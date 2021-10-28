***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 8.085 -1.636 0 6.449 0 -2.153 16.913 14.760 0 0 99.621 120.830 2 120.832Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.038.390 54 0 443 35.867 -5.094 0 30.773 0 -40.312 8.983 -31.329 608.185 -359.410 99.621 2.386.727 19 2.386.746Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 121.564 2.423.555 19 2.423.574TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -956 0 -956 0 -72.829 -220 -73.049 0 0 12.888 -61.117 2 -61.115Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.213.740 54 0 443 34.751 -6.054 0 28.697 0 -89.443 1.070 -88.373 647.437 -277.098 12.888 2.537.788 21 2.537.809Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER14.539.413 32.360.097 46.899.510 11.616.058 30.793.368 42.409.426GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 2.840.915 7.103.939 9.944.854 3.050.846 5.475.559 8.526.405Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.828.454 4.791.850 7.620.304 2.755.771 3.534.587 6.290.358Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler43.383 12.319 55.702 44.233 19.769 64.002Diğer Teminat Mektupları2.785.071 4.779.531 7.564.602 2.711.538 3.514.818 6.226.356Banka KredileriIII-a-2,i 255.360 255.360 8.763 8.763İthalat Kabul Kredileri183.664 183.664 8.763 8.763Diğer Banka Kabulleri71.696 71.696AkreditiflerIII-a-2,i 12.461 2.056.729 2.069.190 295.075 1.932.209 2.227.284Belgeli Akreditifler12.461 2.056.729 2.069.190 295.075 1.932.209 2.227.284TAAHHÜTLER1.691.670 1.227.979 2.919.649 784.381 625.253 1.409.634Cayılamaz Taahhütler1.516.569 1.068.375 2.584.944 724.527 550.681 1.275.208Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri812.487 1.068.375 1.880.862 284.835 513.584 798.419Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri37.097 37.097Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 247.580 247.580 128.567 128.567Çekler İçin Ödeme Taahhütleri103.987 103.987 93.189 93.189İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 3.738 3.738 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri117.504 117.504 103.493 103.493Diğer Cayılamaz Taahhütler231.273 231.273 110.705 110.705Cayılabilir Taahhütler175.101 159.604 334.705 59.854 74.572 134.426Diğer Cayılabilir Taahhütler175.101 159.604 334.705 59.854 74.572 134.426TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 10.006.828 24.028.179 34.035.007 7.780.831 24.692.556 32.473.387Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar5.589.270 5.332.118 10.921.388 1.410.000 4.377.446 5.787.446Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.589.270 5.332.118 10.921.388 1.410.000 4.377.446 5.787.446Alım Satım Amaçlı İşlemler4.417.558 18.696.061 23.113.619 6.370.831 20.315.110 26.685.941Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri298.047 1.011.147 1.309.194 749.743 1.515.798 2.265.541Vadeli Döviz Alım İşlemleri166.084 453.046 619.130 736.568 405.822 1.142.390Vadeli Döviz Satım İşlemleri131.963 558.101 690.064 13.175 1.109.976 1.123.151Para ve Faiz Swap İşlemleri2.473.594 15.782.228 18.255.822 5.083.001 17.430.266 22.513.267Swap Para Alım İşlemleri403.858 7.019.618 7.423.476 637.447 8.727.662 9.365.109Swap Para Satım İşlemleri2.069.736 5.303.608 7.373.344 4.445.554 5.233.210 9.678.764Swap Faiz Alım İşlemleri1.729.501 1.729.501 1.734.697 1.734.697Swap Faiz Satım İşlemleri1.729.501 1.729.501 1.734.697 1.734.697Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.645.917 1.640.268 3.286.185 538.087 549.920 1.088.007Para Alım Opsiyonları651.586 975.479 1.627.065 284.129 271.680 555.809Para Satım Opsiyonları994.331 664.789 1.659.120 253.958 278.240 532.198Diğer262.418 262.418 819.126 819.126EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER102.439.404 77.877.448 180.316.852 59.647.606 48.766.961 108.414.567EMANET KIYMETLER13.997.735 8.206.482 22.204.217 7.727.696 8.317.028 16.044.724Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları8.079.283 8.079.283 2.873.750 2.873.750Emanete Alınan Menkul Değerler224.633 194.234 418.867 252.347 125.602 377.949Tahsile Alınan Çekler450.840 49.886 500.726 314.753 124.690 439.443Tahsile Alınan Ticari Senetler40.399 55.176 95.575 36.233 6.506 42.739Diğer Emanet Kıymetler5.202.580 7.907.186 13.109.766 4.250.613 8.060.230 12.310.843REHİNLİ KIYMETLER88.204.411 69.437.069 157.641.480 51.571.796 40.212.739 91.784.535Menkul Kıymetler1.072.853 1.072.853 359.549 359.549Teminat Senetleri44.034.428 27.931.100 71.965.528 39.232.709 24.298.111 63.530.820Emtia1.153.524 787.033 1.940.557 1.030.654 524.758 1.555.412Gayrimenkul38.732.204 38.902.235 77.634.439 8.081.724 13.599.996 21.681.720Diğer Rehinli Kıymetler3.211.402 1.816.701 5.028.103 2.867.160 1.789.874 4.657.034KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.258 233.897 471.155 348.114 237.194 585.308BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI116.978.817 110.237.545 227.216.362 71.263.664 79.560.329 150.823.993Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-625.075 -491.030Alınan Faizler2.117.403 1.422.146Ödenen Faizler-2.068.390 -1.115.576Alınan Temettüler643 53Alınan Ücret ve Komisyonlar137.165 159.261Elde Edilen Diğer Kazançlar826.391 478.960Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar580.453 136.119Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-190.116 -158.195Ödenen Vergiler-34.050 -26.567Diğer-1.994.574 -1.387.231Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim39.843 -667.683Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış4.877 -28.945Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-191.822 -330.587Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-91.952 -2.206.740Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış146.996 -297.298Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)340.342 18.212Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.729.526 337.887Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.253.182 1.195.504Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-644.942 644.284Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-585.232 -1.158.713YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-810.309 -395.606İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-66.338 -48.159Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller28.845 13.634Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.030.637 -849.938Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar809.929 182.650Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.121 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar455.013 306.207Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit383.397 -454.091Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.669.133 15.623Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.444.599 -712.950İhraç Edilen Sermaye Araçları175.350 307.735Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-16.487 -64.499Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi728.563 1.011.934Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-283.581 -996.476Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.208.493 4.489.721Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.924.912 3.493.245Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)12.890 99.623DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-74.005 21.209Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-956 6.449Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 10.365Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.242 -2.045Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler286 -1.871Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-73.049 14.760Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-94.063 -6.857Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-223 21.684Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.237 -67TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-61.115 120.832Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.148.457 6.132.824 8.281.281 2.122.011 5.029.576 7.151.587Nakit ve Nakit Benzerleri923.828 4.940.624 5.864.452 1.148.927 4.778.497 5.927.424Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 546.944 3.383.189 3.930.133 384.758 3.210.176 3.594.934BankalarI-ç 127.425 1.557.435 1.684.860 164.703 1.568.321 1.733.024Para Piyasalarından Alacaklar250.126 0 250.126 600.294 0 600.294Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-667 0 -667 -828 0 -828Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar36.624 15.524 52.148 39.249 18.063 57.312Devlet Borçlanma Senetleri23.183 15.524 38.707 17.413 18.063 35.476Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar13.441 0 13.441 21.836 0 21.836Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 1.101.369 1.074.250 2.175.619 812.028 170.390 982.418Devlet Borçlanma Senetleri1.057.726 1.074.250 2.131.976 762.918 170.390 933.308Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler31.632 0 31.632 38.600 0 38.600Diğer Finansal Varlıklar12.011 0 12.011 10.510 0 10.510Türev Finansal VarlıklarI-c 86.636 102.426 189.062 121.807 62.626 184.433Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı63.258 102.426 165.684 114.029 62.626 176.655Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı23.378 0 23.378 7.778 0 7.778İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)13.129.996 14.798.119 27.928.115 13.156.010 14.563.905 27.719.915KredilerI-f 12.593.071 10.063.485 22.656.556 12.685.090 9.700.794 22.385.884Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 859.766 954.083 1.813.849 723.239 938.005 1.661.244Faktoring Alacakları272.970 0 272.970 299.362 0 299.362İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 74.246 4.080.980 4.155.226 75.703 4.158.197 4.233.900Devlet Borçlanma Senetleri74.246 3.822.434 3.896.680 75.703 3.657.547 3.733.250Diğer Finansal Varlıklar0 258.546 258.546 0 500.650 500.650Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-670.057 -300.429 -970.486 -627.384 -233.091 -860.475SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 577.103 0 577.103 224.790 0 224.790Satış Amaçlı577.103 0 577.103 224.790 0 224.790Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 374.826 0 374.826 365.416 0 365.416MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 130.419 0 130.419 122.403 0 122.403Şerefiye49.647 0 49.647 49.647 0 49.647Diğer80.772 0 80.772 72.756 0 72.756YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI6.325 0 6.325 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 198.414 0 198.414 170.757 0 170.757DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 504.479 7.792 512.271 621.198 445.886 1.067.084VARLIKLAR TOPLAMI17.070.019 20.938.735 38.008.754 16.782.585 20.039.367 36.821.952YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 10.182.361 10.140.958 20.323.319 9.357.962 8.945.400 18.303.362ALINAN KREDİLERII-c 593.925 8.537.403 9.131.328 407.969 9.551.700 9.959.669PARA PİYASALARINA BORÇLAR464.436 761.423 1.225.859 268.123 525.722 793.845İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)1.048.800 