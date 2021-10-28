***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.10.2021 13:04
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.155 -1.589 0 0 0 -2.153 18.033 0 0 0 80.924 101.370 0 101.370
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.839 0 25.447 0 -40.842 10.103 -30.739 483.558 -301.762 80.924 2.295.872 0 2.295.872
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -995 0 0 0 -72.809 1.452 0 0 0 -12.831 -85.183 0 -85.183
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 0 30.286 -5.849 0 25.432 0 -89.968 3.862 -86.106 488.327 -211.141 -12.831 2.416.480 0 2.416.480
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
14.383.868 32.032.036 46.415.904 11.557.120 30.718.794 42.275.914
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 2.970.741 7.059.352 10.030.093 3.051.761 5.475.558 8.527.319
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.958.280 4.791.850 7.750.130 2.756.686 3.534.587 6.291.273
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
43.383 12.319 55.702 44.233 19.769 64.002
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.914.897 4.779.531 7.694.428 2.712.453 3.514.818 6.227.271
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 255.360 255.360 0 8.762 8.762
İthalat Kabul Kredileri
0 183.664 183.664 0 8.762 8.762
Diğer Banka Kabulleri
0 71.696 71.696 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 12.461 2.012.142 2.024.603 295.075 1.932.209 2.227.284
Belgeli Akreditifler
12.461 2.012.142 2.024.603 295.075 1.932.209 2.227.284
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.516.569 1.068.375 2.584.944 724.527 550.681 1.275.208
Cayılamaz Taahhütler
1.516.569 1.068.375 2.584.944 724.527 550.681 1.275.208
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
812.487 1.068.375 1.880.862 284.835 513.584 798.419
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 37.097 37.097
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 247.580 0 247.580 128.567 0 128.567
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
103.987 0 103.987 93.189 0 93.189
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
117.504 0 117.504 103.493 0 103.493
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
231.273 0 231.273 110.705 0 110.705
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 9.896.558 23.904.309 33.800.867 7.780.832 24.692.555 32.473.387
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.479.000 5.238.316 10.717.316 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.479.000 5.238.316 10.717.316 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.417.558 18.665.993 23.083.551 6.370.832 20.315.109 26.685.941
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
298.047 1.011.147 1.309.194 749.743 1.515.798 2.265.541
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
166.084 453.046 619.130 736.568 405.822 1.142.390
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
131.963 558.101 690.064 13.175 1.109.976 1.123.151
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.473.594 15.782.228 18.255.822 5.083.001 17.430.266 22.513.267
Swap Para Alım İşlemleri
403.858 7.019.618 7.423.476 637.447 8.727.662 9.365.109
Swap Para Satım İşlemleri
2.069.736 5.303.608 7.373.344 4.445.554 5.233.210 9.678.764
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 1.729.501 1.729.501 0 1.734.697 1.734.697
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.729.501 1.729.501 0 1.734.697 1.734.697
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.645.917 1.610.200 3.256.117 538.088 549.919 1.088.007
Para Alım Opsiyonları
651.586 960.445 1.612.031 284.130 271.679 555.809
Para Satım Opsiyonları
994.331 649.755 1.644.086 253.958 278.240 532.198
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 262.418 262.418 0 819.126 819.126
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
91.074.187 63.037.705 154.111.892 51.772.937 35.281.269 87.054.206
EMANET KIYMETLER
5.480.387 582.389 6.062.776 2.285.689 930.663 3.216.352
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.081.382 0 4.081.382 1.318.313 0 1.318.313
Emanete Alınan Menkul Değerler
54.700 194.234 248.934 104.727 125.602 230.329
Tahsile Alınan Çekler
449.312 47.256 496.568 314.407 122.393 436.800
Tahsile Alınan Ticari Senetler
40.096 54.886 94.982 35.930 6.257 42.187
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
854.897 286.013 1.140.910 512.312 676.411 1.188.723
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
85.356.542 62.221.419 147.577.961 49.139.135 34.113.412 83.252.547
Menkul Kıymetler
1.072.853 0 1.072.853 359.549 0 359.549
Teminat Senetleri
41.186.559 20.715.450 61.902.009 36.800.048 18.198.784 54.998.832
Emtia
1.153.524 787.033 1.940.557 1.030.654 524.758 1.555.412
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
38.732.204 38.902.235 77.634.439 8.081.724 13.599.996 21.681.720
Diğer Rehinli Kıymetler
3.211.402 1.816.701 5.028.103 2.867.160 1.789.874 4.657.034
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.258 233.897 471.155 348.113 237.194 585.307
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
105.458.055 95.069.741 200.527.796 63.330.057 66.000.063 129.330.120
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-756.379 -548.239
Alınan Faizler
2.092.158 1.336.052
Ödenen Faizler
-2.015.924 -1.085.942
Alınan Temettüler
543 8
Alınan Ücret ve Komisyonlar
131.402 154.850
Elde Edilen Diğer Kazançlar
819.264 477.335
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
