***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 6.155 -1.589 0 0 0 -2.153 18.033 0 0 0 80.924 101.370 0 101.370Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.038.390 54 0 0 30.286 -4.839 0 25.447 0 -40.842 10.103 -30.739 483.558 -301.762 80.924 2.295.872 0 2.295.872Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -995 0 0 0 -72.809 1.452 0 0 0 -12.831 -85.183 0 -85.183Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.213.740 54 0 0 30.286 -5.849 0 25.432 0 -89.968 3.862 -86.106 488.327 -211.141 -12.831 2.416.480 0 2.416.480Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER14.383.868 32.032.036 46.415.904 11.557.120 30.718.794 42.275.914GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 2.970.741 7.059.352 10.030.093 3.051.761 5.475.558 8.527.319Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.958.280 4.791.850 7.750.130 2.756.686 3.534.587 6.291.273Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler43.383 12.319 55.702 44.233 19.769 64.002Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.914.897 4.779.531 7.694.428 2.712.453 3.514.818 6.227.271Banka KredileriIII-a-2,i 0 255.360 255.360 0 8.762 8.762İthalat Kabul Kredileri0 183.664 183.664 0 8.762 8.762Diğer Banka Kabulleri0 71.696 71.696 0 0 0AkreditiflerIII-a-2,i 12.461 2.012.142 2.024.603 295.075 1.932.209 2.227.284Belgeli Akreditifler12.461 2.012.142 2.024.603 295.075 1.932.209 2.227.284Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1.516.569 1.068.375 2.584.944 724.527 550.681 1.275.208Cayılamaz Taahhütler1.516.569 1.068.375 2.584.944 724.527 550.681 1.275.208Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri812.487 1.068.375 1.880.862 284.835 513.584 798.419Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 37.097 37.097İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 247.580 0 247.580 128.567 0 128.567Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri103.987 0 103.987 93.189 0 93.189İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri117.504 0 117.504 103.493 0 103.493Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler231.273 0 231.273 110.705 0 110.705Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 9.896.558 23.904.309 33.800.867 7.780.832 24.692.555 32.473.387Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar5.479.000 5.238.316 10.717.316 1.410.000 4.377.446 5.787.446Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.479.000 5.238.316 10.717.316 1.410.000 4.377.446 5.787.446Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4.417.558 18.665.993 23.083.551 6.370.832 20.315.109 26.685.941Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri298.047 1.011.147 1.309.194 749.743 1.515.798 2.265.541Vadeli Döviz Alım İşlemleri166.084 453.046 619.130 736.568 405.822 1.142.390Vadeli Döviz Satım İşlemleri131.963 558.101 690.064 13.175 1.109.976 1.123.151Para ve Faiz Swap İşlemleri2.473.594 15.782.228 18.255.822 5.083.001 17.430.266 22.513.267Swap Para Alım İşlemleri403.858 7.019.618 7.423.476 637.447 8.727.662 9.365.109Swap Para Satım İşlemleri2.069.736 5.303.608 7.373.344 4.445.554 5.233.210 9.678.764Swap Faiz Alım İşlemleri0 1.729.501 1.729.501 0 1.734.697 1.734.697Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.729.501 1.729.501 0 1.734.697 1.734.697Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.645.917 1.610.200 3.256.117 538.088 549.919 1.088.007Para Alım Opsiyonları651.586 960.445 1.612.031 284.130 271.679 555.809Para Satım Opsiyonları994.331 649.755 1.644.086 253.958 278.240 532.198Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 262.418 262.418 0 819.126 819.126EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER91.074.187 63.037.705 154.111.892 51.772.937 35.281.269 87.054.206EMANET KIYMETLER5.480.387 582.389 6.062.776 2.285.689 930.663 3.216.352Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.081.382 0 4.081.382 1.318.313 0 1.318.313Emanete Alınan Menkul Değerler54.700 194.234 248.934 104.727 125.602 230.329Tahsile Alınan Çekler449.312 47.256 496.568 314.407 122.393 436.800Tahsile Alınan Ticari Senetler40.096 54.886 94.982 35.930 6.257 42.187Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler854.897 286.013 1.140.910 512.312 676.411 1.188.723Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER85.356.542 62.221.419 147.577.961 49.139.135 34.113.412 83.252.547Menkul Kıymetler1.072.853 0 1.072.853 359.549 0 359.549Teminat Senetleri41.186.559 20.715.450 61.902.009 36.800.048 18.198.784 54.998.832Emtia1.153.524 787.033 1.940.557 1.030.654 524.758 1.555.412Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul38.732.204 38.902.235 77.634.439 8.081.724 13.599.996 21.681.720Diğer Rehinli Kıymetler3.211.402 1.816.701 5.028.103 2.867.160 1.789.874 4.657.034Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.258 233.897 471.155 348.113 237.194 585.307BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI105.458.055 95.069.741 200.527.796 63.330.057 66.000.063 129.330.120Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-756.379 -548.239Alınan Faizler2.092.158 1.336.052Ödenen Faizler-2.015.924 -1.085.942Alınan Temettüler543 8Alınan Ücret ve Komisyonlar131.402 154.850Elde Edilen Diğer Kazançlar819.264 477.335Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar553.123 116.389Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-173.722 -154.970Ödenen Vergiler-26.472 -25.527Diğer-2.136.751 -1.366.434Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim168.186 -652.613Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.210 -12.855Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-196.768 -338.443Kredilerdeki Net (Artış) Azalış99.173 -2.113.916Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış211.011 -256.775Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)340.341 18.211Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.801.735 341.639Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.428.349 1.154.278Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-655.747 555.248Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-588.193 -1.200.852YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-790.155 -370.560İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-40.916 -32.075Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller28.766 13.438Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.006.268 -840.780Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar781.154 182.650Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.904 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar455.013 306.207Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit383.397 -454.091Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.669.133 15.623Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.444.599 -712.950İhraç Edilen Sermaye Araçları175.350 307.735Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-16.487 -64.499Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi729.496 1.008.898Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-265.455 -1.016.605Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.173.744 4.443.070Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.908.289 3.426.465Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-12.831 80.924DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-72.352 20.446Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-995 4.566Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.043Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.292 -1.986Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler297 -1.491Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-71.357 15.880Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-94.237 -6.457Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.924 23.119Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.956 -782TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-85.183 101.370Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.116.502 6.120.920 8.237.422 2.088.292 4.995.277 7.083.569Nakit ve Nakit Benzerleri919.109 4.928.720 5.847.829 1.148.426 4.744.198 5.892.624Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 546.944 3.383.189 3.930.133 384.758 3.210.176 3.594.934BankalarI-ç 122.703 1.545.531 1.668.234 164.202 1.534.022 1.698.224Para Piyasalarından Alacaklar250.126 0 250.126 600.294 0 600.294Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-664 0 -664 -828 0 -828Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar12.498 15.524 28.022 6.791 18.063 24.854Devlet Borçlanma Senetleri12.498 15.524 28.022 6.791 18.063 24.854Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 1.100.609 1.074.250 2.174.859 811.268 170.390 981.658Devlet Borçlanma Senetleri1.057.726 1.074.250 2.131.976 762.918 170.390 933.308Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler30.872 0 30.872 37.840 0 37.840Diğer Finansal Varlıklar12.011 0 12.011 10.510 0 10.510Türev Finansal Varlıklar84.286 102.426 186.712 121.807 62.626 184.433Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-c 63.258 102.426 165.684 114.029 62.626 176.655Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-j 21.028 0 21.028 7.778 0 7.778İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.577.157 13.992.144 26.569.301 12.726.858 13.798.069 26.524.927KredilerI-f 12.808.945 10.151.310 22.960.255 12.900.842 9.828.338 22.729.180Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları272.970 0 272.970 299.362 0 299.362İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 74.246 4.080.980 4.155.226 75.703 4.158.197 4.233.900Devlet Borçlanma Senetleri74.246 3.822.434 3.896.680 75.703 3.657.547 3.733.250Diğer Finansal Varlıklar0 258.546 258.546 0 500.650 500.650Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-579.004 -240.146 -819.150 -549.049 -188.466 -737.515SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 577.103 0 577.103 224.790 0 224.790Satış Amaçlı577.103 0 577.103 224.790 0 224.790Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI225.580 0 225.580 225.580 0 225.580İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 348.561 0 348.561 341.106 0 341.106MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 77.087 0 77.087 69.131 0 69.131Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer77.087 0 77.087 69.131 0 69.131YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI6.325 0 6.325 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 178.102 0 178.102 153.744 0 153.744DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 409.194 3.790 412.984 532.871 442.772 975.643VARLIKLAR TOPLAMI16.515.611 20.116.854 36.632.465 16.362.372 19.236.118 35.598.490YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 10.189.692 10.305.396 20.495.088 9.385.042 9.017.882 18.402.924ALINAN KREDİLERII-c 138.797 7.750.747 7.889.544 145.214 8.746.335 8.891.549PARA PİYASALARINA