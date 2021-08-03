***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.163 0 -1.163 0 4.177 14.470 18.647 0 0 57.126 74.610 0 74.610Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.038.390 54 0 0 24.131 -4.413 0 19.718 0 -34.512 6.540 -27.972 483.558 -301.762 57.126 2.269.112 0 2.269.112Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -369 0 -369 0 -48.694 21.255 -27.439 0 0 -41.293 -69.101 0 -69.101Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.213.740 54 0 0 30.286 -5.223 0 25.063 0 -65.853 23.665 -42.188 488.327 -211.141 -41.293 2.432.562 0 2.432.562Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER13.739.930 36.220.533 49.960.463 11.557.120 30.718.794 42.275.914GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 2.901.930 7.140.495 10.042.425 3.051.761 5.475.558 8.527.319Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.876.105 4.763.277 7.639.382 2.756.686 3.534.587 6.291.273Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler44.287 14.225 58.512 44.233 19.769 64.002Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.831.818 4.749.052 7.580.870 2.712.453 3.514.818 6.227.271Banka KredileriIII-a-2,i 0 219.528 219.528 0 8.762 8.762İthalat Kabul Kredileri0 187.845 187.845 0 8.762 8.762Diğer Banka Kabulleri0 31.683 31.683 0 0 0AkreditiflerIII-a-2,i 25.825 2.157.690 2.183.515 295.075 1.932.209 2.227.284Belgeli Akreditifler25.825 2.157.690 2.183.515 295.075 1.932.209 2.227.284Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1.891.809 6.147.406 8.039.215 724.527 550.681 1.275.208Cayılamaz Taahhütler1.891.809 6.147.406 8.039.215 724.527 550.681 1.275.208Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.268.676 6.147.406 7.416.082 284.835 513.584 798.419Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 37.097 37.097İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 184.983 0 184.983 128.567 0 128.567Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri108.945 0 108.945 93.189 0 93.189İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri110.600 0 110.600 103.493 0 103.493Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler214.867 0 214.867 110.705 0 110.705Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 8.946.191 22.932.632 31.878.823 7.780.832 24.692.555 32.473.387Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.670.000 5.121.378 9.791.378 1.410.000 4.377.446 5.787.446Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.670.000 5.121.378 9.791.378 1.410.000 4.377.446 5.787.446Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4.276.191 17.811.254 22.087.445 6.370.832 20.315.109 26.685.941Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri427.931 1.348.484 1.776.415 749.743 1.515.798 2.265.541Vadeli Döviz Alım İşlemleri278.389 574.389 852.778 736.568 405.822 1.142.390Vadeli Döviz Satım İşlemleri149.542 774.095 923.637 13.175 1.109.976 1.123.151Para ve Faiz Swap İşlemleri2.689.810 14.628.923 17.318.733 5.083.001 17.430.266 22.513.267Swap Para Alım İşlemleri405.983 6.548.475 6.954.458 637.447 8.727.662 9.365.109Swap Para Satım İşlemleri2.283.827 4.629.090 6.912.917 4.445.554 5.233.210 9.678.764Swap Faiz Alım İşlemleri0 1.725.679 1.725.679 0 1.734.697 1.734.697Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.725.679 1.725.679 0 1.734.697 1.734.697Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.158.450 1.191.876 2.350.326 538.088 549.919 1.088.007Para Alım Opsiyonları451.801 711.204 1.163.005 284.130 271.679 555.809Para Satım Opsiyonları706.649 480.672 1.187.321 253.958 278.240 532.198Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 641.971 641.971 0 819.126 819.126EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER83.537.817 59.942.302 143.480.119 51.772.937 35.281.269 87.054.206EMANET KIYMETLER3.293.811 615.588 3.909.399 2.285.689 930.663 3.216.352Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.837.095 1.837.095 1.318.313 1.318.313Emanete Alınan Menkul Değerler67.777 131.113 198.890 104.727 125.602 230.329Tahsile Alınan Çekler465.600 123.051 588.651 314.407 122.393 436.800Tahsile Alınan Ticari Senetler51.276 52.146 103.422 35.930 6.257 42.187Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler872.063 309.278 1.181.341 512.312 676.411 1.188.723Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER79.972.722 59.087.917 139.060.639 49.139.135 34.113.412 83.252.547Menkul Kıymetler858.846 858.846 359.549 359.549Teminat Senetleri39.391.325 20.463.146 59.854.471 36.800.048 18.198.784 54.998.832Emtia1.152.524 778.461 1.930.985 1.030.654 524.758 1.555.412Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul35.356.363 36.010.383 71.366.746 8.081.724 13.599.996 21.681.720Diğer Rehinli Kıymetler3.213.664 1.835.927 5.049.591 2.867.160 1.789.874 4.657.034Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER271.284 238.797 510.081 348.113 237.194 585.307BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI97.277.747 96.162.835 193.440.582 63.330.057 66.000.063 129.330.120Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-435.834 373.200Alınan Faizler1.357.772 1.079.597Ödenen Faizler-1.349.080 -695.409Alınan Temettüler543 8Alınan Ücret ve Komisyonlar146.604 106.534Elde Edilen Diğer Kazançlar700.317 313.765Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar528.564 79.055Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-115.161 -108.339Ödenen Vergiler-21.101 -36.427Diğer-1.684.292 -365.584Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-585.708 -399.101Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış10.207 -10.484Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-17.171 710.234Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-123.612 -2.189.098Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış36.325 -353.306Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)338.903 -38.880Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.203.064 836.987Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-720.176 545.944Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.313.248 99.502Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.021.542 -25.901YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-454.840 -185.170İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-31.599 23.148Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller14.182 6.945Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.401.077 -704.120Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar508.641 182.650Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar455.013 306.207Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit44.231 -291.584Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.324.410 142.736Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.444.599 -683.562İhraç Edilen Sermaye Araçları175.350 307.735Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-10.930 -58.493Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi570.226 555.996Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-861.925 53.341Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.173.744 4.443.070Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.311.819 4.496.411Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-41.293 57.126DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-27.808 17.484Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-369 -1.163Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-480 -1.454Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler111 291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-27.439 18.647Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-62.374 2.418Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)27.642 18.551Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.293 -2.322TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-69.101 74.610Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.726.643 5.432.857 7.159.500 2.088.292 4.995.277 7.083.569Nakit ve Nakit Benzerleri670.940 4.400.796 5.071.736 1.148.426 4.744.198 5.892.624Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 568.571 3.193.791 3.762.362 384.758 3.210.176 3.594.934BankalarI-ç 3.007 1.207.005 1.210.012 164.202 1.534.022 1.698.224Para Piyasalarından Alacaklar100.053 0 100.053 600.294 0 600.294Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-691 0 -691 -828 0 -828Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar785 13.820 14.605 6.791 18.063 24.854Devlet Borçlanma Senetleri785 13.820 14.605 6.791 18.063 24.854Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 946.907 895.274 1.842.181 811.268 170.390 981.658Devlet Borçlanma Senetleri904.242 895.274 1.799.516 762.918 170.390 933.308Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler30.655 0 30.655 37.840 0 37.840Diğer Finansal Varlıklar12.010 0 12.010 10.510 0 10.510Türev Finansal Varlıklar108.011 122.967 230.978 121.807 62.626 184.433Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-c 66.120 122.967 189.087 114.029 62.626 176.655Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-j 41.891 0 41.891 7.778 0 7.778İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.921.522 13.789.045 26.710.567 12.726.858 13.798.069 26.524.927KredilerI-f 13.181.856 10.008.416 23.190.272 12.900.842 9.828.338 22.729.180Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları247.955 0 247.955 299.362 0 299.362İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 75.589 4.003.620 4.079.209 75.703 4.158.197 4.233.900Devlet Borçlanma Senetleri75.589 3.752.089 3.827.678 75.703 3.657.547 3.733.250Diğer Finansal Varlıklar0 251.531 251.531 0 500.650 500.650Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-583.878 -222.991 -806.869 -549.049 -188.466 -737.515SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 600.244 0 600.244 224.790 0 224.790Satış Amaçlı600.244 0 600.244 224.790 0 224.790Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI225.580 0 225.580 225.580 0 225.580İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 359.219 0 359.219 341.106 0 341.106MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 67.131 0 67.131 69.131 0 69.131Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer67.131 0 67.131 69.131 0 69.131YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI5.897 0 5.897 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 171.709 0 171.709 153.744 0 153.744DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 372.101 161.551 533.652 532.871 442.772 975.643VARLIKLAR TOPLAMI16.450.046 19.383.453 35.833.499 16.362.372 19.236.118 35.598.490YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 10.589.231 9.164.413 19.753.644 9.385.042 9.017.882 18.402.924ALINAN KREDİLERII-c 149.331 8.666.678 8.816.009 145.214 8.746.335 8.891.549PARA PİYASALARINA BORÇLAR181.101 