***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.07.2022 18:10
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -337 0 -337 0 -48.714 19.103 -29.611 0 0 -25.306 -55.254 1 -55.253
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 443 34.751 -5.435 0 29.316 0 -65.328 20.393 -44.935 647.437 -277.098 -25.306 2.543.651 20 2.543.671
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.213.740 54 0 443 34.751 -9.832 0 24.919 0 -135.831 59.725 -76.106 647.437 -277.098 76.541 2.609.930 22 2.609.952
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.213.740 54 0 443 34.751 -9.832 0 24.919 0 -135.831 59.725 -76.106 647.437 -277.098 76.541 2.609.930 22 2.609.952
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 286.676 664 0 287.340 0 -28.342 6.039 -22.303 0 0 349.333 614.370 1 614.371
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -7
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.824 63.717 -76.541 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.824 63.717 -76.541 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 443 321.427 -9.168 0 312.259 0 -164.173 65.764 -98.409 660.261 -213.381 349.333 3.224.300 16 3.224.316
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
26.835.882 56.646.084 83.481.966 19.358.912 44.565.938 63.924.850
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 5.542.941 10.448.053 15.990.994 3.723.938 10.401.418 14.125.356
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 5.089.702 6.744.075 11.833.777 3.710.572 6.026.650 9.737.222
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
52.481 16.747 69.228 43.678 16.436 60.114
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
5.037.221 6.727.328 11.764.549 3.666.894 6.010.214 9.677.108
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 442.657 442.657 0 364.331 364.331
İthalat Kabul Kredileri
0 374.765 374.765 0 257.795 257.795
Diğer Banka Kabulleri
0 67.892 67.892 0 106.536 106.536
Akreditifler
III-a-2,i 412.739 3.261.321 3.674.060 13.366 4.010.437 4.023.803
Belgeli Akreditifler
412.739 3.224.393 3.637.132 13.366 3.905.297 3.918.663
Diğer Akreditifler
0 36.928 36.928 0 105.140 105.140
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
40.500 0 40.500 0 0 0
TAAHHÜTLER
2.228.686 2.218.304 4.446.990 1.218.324 713.719 1.932.043
Cayılamaz Taahhütler
1.999.476 1.780.918 3.780.394 1.068.951 340.707 1.409.658
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
789.797 1.780.918 2.570.715 280.610 340.707 621.317
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 688.160 0 688.160 307.116 0 307.116
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
119.814 0 119.814 103.873 0 103.873
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
131.337 0 131.337 128.520 0 128.520
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
266.630 0 266.630 245.094 0 245.094
Cayılabilir Taahhütler
229.210 437.386 666.596 149.373 373.012 522.385
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
229.210 437.386 666.596 149.373 373.012 522.385
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
19.064.255 43.979.727 63.043.982 14.416.650 33.450.801 47.867.451
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.504.579 9.158.432 15.663.011 7.459.311 8.102.821 15.562.132
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.504.579 9.158.432 15.663.011 7.459.311 8.102.821 15.562.132
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
12.559.676 34.821.295 47.380.971 6.957.339 25.347.980 32.305.319
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
656.773 1.854.465 2.511.238 484.925 1.046.185 1.531.110
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
636.341 565.629 1.201.970 447.471 267.789 715.260
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
20.432 1.288.836 1.309.268 37.454 778.396 815.850
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.251.701 25.665.690 32.917.391 4.605.960 21.813.849 26.419.809
Swap Para Alım İşlemleri
971.337 13.388.137 14.359.474 355.931 10.395.598 10.751.529
Swap Para Satım İşlemleri
6.110.364 8.021.945 14.132.309 4.080.029 6.432.465 10.512.494
Swap Faiz Alım İşlemleri
85.000 2.127.804 2.212.804 85.000 2.492.893 2.577.893
Swap Faiz Satım İşlemleri
85.000 2.127.804 2.212.804 85.000 2.492.893 2.577.893
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.651.202 5.746.114 10.397.316 1.866.454 2.487.946 4.354.400
Para Alım Opsiyonları
2.325.673 2.870.098 5.195.771 700.722 1.530.598 2.231.320
Para Satım Opsiyonları
2.325.529 2.876.016 5.201.545 1.165.732 957.348 2.123.080
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.555.026 1.555.026 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
112.098.995 146.910.112 259.009.107 106.666.624 119.782.479 226.449.103
EMANET KIYMETLER
12.524.937 13.546.251 26.071.188 12.337.013 11.856.030 24.193.043
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.728.047 0 4.728.047 6.365.279 0 6.365.279
Emanete Alınan Menkul Değerler
261.276 858.211 1.119.487 250.771 547.581 798.352
Tahsile Alınan Çekler
743.135 87.490 830.625 510.956 90.805 601.761
Tahsile Alınan Ticari Senetler
52.569 69.790 122.359 24.002 83.868 107.870
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
6.739.910 12.530.760 19.270.670 5.186.005 11.133.776 16.319.781
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
99.467.551 130.060.157 229.527.708 94.172.383 107.579.215 201.751.598
Menkul Kıymetler
1.155.815 0 1.155.815 1.118.366 0 1.118.366
Teminat Senetleri
49.263.491 49.474.047 98.737.538 45.835.381 41.358.706 87.194.087
Emtia
4.498.496 6.650.496 11.148.992 4.518.586 5.466.103 9.984.689
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
40.533.172 70.861.913 111.395.085 39.496.172 57.963.046 97.459.218
Diğer Rehinli Kıymetler
4.016.577 3.073.701 7.090.278 3.203.878 2.791.360 5.995.238
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
106.507 3.303.704 3.410.211 157.228 347.234 504.462
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
138.934.877 203.556.196 342.491.073 126.025.536 164.348.417 290.373.953
