***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.173 0 -1.173 0 4.177 13.350 17.527 0 0 70.599 86.953 1 86.954Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.038.390 54 0 443 27.782 -4.631 0 23.151 0 -33.982 5.420 -28.562 608.185 -359.410 70.599 2.352.850 18 2.352.868Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -337 0 -337 0 -48.714 19.103 -29.611 0 0 -25.306 -55.254 1 -55.253Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.213.740 54 0 443 34.751 -5.435 0 29.316 0 -65.328 20.393 -44.935 647.437 -277.098 -25.306 2.543.651 20 2.543.671Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER14.001.098 36.627.065 50.628.163 11.616.058 30.793.368 42.409.426GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 2.901.535 7.140.495 10.042.030 3.050.846 5.475.559 8.526.405Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.875.710 4.763.277 7.638.987 2.755.771 3.534.587 6.290.358Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler44.287 14.225 58.512 44.233 19.769 64.002Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.831.423 4.749.052 7.580.475 2.711.538 3.514.818 6.226.356Banka KredileriIII-a-2,i 0 219.528 219.528 0 8.763 8.763İthalat Kabul Kredileri0 187.845 187.845 0 8.763 8.763Diğer Banka Kabulleri0 31.683 31.683 0 0 0AkreditiflerIII-a-2,i 25.825 2.157.690 2.183.515 295.075 1.932.209 2.227.284Belgeli Akreditifler25.825 2.157.690 2.183.515 295.075 1.932.209 2.227.284Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER2.047.081 6.339.729 8.386.810 784.381 625.253 1.409.634Cayılamaz Taahhütler1.891.809 6.147.406 8.039.215 724.527 550.681 1.275.208Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.268.676 6.147.406 7.416.082 284.835 513.584 798.419Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 37.097 37.097İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 184.983 0 184.983 128.567 0 128.567Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri108.945 0 108.945 93.189 0 93.189İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri110.600 0 110.600 103.493 0 103.493Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler214.867 0 214.867 110.705 0 110.705Cayılabilir Taahhütler155.272 192.323 347.595 59.854 74.572 134.426Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler155.272 192.323 347.595 59.854 74.572 134.426TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 9.052.482 23.146.841 32.199.323 7.780.831 24.692.556 32.473.387Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.776.291 5.211.799 9.988.090 1.410.000 4.377.446 5.787.446Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.776.291 5.211.799 9.988.090 1.410.000 4.377.446 5.787.446Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4.276.191 17.935.042 22.211.233 6.370.831 20.315.110 26.685.941Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri427.931 1.348.484 1.776.415 749.743 1.515.798 2.265.541Vadeli Döviz Alım İşlemleri278.389 574.389 852.778 736.568 405.822 1.142.390Vadeli Döviz Satım İşlemleri149.542 774.095 923.637 13.175 1.109.976 1.123.151Para ve Faiz Swap İşlemleri2.689.810 14.628.923 17.318.733 5.083.001 17.430.266 22.513.267Swap Para Alım İşlemleri405.983 6.548.475 6.954.458 637.447 8.727.662 9.365.109Swap Para Satım İşlemleri2.283.827 4.629.090 6.912.917 4.445.554 5.233.210 9.678.764Swap Faiz Alım İşlemleri0 1.725.679 1.725.679 0 1.734.697 1.734.697Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.725.679 1.725.679 0 1.734.697 1.734.697Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.158.450 1.315.664 2.474.114 538.087 549.920 1.088.007Para Alım Opsiyonları451.801 773.098 1.224.899 284.129 271.680 555.809Para Satım Opsiyonları706.649 542.566 1.249.215 253.958 278.240 532.198Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 641.971 641.971 819.126 819.126EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER94.591.554 74.871.428 169.462.982 59.647.606 48.766.961 108.414.567EMANET KIYMETLER11.693.592 8.365.019 20.058.611 7.727.696 8.317.028 16.044.724Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları5.749.769 0 5.749.769 2.873.750 0 2.873.750Emanete Alınan Menkul Değerler222.704 131.113 353.817 252.347 125.602 377.949Tahsile Alınan Çekler467.659 125.694 593.353 314.753 124.690 439.443Tahsile Alınan Ticari Senetler51.579 52.435 104.014 36.233 6.506 42.739Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler5.201.881 8.055.777 13.257.658 4.250.613 8.060.230 12.310.843Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER82.626.678 66.267.612 148.894.290 51.571.796 40.212.739 91.784.535Menkul Kıymetler858.846 858.846 359.549 0 359.549Teminat Senetleri42.045.281 27.642.841 69.688.122 39.232.709 24.298.111 63.530.820Emtia1.152.524 778.461 1.930.985 1.030.654 524.758 1.555.412Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul35.356.363 36.010.383 71.366.746 8.081.724 13.599.996 21.681.720Diğer Rehinli Kıymetler3.213.664 1.835.927 5.049.591 2.867.160 1.789.874 4.657.034Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER271.284 238.797 510.081 348.114 237.194 585.308BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI108.592.652 111.498.493 220.091.145 71.263.664 79.560.329 150.823.993Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-398.996 596.857Alınan Faizler1.292.202 1.096.121Ödenen Faizler-1.371.781 -667.963Alınan Temettüler643 53Alınan Ücret ve Komisyonlar150.738 109.312Elde Edilen Diğer Kazançlar702.065 315.000Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar542.357 