç -74.568 43.722 -45.008 27.638
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
21.152 8.765 9.193 4.499
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
355.322 89.563 -2.843 -50.751
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-451.042 -54.606 -51.358 73.890
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 48.577 36.402 30.166 22.196
FAALİYET BRÜT KÂRI
304.537 503.665 165.833 243.724
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -68.780 -179.593 -30.952 -96.455
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -22.112 -12.712 10.060 6.354
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -121.700 -109.111 -60.802 -52.171
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -125.163 -114.368 -66.489 -56.551
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-33.218 87.881 17.650 44.901
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g -33.218 87.881 17.650 44.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ 7.913 -17.281 -1.641 -12.270
Cari Vergi Karşılığı
-6.068 -12.228 -3.303 -12.228
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
13.981 0 1.662 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h -25.305 70.600 16.009 32.631
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-25.305 70.600 16.009 32.631
Grubun Karı (Zararı)
IV-ı -25.306 70.599 16.009 32.631
Azınlık Payları Karı (Zararı)
IV-i 1 1 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr / Zarar -0,01170000 0,03720000 0,00790000 0,01720000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954512
BIST