306.876 487.977 257.118 525.722 782.840İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)714.300 0 714.300 412.774 0 412.774Bonolar714.300 0 714.300 412.774 0 412.774Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER56.418 55.244 111.662 65.942 270.172 336.114Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 56.418 52.651 109.069 64.602 267.180 331.782Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 0 2.593 2.593 1.340 2.992 4.332FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 44.031 756 44.787 46.890 983 47.873KARŞILIKLARII-f 104.988 36.052 141.040 91.526 29.670 121.196Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı15.579 0 15.579 14.057 0 14.057Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar89.409 36.052 125.461 77.469 29.670 107.139CARİ VERGİ BORCUII-g 40.934 0 40.934 80.081 0 80.081ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.433.241 2.433.241 0 2.821.726 2.821.726Krediler0 651.197 651.197 0 556.604 556.604Diğer Borçlanma Araçları0 1.782.044 1.782.044 0 2.265.122 2.265.122DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-ç 581.092 276.251 857.343 357.898 1.017.202 1.375.100ÖZKAYNAKLARII-ı 2.451.543 -18.981 2.432.562 2.326.612 -299 2.326.313Ödenmiş Sermaye2.213.740 0 2.213.740 2.038.390 0 2.038.390Sermaye Yedekleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler25.063 0 25.063 25.432 0 25.432Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-23.207 -18.981 -42.188 -14.450 -299 -14.749Kar Yedekleri488.327 0 488.327 483.558 0 483.558Yasal Yedekler54.038 0 54.038 49.270 0 49.270Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler434.289 0 434.289 434.288 0 434.288Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-252.434 0 -252.434 -206.372 0 -206.372Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-211.141 0 -211.141 -301.762 0 -301.762Dönem Net Kâr veya Zararı-41.293 0 -41.293 95.390 0 95.390Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI14.912.969 20.920.530 35.833.499 13.169.097 22.429.393 35.598.490Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.444.972 1.063.929 762.931 504.852Kredilerden Alınan Faizler1.197.494 860.629 633.639 405.514Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler28.370 3.787 16.758 2.111Bankalardan Alınan Faizler5.006 18.146 2.730 10.322Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler39.075 53.804 17.076 28.262Menkul Değerlerden Alınan Faizler173.705 125.904 92.366 57.982Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar402 642 186 172Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar80.312 33.156 43.759 21.642İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler92.991 92.106 48.421 36.168Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0Diğer Faiz Gelirleri1.322 1.659 362 661FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.201.800 -749.844 -630.858 -367.898Mevduata Verilen Faizler-873.547 -427.391 -466.539 -213.196Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-258.983 -251.844 -133.142 -128.349Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-6.709 -4.564 -2.802 -3.377İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-45.028 -38.767 -25.140 -19.836Kiralama Faiz Giderleri-3.768 -3.332 -1.906 -605Diğer Faiz Giderleri-13.765 -23.946 -1.329 -2.535NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ243.172 314.085 132.073 136.954NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ45.372 74.628 27.477 39.455Alınan Ücret ve Komisyonlar85.578 106.534 44.485 56.384Gayri Nakdi Kredilerden31.422 27.169 15.956 13.332DiğerIV-i 54.156 79.365 28.529 43.052Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-40.206 -31.906 -17.008 -16.929Gayri Nakdi Kredilere-23 -243 -8 -121DiğerIV-i -40.183 -31.663 -17.000 -16.808TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 543 8 19 8TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç -86.327 34.126 -48.985 24.298Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)20.050 8.809 9.092 4.543Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)355.822 88.916 -3.412 -50.314Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-462.199 -63.599 -54.665 70.069DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 47.431 35.707 29.659 21.757FAALİYET BRÜT KÂRI250.191 458.554 140.243 222.472BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -46.317 -162.764 -20.521 -89.977DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -22.112 -12.712 10.060 6.354PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -113.630 -102.322 -57.065 -48.896DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -119.986 -108.007 -63.881 -52.155NET FAALİYET KARI (ZARARI)-51.854 72.749 8.836 37.798BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g -51.854 72.749 8.836 37.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ 10.561 -15.623 -1.541 -11.690Cari Vergi Karşılığı0 -10.548 0 -10.548Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -5.075 0 -1.142Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi10.561 0 -1.541 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h -41.293 57.126 7.295 26.108DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-ı -41.293 57.126 7.295 26.108Grubun Karı (Zararı)-41.293 57.126 7.295 26.108Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar -0,01920000 0,03010000 -0,06760000 0,01380000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954515BIST