553.123 116.389
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-173.722 -154.970
Ödenen Vergiler
-26.472 -25.527
Diğer
-2.136.751 -1.366.434
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
168.186 -652.613
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.210 -12.855
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-196.768 -338.443
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
99.173 -2.113.916
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
211.011 -256.775
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
340.341 18.211
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.801.735 341.639
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.428.349 1.154.278
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-655.747 555.248
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-588.193 -1.200.852
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-790.155 -370.560
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-40.916 -32.075
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
28.766 13.438
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.006.268 -840.780
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
781.154 182.650
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.904 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
455.013 306.207
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
383.397 -454.091
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.669.133 15.623
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.444.599 -712.950
İhraç Edilen Sermaye Araçları
175.350 307.735
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-16.487 -64.499
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
729.496 1.008.898
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-265.455 -1.016.605
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.173.744 4.443.070
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.908.289 3.426.465
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.831 80.924
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-72.352 20.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-995 4.566
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.292 -1.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
297 -1.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-71.357 15.880
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-94.237 -6.457
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.924 23.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.956 -782
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-85.183 101.370
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.116.502 6.120.920 8.237.422 2.088.292 4.995.277 7.083.569
Nakit ve Nakit Benzerleri
919.109 4.928.720 5.847.829 1.148.426 4.744.198 5.892.624
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 546.944 3.383.189 3.930.133 384.758 3.210.176 3.594.934
Bankalar
I-ç 122.703 1.545.531 1.668.234 164.202 1.534.022 1.698.224
Para Piyasalarından Alacaklar
250.126 0 250.126 600.294 0 600.294
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-664 0 -664 -828 0 -828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.498 15.524 28.022 6.791 18.063 24.854
Devlet Borçlanma Senetleri
12.498 15.524 28.022 6.791 18.063 24.854
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 1.100.609 1.074.250 2.174.859 811.268 170.390 981.658
Devlet Borçlanma Senetleri
1.057.726 1.074.250 2.131.976 762.918 170.390 933.308
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
30.872 0 30.872 37.840 0 37.840
Diğer Finansal Varlıklar
12.011 0 12.011 10.510 0 10.510
Türev Finansal Varlıklar
84.286 102.426 186.712 121.807 62.626 184.433
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 63.258 102.426 165.684 114.029 62.626 176.655
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 21.028 0 21.028 7.778 0 7.778
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.577.157 13.992.144 26.569.301 12.726.858 13.798.069 26.524.927
Krediler
I-f 12.808.945 10.151.310 22.960.255 12.900.842 9.828.338 22.729.180
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
272.970 0 272.970 299.362 0 299.362
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 74.246 4.080.980 4.155.226 75.703 4.158.197 4.233.900
Devlet Borçlanma Senetleri
74.246 3.822.434 3.896.680 75.703 3.657.547 3.733.250
Diğer Finansal Varlıklar
0 258.546 258.546 0 500.650 500.650
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-579.004 -240.146 -819.150 -549.049 -188.466 -737.515
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 577.103 0 577.103 224.790 0 224.790
Satış Amaçlı
577.103 0 577.103 224.790 0 224.790
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 348.561 0 348.561 341.106 0 341.106
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 77.087 0 77.087 69.131 0 69.131
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
77.087 0 77.087 69.131 0 69.131
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
6.325 0 6.325 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 178.102 0 178.102 153.744 0 153.744
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 409.194 3.790 412.984 532.871 442.772 975.643
VARLIKLAR TOPLAMI
16.515.611 20.116.854 36.632.465 16.362.372 19.236.118 35.598.490
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 10.189.692 10.305.396 20.495.088 9.385.042 9.017.882 18.402.924
ALINAN KREDİLER
II-c 138.797 7.750.747 7.889.544 145.214 8.746.335 8.891.549
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
449.633 761.423 1.211.056 257.118 525.722 782.840