BORÇLAR449.633 761.423 1.211.056 257.118 525.722 782.840İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)1.048.800 0 1.048.800 412.774 0 412.774Bonolar1.048.800 0 1.048.800 412.774 0 412.774Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER34.913 58.298 93.211 65.942 270.172 336.114Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 28.602 55.170 83.772 64.602 267.180 331.782Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 6.311 3.128 9.439 1.340 2.992 4.332FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 41.615 470 42.085 46.890 983 47.873KARŞILIKLARII-f 95.234 31.992 127.226 91.526 29.670 121.196Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı15.756 0 15.756 14.057 0 14.057Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar79.478 31.992 111.470 77.469 29.670 107.139CARİ VERGİ BORCUII-g 33.377 0 33.377 80.081 0 80.081ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.458.834 2.458.834 0 2.821.726 2.821.726Krediler0 682.629 682.629 0 556.604 556.604Diğer Borçlanma Araçları0 1.776.205 1.776.205 0 2.265.122 2.265.122DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-ç 591.332 225.432 816.764 357.898 1.017.202 1.375.100ÖZKAYNAKLARII-ı 2.457.352 -40.872 2.416.480 2.326.612 -299 2.326.313Ödenmiş Sermaye2.213.740 0 2.213.740 2.038.390 0 2.038.390Sermaye Yedekleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24.437 0 24.437 25.432 0 25.432Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-45.234 -40.872 -86.106 -14.450 -299 -14.749Kar Yedekleri488.327 0 488.327 483.558 0 483.558Yasal Yedekler54.038 0 54.038 49.270 0 49.270Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler434.289 0 434.289 434.288 0 434.288Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-223.972 0 -223.972 -206.372 0 -206.372Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-211.141 0 -211.141 -301.762 0 -301.762Dönem Net Kâr veya Zararı-12.831 0 -12.831 95.390 0 95.390Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI15.080.745 21.551.720 36.632.465 13.169.097 22.429.393 35.598.490Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.234.697 1.600.350 789.725 536.421Kredilerden Alınan Faizler1.852.308 1.317.077 654.814 456.448Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler49.925 6.021 21.555 2.234Bankalardan Alınan Faizler7.226 23.478 2.220 5.332Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler42.000 66.502 2.925 12.698Menkul Değerlerden Alınan Faizler280.995 182.472 107.290 56.568Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar587 1.413 185 771Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar138.721 53.198 58.409 20.042İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler141.687 127.861 48.696 35.755Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri2.243 4.800 921 3.141FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.871.783 -1.125.610 -669.983 -375.766Mevduata Verilen Faizler-1.366.709 -668.406 -493.162 -241.015Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-377.036 -368.452 -118.053 -116.608Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-19.099 -7.701 -12.390 -3.137İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-88.470 -44.497 -43.442 -5.730Kiralama Faiz Giderleri-5.653 -4.775 -1.885 -1.443Diğer Faiz Giderleri-14.816 -31.779 -1.051 -7.833NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ362.914 474.740 119.742 160.655NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ67.946 104.563 22.574 29.935Alınan Ücret ve Komisyonlar131.111 154.850 45.533 48.316Gayri Nakdi Kredilerden47.964 41.088 16.542 13.919DiğerIV-i 83.147 113.762 28.991 34.397Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-63.165 -50.287 -22.959 -18.381Gayri Nakdi Kredilere-38 -255 -15 -12DiğerIV-i -63.127 -50.032 -22.944 -18.369TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 543 8 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç -102.049 33.298 -15.722 -828Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)23.483 8.764 3.433 -45Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)396.912 183.515 41.090 94.599Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-522.444 -158.981 -60.245 -95.382DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 70.107 47.937 22.676 12.230FAALİYET BRÜT KÂRI399.461 660.546 149.270 201.992BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -50.624 -223.426 -4.307 -60.662DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -11.474 -17.688 10.638 -4.976PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -171.587 -155.362 -57.957 -53.040DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -181.712 -161.963 -61.726 -53.956NET FAALİYET KARI (ZARARI)-15.936 102.107 35.918 29.358BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g -15.936 102.107 35.918 29.358SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ 3.105 -21.183 -7.456 -5.560Cari Vergi Karşılığı0 0 0 10.548Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -21.183 -7.456 -16.108Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.105 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h -12.831 80.924 28.462 23.798DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-ı -12.831 80.924 28.462 23.798Grubun Karı (Zararı)-12.831 80.924 28.462 23.798Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) -0,00590000 0,04160000 0,01330000 0,02790000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973188BIST