93.908Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-118.351 -110.360Ödenen Vergiler-27.921 -38.423Diğer-1.568.948 -200.791Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-526.235 -556.127Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış15.902 -16.720Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-16.781 704.369Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-326.130 -2.327.860Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış22.116 -402.001Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)338.903 -38.879Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.263.853 878.782Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-533.304 494.082Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.290.794 152.100Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-925.231 40.730YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-490.889 -217.687İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-58.571 22.482Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller14.261 7.072Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.425.446 -704.120Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar523.854 150.670Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar455.013 306.209Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit47.222 -291.583Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.327.401 142.736Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.444.599 -683.561İhraç Edilen Sermaye Araçları175.350 307.735Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-10.930 -58.493Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi580.850 556.345Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-788.048 87.805Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.208.493 4.489.721Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.420.445 4.577.526Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-25.305 70.600DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-29.948 16.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-337 -1.173Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-438 -1.466Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler101 293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-29.611 17.527Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-62.374 2.447Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)24.836 17.079Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.927 -1.999TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-55.253 86.954Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.754.801 5.540.607 7.295.408 2.122.011 5.029.576 7.151.587Nakit ve Nakit Benzerleri671.816 4.508.546 5.180.362 1.148.927 4.778.497 5.927.424Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 568.571 3.193.791 3.762.362 384.758 3.210.176 3.594.934BankalarI-ç 3.885 1.314.755 1.318.640 164.703 1.568.321 1.733.024Para Piyasalarından Alacaklar100.053 0 100.053 600.294 0 600.294Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-693 0 -693 -828 0 -828Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar27.307 13.820 41.127 39.249 18.063 57.312Devlet Borçlanma Senetleri11.464 13.820 25.284 17.413 18.063 35.476Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar15.843 0 15.843 21.836 0 21.836Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 947.667 895.274 1.842.941 812.028 170.390 982.418Devlet Borçlanma Senetleri904.242 895.274 1.799.516 762.918 170.390 933.308Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler31.415 0 31.415 38.600 0 38.600Diğer Finansal Varlıklar12.010 0 12.010 10.510 0 10.510Türev Finansal VarlıklarI-c 108.011 122.967 230.978 121.807 62.626 184.433Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı66.120 122.967 189.087 114.029 62.626 176.655Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı41.891 0 41.891 7.778 0 7.778İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)13.447.142 14.647.150 28.094.292 13.156.010 14.563.905 27.719.915KredilerI-f 12.966.055 9.920.329 22.886.384 12.685.090 9.700.794 22.385.884Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 827.360 1.005.646 1.833.006 723.239 938.005 1.661.244Faktoring Alacakları247.955 0 247.955 299.362 0 299.362İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 75.589 4.003.620 4.079.209 75.703 4.158.197 4.233.900Devlet Borçlanma Senetleri75.589 3.752.089 3.827.678 75.703 3.657.547 3.733.250Diğer Finansal Varlıklar0 251.531 251.531 500.650 500.650Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-669.817 -282.445 -952.262 -627.384 -233.091 -860.475SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 600.244 0 600.244 224.790 0 224.790Satış Amaçlı600.244 0 600.244 224.790 0 224.790Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 384.360 0 384.360 365.416 0 365.416MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 120.181 0 120.181 122.403 0 122.403Şerefiye49.647 0 49.647 49.647 0 49.647Diğer70.534 0 70.534 72.756 0 72.756YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI5.897 0 5.897 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 192.766 0 192.766 170.757 0 170.757DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 465.946 164.773 630.719 621.198 445.886 1.067.084VARLIKLAR TOPLAMI16.971.337 20.352.530 37.323.867 16.782.585 20.039.367 36.821.952YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 10.584.537 9.130.335 19.714.872 9.357.962 8.945.400 18.303.362ALINAN KREDİLERII-c 586.955 9.482.114 10.069.069 407.969 9.551.700 9.959.669PARA PİYASALARINA BORÇLAR196.509 306.876 503.385 268.123 