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-3.780.778 -398.996
Alınan Faizler
2.194.253 1.292.202
Ödenen Faizler
-2.023.931 -1.371.781
Alınan Temettüler
1.242 643
Alınan Ücret ve Komisyonlar
142.625 150.738
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.392.832 702.065
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
146.113 542.357
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-175.437 -118.351
Ödenen Vergiler
-177.981 -27.921
Diğer
-5.280.494 -1.568.948
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.605.681 -526.235
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.617 15.902
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-814.396 -16.781
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.225.389 -326.130
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-220.804 22.116
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-468.908 338.903
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.556.711 1.263.853
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.455.502 -533.304
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.331.582 -1.290.794
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.175.097 -925.231
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
158.372 -490.889
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.028 -58.571
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
37.688 14.261
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-28.649 -1.425.446
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
400.519 523.854
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-267.311 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
27.153 455.013
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-142.156 47.222
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
585.026 2.327.401
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-714.930 -2.444.599
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 175.350
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-12.252 -10.930
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.159.559 580.850
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.000.678 -788.048
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a-3, i 7.216.092 4.208.493
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a-3, ii 8.216.770 3.420.445
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
349.334 -25.305
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
265.037 -29.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
287.340 -337
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
382.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
885 -438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-95.780 101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-22.303 -29.611
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-44.431 -62.374
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
10.120 24.836
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.008 7.927
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
614.371 -55.253
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.476.304 13.625.774 17.102.078 2.715.805 11.972.621 14.688.426
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.174.090 11.505.623 12.679.713 928.832 9.957.213 10.886.045
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 1.168.879 7.091.751 8.260.630 824.464 6.634.067 7.458.531
Bankalar
I-ç 6.543 4.413.872 4.420.415 55.469 3.323.146 3.378.615
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 50.018 0 50.018
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.332 0 -1.332 -1.119 0 -1.119
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
37.376 19.694 57.070 33.729 14.872 48.601
Devlet Borçlanma Senetleri
7.610 19.694 27.304 10.635 14.872 25.507
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.586 0 1.586 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
28.180 0 28.180 23.094 0 23.094
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 1.726.058 1.638.603 3.364.661 1.185.562 1.517.272 2.702.834
Devlet Borçlanma Senetleri
1.668.715 1.638.603 3.307.318 1.133.776 1.517.272 2.651.048
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
43.347 0 43.347 39.776 0 39.776
Diğer Finansal Varlıklar
13.996 0 13.996 12.010 0 12.010
Türev Finansal Varlıklar
I-c 538.780 461.854 1.000.634 567.682 483.264 1.050.946
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
480.585 435.081 915.666 482.877 479.571 962.448
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 58.195 26.773 84.968 84.805 3.693 88.498
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
21.141.220 22.025.443 43.166.663 13.350.359 20.451.355 33.801.714
Krediler
I-f 20.340.892 13.720.348 34.061.240 12.878.522 13.693.074 26.571.596
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 1.200.417 1.679.661 2.880.078 890.781 1.306.509 2.197.290
Faktoring Alacakları
342.470 0 342.470 330.430 0 330.430
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 181.623 7.056.443 7.238.066 75.508 5.902.634 5.978.142
Devlet Borçlanma Senetleri
181.623 7.056.443 7.238.066 75.508 5.807.366 5.882.874
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 95.268 95.268
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-924.182 -431.009 -1.355.191 -824.882 -450.862 -1.275.744
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
541.093 0 541.093 594.827 0 594.827
Satış Amaçlı
I-o 541.093 0 541.093 594.827 0 594.827
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 747.942 0 747.942 375.986 0 375.986
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 148.222 0 148.222 143.187 0 143.187
Şerefiye
47.151 0 47.151 49.647 0 49.647
Diğer
101.071 0 101.071 93.540 0 93.540
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 6.465 0 6.465
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 179.576 0 179.576 192.767 0 192.767
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 878.798 30.377 909.175 678.023 15.040 693.063
VARLIKLAR TOPLAMI