0 1.048.800 409.783 0 409.783Bonolar1.048.800 0 1.048.800 409.783 0 409.783Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER34.913 58.298 93.211 65.942 270.172 336.114Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 28.602 55.170 83.772 64.602 267.180 331.782Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 6.311 3.128 9.439 1.340 2.992 4.332FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 41.615 470 42.085 46.890 983 47.873KARŞILIKLARII-f 107.726 31.992 139.718 103.211 29.670 132.881Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı17.335 17.335 15.451 0 15.451Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar90.391 31.992 122.383 87.760 29.670 117.430CARİ VERGİ BORCUII-g 37.123 0 37.123 83.561 0 83.561ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.458.834 2.458.834 0 2.821.726 2.821.726Krediler0 682.629 682.629 0 556.604 556.604Diğer Borçlanma Araçları0 1.776.205 1.776.205 0 2.265.122 2.265.122DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER704.296 266.372 970.668 444.871 1.064.693 1.509.564ÖZKAYNAKLARII-ı 2.578.681 -40.872 2.537.809 2.423.873 -299 2.423.574Ödenmiş Sermaye2.213.740 0 2.213.740 2.038.390 0 2.038.390Sermaye Yedekleri497 0 497 497 0 497Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri443 0 443 443 0 443Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler28.697 0 28.697 29.653 0 29.653Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-47.501 -40.872 -88.373 -15.025 -299 -15.324Kar Yedekleri647.437 0 647.437 608.185 0 608.185Yasal Yedekler62.656 0 62.656 56.229 0 56.229Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler584.781 0 584.781 551.956 0 551.956Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-264.210 0 -264.210 -237.846 0 -237.846Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-277.098 0 -277.098 -359.410 0 -359.410Dönem Net Kâr veya Zararı12.888 0 12.888 121.564 0 121.564Azınlık PaylarıII-i 21 0 21 19 0 19YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI15.793.876 22.214.878 38.008.754 13.612.185 23.209.767 36.821.952Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.349.993 1.692.262 835.019 569.304Kredilerden Alınan Faizler1.825.724 1.293.952 648.051 447.041Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler49.925 6.021 21.555 2.234Bankalardan Alınan Faizler8.127 25.974 2.544 6.696Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler42.000 66.957 2.925 12.853Menkul Değerlerden Alınan Faizler284.257 184.234 108.783 57.209Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.849 3.175 1.678 1.412Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar138.721 53.198 58.409 20.042İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler141.687 127.861 48.696 35.755Finansal Kiralama Faiz Gelirleri135.792 109.639 49.602 39.859Diğer Faiz Gelirleri4.168 5.485 1.559 3.412FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.934.106 -1.166.544 -698.678 -389.747Mevduata Verilen Faizler-1.365.134 -667.040 -492.910 -240.433Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-438.562 -410.611 -146.095 -131.049Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-21.471 -7.842 -13.295 -3.259İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-88.470 -44.497 -43.442 -5.730Kiralama Faiz Giderleri-5.653 -4.775 -1.885 -1.443Diğer Faiz Giderleri-14.816 -31.779 -1.051 -7.833NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ415.887 525.718 136.341 179.557NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ76.770 108.752 26.431 31.425Alınan Ücret ve Komisyonlar136.874 159.261 47.162 49.949Gayri Nakdi Kredilerden47.958 41.071 16.540 13.913DiğerIV-i 88.916 118.190 30.622 36.036Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-60.104 -50.509 -20.731 -18.524Gayri Nakdi Kredilere-283 -492 -93 -95DiğerIV-i -59.821 -50.017 -20.638 -18.429TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 643 53 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç -86.065 50.619 -11.497 6.897Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)24.639 8.898 3.487 133Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)401.115 184.164 45.793 94.601Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-511.819 -142.443 -60.777 -87.837DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 71.875 48.873 23.298 12.471FAALİYET BRÜT KÂRI479.110 734.015 174.573 230.350BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -79.049 -258.125 -10.269 -78.532DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -11.474 -17.689 10.638 -4.977PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -184.236 -165.633 -62.536 -56.522DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -189.671 -168.452 -64.508 -54.084NET FAALİYET KARI (ZARARI)14.680 124.116 47.898 36.235BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 14.680 124.116 47.898 36.235SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ -1.790 -24.493 -9.703 -7.212Cari Vergi Karşılığı-7.924 -5.419 -1.856 6.809Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -19.074 -7.847 -14.021Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi6.134 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h 12.890 99.623 38.195 29.023DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI12.890 99.623 38.195 29.023Grubun Karı (Zararı)IV-ı 12.888 99.621 38.194 29.022Azınlık Payları Karı (Zararı)IV-i 2 2 1 1Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse başına Kar (Zarar) 0,00593000 0,05123000 0,01767000 0,03404000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973186BIST