525.722 793.845İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)714.300 0 714.300 409.783 0 409.783Bonolar714.300 714.300 409.783 0 409.783Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER58.862 55.244 114.106 65.942 270.172 336.114Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 56.418 52.651 109.069 64.602 267.180 331.782Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 2.444 2.593 5.037 1.340 2.992 4.332FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 44.031 756 44.787 46.890 983 47.873KARŞILIKLARII-f 115.681 36.052 151.733 103.211 29.670 132.881Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı17.237 0 17.237 15.451 0 15.451Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar98.444 36.052 134.496 87.760 29.670 117.430CARİ VERGİ BORCUII-g 42.913 0 42.913 83.561 0 83.561ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.433.241 2.433.241 0 2.821.726 2.821.726Krediler0 651.197 651.197 0 556.604 556.604Diğer Borçlanma Araçları0 1.782.044 1.782.044 0 2.265.122 2.265.122DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER676.878 314.912 991.790 444.871 1.064.693 1.509.564ÖZKAYNAKLARII-ı 2.562.652 -18.981 2.543.671 2.423.873 -299 2.423.574Ödenmiş Sermaye2.213.740 0 2.213.740 2.038.390 0 2.038.390Sermaye Yedekleri497 0 497 497 0 497Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri443 0 443 443 0 443Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler29.315 0 29.315 29.653 0 29.653Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-25.953 -18.981 -44.934 -15.025 -299 -15.324Kar Yedekleri647.437 0 647.437 608.185 0 608.185Yasal Yedekler62.656 0 62.656 56.229 0 56.229Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler584.781 0 584.781 551.956 0 551.956Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-302.404 0 -302.404 -237.846 0 -237.846Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-277.098 0 -277.098 -359.410 0 -359.410Dönem Net Kâr veya Zararı-25.306 0 -25.306 121.564 0 121.564Azınlık PaylarıII-i 20 0 20 19 0 19YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI15.583.318 21.740.549 37.323.867 13.612.185 23.209.767 36.821.952Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.514.974 1.122.958 801.412 537.682Kredilerden Alınan Faizler1.177.673 846.911 625.394 402.499Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler28.370 3.787 16.758 2.111Bankalardan Alınan Faizler5.583 19.278 3.022 11.361Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler39.075 54.104 17.076 28.404Menkul Değerlerden Alınan Faizler175.474 127.025 93.554 58.560Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.171 1.763 1.374 750Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar80.312 33.156 43.759 21.642İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler92.991 92.106 48.421 36.168Finansal Kiralama Faiz Gelirleri86.190 69.780 44.669 33.921Diğer Faiz Gelirleri2.609 2.073 939 826FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.235.428 -776.797 -650.982 -384.350Mevduata Verilen Faizler-872.224 -426.607 -466.246 -212.709Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-292.467 -279.562 -152.862 -145.282Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.176 -4.583 -3.499 -3.383İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-45.028 -38.767 -25.140 -19.836Kiralama Faiz Giderleri-3.768 -3.332 -1.906 -605Diğer Faiz Giderleri-13.765 -23.946 -1.329 -2.535NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ279.546 346.161 150.430 153.332NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ50.339 77.327 30.126 40.505Alınan Ücret ve Komisyonlar89.712 109.312 46.329 57.603Gayri Nakdi Kredilerden31.418 27.158 15.954 13.327DiğerIV-i 58.294 82.154 30.375 44.276Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-39.373 -31.985 -16.203 -17.098Gayri Nakdi Kredilere-190 -397 -84 -199DiğerIV-i -39.183 -31.588 -16.119 -16.899TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 643 53 119 53TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç -74.568 43.722 -45.008 27.638Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)21.152 8.765 9.193 4.499Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)355.322 89.563 -2.843 -50.751Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-451.042 -54.606 -51.358 73.890DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 48.577 36.402 30.166 22.196FAALİYET BRÜT KÂRI304.537 503.665 165.833 243.724BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -68.780 -179.593 -30.952 -96.455DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -22.112 -12.712 10.060 6.354PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -121.700 -109.111 -60.802 -52.171DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -125.163 -114.368 -66.489 -56.551NET FAALİYET KARI (ZARARI)-33.218 87.881 17.650 44.901BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g -33.218 87.881 17.650 44.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ 7.913 -17.281 -1.641 -12.270Cari Vergi Karşılığı-6.068 -12.228 -3.303 -12.228Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi13.981 0 1.662 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h -25.305 70.600 16.009 32.631DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-25.305 70.600 16.009 32.631Grubun Karı (Zararı)IV-ı -25.306 70.599 16.009 32.631Azınlık Payları Karı (Zararı)IV-i 1 1 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar -0,01170000 0,03720000 0,00790000 0,01720000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954512BIST