27.113.155 35.681.594 62.794.749 18.057.419 32.439.016 50.496.435
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 15.247.194 18.142.104 33.389.298 9.324.493 17.853.843 27.178.336
ALINAN KREDİLER
II-c 1.757.960 13.346.732 15.104.692 670.543 11.650.432 12.320.975
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
691.115 2.313.026 3.004.141 38.893 1.536.940 1.575.833
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
752.610 0 752.610 882.314 0 882.314
Bonolar
0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
209.682 360.406 570.088 281.042 370.010 651.052
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 164.911 360.406 525.317 212.131 369.307 581.438
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 44.771 0 44.771 68.911 703 69.614
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 30.137 264 30.401 37.891 270 38.161
KARŞILIKLAR
II-f 345.443 153.250 498.693 178.315 ğı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
22.830 0 22.830 22.853 22.853
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
322.613 153.250 475.863 155.462 48.739 204.201
CARİ VERGİ BORCU
II-g 70.784 0 70.784 72.925 72.925
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 4.670.483 4.670.483 0 3.737.398 3.737.398
Krediler
0 1.249.939 1.249.939 0 1.000.209 1.000.209
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.420.544 3.420.544 0 2.737.189 2.737.189
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
967.667 511.576 1.479.243 841.388 361.047 1.202.435
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 3.551.196 -326.880 3.224.316 2.730.622 -120.670 2.609.952
Ödenmiş Sermaye
2.213.740 0 2.213.740 2.213.740 0 2.213.740
Sermaye Yedekleri
497 0 497 497 0 497
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
443 0 443 443 0 443
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
312.259 0 312.259 24.919 0 24.919
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
228.471 -326.880 -98.409 44.564 -120.670 -76.106
Kar Yedekleri
660.261 0 660.261 647.437 0 647.437
Yasal Yedekler
69.291 0 69.291 62.656 0 62.656
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
590.970 0 590.970 584.781 0 584.781
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
135.952 0 135.952 -200.557 0 -200.557
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-213.381 0 -213.381 -277.098 0 -277.098
Dönem Net Kâr veya Zararı
349.333 0 349.333 76.541 0 76.541
Azınlık Payları
II-i 16 0 16 22 0 22
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
23.623.788 39.170.961 62.794.749 15.058.426 35.438.009 50.496.435
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.692.982 1.514.974 1.448.711 801.412
Kredilerden Alınan Faizler
1.966.232 1.177.673 1.099.412 625.394
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.230 28.370 -1.687 16.758
Bankalardan Alınan Faizler
12.091 5.583 7.478 3.022
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
11.724 39.075 5.811 17.076
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
545.983 175.474 261.240 93.554
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
8.366 2.171 2.345 1.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
373.822 80.312 175.430 43.759
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
163.795 92.991 83.465 48.421
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
138.107 86.190 74.704 44.669
Diğer Faiz Gelirleri
3.615 2.609 1.753 939
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.924.628 -1.235.428 -1.052.195 -650.982
Mevduata Verilen Faizler
-1.219.278 -872.224 -670.022 -466.246
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-519.621 -292.467 -294.879 -152.862
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-32.794 -8.176 -21.089 -3.499
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-64.099 -45.028 -32.407 -25.140
Kiralama Faiz Giderleri
-4.386 -3.768 -2.961 -1.906
Diğer Faiz Giderleri
-84.450 -13.765 -30.837 -1.329
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
768.354 279.546 396.516 150.430
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
68.066 50.339 42.589 30.126
Alınan Ücret ve Komisyonlar
141.645 89.712 85.362 46.329
Gayri Nakdi Kredilerden
IV-ı 50.062 31.418 27.300 15.954
Diğer
91.583 58.294 58.062 30.375
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-73.579 -39.373 -42.773 -16.203
Gayri Nakdi Kredilere
IV-ı -245 -190 -133 -84
Diğer
-73.334 -39.183 -42.640 -16.119
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 1.242 643 1.214 119
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 164.691 -74.568 132.698 -45.008
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.037 21.152 648 9.193
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.091.906 355.322 772.846 -2.843
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-928.252 -451.042 -640.796 -51.358
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 81.873 48.577 44.551 30.166
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.084.226 304.537 617.568 165.833
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -31.777 -68.780 -182.901 -30.952
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -261.107 -22.112 18.943 10.060
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -156.445 -121.700 -80.556 -60.802
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -180.805 -125.163 -91.666 -66.489
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
454.092 -33.218 281.388 17.650
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 454.092 -33.218 281.388 17.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -104.758 7.913 -63.845 -1.641
Cari Vergi Karşılığı
-175.339 -6.068 -26.778 -3.303
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
70.581 13.981 -37.067 1.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 349.334 -25.305 217.543 16.009
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
349.334 -25.305 217.543 16.009
Grubun Karı (Zararı)
349.333 -25.306 217.542 16.009
Azınlık Payları Karı (Zararı)
IV-ı 1 1 1 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048706
BIST