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.048.800 0 1.048.800 412.774 0 412.774
Bonolar
1.048.800 0 1.048.800 412.774 0 412.774
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
34.913 58.298 93.211 65.942 270.172 336.114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 28.602 55.170 83.772 64.602 267.180 331.782
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 6.311 3.128 9.439 1.340 2.992 4.332
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 41.615 470 42.085 46.890 983 47.873
KARŞILIKLAR
II-f 95.234 31.992 127.226 91.526 29.670 121.196
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.756 0 15.756 14.057 0 14.057
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
79.478 31.992 111.470 77.469 29.670 107.139
CARİ VERGİ BORCU
II-g 33.377 0 33.377 80.081 0 80.081
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.458.834 2.458.834 0 2.821.726 2.821.726
Krediler
0 682.629 682.629 0 556.604 556.604
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.776.205 1.776.205 0 2.265.122 2.265.122
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-ç 591.332 225.432 816.764 357.898 1.017.202 1.375.100
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.457.352 -40.872 2.416.480 2.326.612 -299 2.326.313
Ödenmiş Sermaye
2.213.740 0 2.213.740 2.038.390 0 2.038.390
Sermaye Yedekleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24.437 0 24.437 25.432 0 25.432
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-45.234 -40.872 -86.106 -14.450 -299 -14.749
Kar Yedekleri
488.327 0 488.327 483.558 0 483.558
Yasal Yedekler
54.038 0 54.038 49.270 0 49.270
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.289 0 434.289 434.288 0 434.288
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-223.972 0 -223.972 -206.372 0 -206.372
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-211.141 0 -211.141 -301.762 0 -301.762
Dönem Net Kâr veya Zararı
-12.831 0 -12.831 95.390 0 95.390
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.080.745 21.551.720 36.632.465 13.169.097 22.429.393 35.598.490
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.234.697 1.600.350 789.725 536.421
Kredilerden Alınan Faizler
1.852.308 1.317.077 654.814 456.448
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
49.925 6.021 21.555 2.234
Bankalardan Alınan Faizler
7.226 23.478 2.220 5.332
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
42.000 66.502 2.925 12.698
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
280.995 182.472 107.290 56.568
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
587 1.413 185 771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
138.721 53.198 58.409 20.042
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
141.687 127.861 48.696 35.755
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.243 4.800 921 3.141
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.871.783 -1.125.610 -669.983 -375.766
Mevduata Verilen Faizler
-1.366.709 -668.406 -493.162 -241.015
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-377.036 -368.452 -118.053 -116.608
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-19.099 -7.701 -12.390 -3.137
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-88.470 -44.497 -43.442 -5.730
Kiralama Faiz Giderleri
-5.653 -4.775 -1.885 -1.443
Diğer Faiz Giderleri
-14.816 -31.779 -1.051 -7.833
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
362.914 474.740 119.742 160.655
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
67.946 104.563 22.574 29.935
Alınan Ücret ve Komisyonlar
131.111 154.850 45.533 48.316
Gayri Nakdi Kredilerden
47.964 41.088 16.542 13.919
Diğer
IV-i 83.147 113.762 28.991 34.397
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-63.165 -50.287 -22.959 -18.381
Gayri Nakdi Kredilere
-38 -255 -15 -12
Diğer
IV-i -63.127 -50.032 -22.944 -18.369
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 543 8 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç -102.049 33.298 -15.722 -828
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
23.483 8.764 3.433 -45
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
396.912 183.515 41.090 94.599
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-522.444 -158.981 -60.245 -95.382
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 70.107 47.937 22.676 12.230
FAALİYET BRÜT KÂRI
399.461 660.546 149.270 201.992
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -50.624 -223.426 -4.307 -60.662
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -11.474 -17.688 10.638 -4.976
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -171.587 -155.362 -57.957 -53.040
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -181.712 -161.963 -61.726 -53.956
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.936 102.107 35.918 29.358
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g -15.936 102.107 35.918 29.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ 3.105 -21.183 -7.456 -5.560
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 10.548
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -21.183 -7.456 -16.108
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.105 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h -12.831 80.924 28.462 23.798
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı -12.831 80.924 28.462 23.798
Grubun Karı (Zararı)
-12.831 80.924 28.462 23.798
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) -0,00590000 0,04160000 0,01330000 0,02790000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973188
BIST