***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -337 0 -337 0 -48.714 19.103 -29.611 0 0 -25.306 -55.254 1 -55.253Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.213.740 54 0 443 34.751 -5.435 0 29.316 0 -65.328 20.393 -44.935 647.437 -277.098 -25.306 2.543.651 20 2.543.671Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.213.740 54 0 443 34.751 -9.832 0 24.919 0 -135.831 59.725 -76.106 647.437 -277.098 76.541 2.609.930 22 2.609.952TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.213.740 54 0 443 34.751 -9.832 0 24.919 0 -135.831 59.725 -76.106 647.437 -277.098 76.541 2.609.930 22 2.609.952Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 286.676 664 0 287.340 0 -28.342 6.039 -22.303 0 0 349.333 614.370 1 614.371Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -7Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.824 63.717 -76.541 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.824 63.717 -76.541 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.213.740 54 0 443 321.427 -9.168 0 312.259 0 -164.173 65.764 -98.409 660.261 -213.381 349.333 3.224.300 16 3.224.316Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER26.835.882 56.646.084 83.481.966 19.358.912 44.565.938 63.924.850GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 5.542.941 10.448.053 15.990.994 3.723.938 10.401.418 14.125.356Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 5.089.702 6.744.075 11.833.777 3.710.572 6.026.650 9.737.222Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler52.481 16.747 69.228 43.678 16.436 60.114Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları5.037.221 6.727.328 11.764.549 3.666.894 6.010.214 9.677.108Banka KredileriIII-a-2,i 0 442.657 442.657 0 364.331 364.331İthalat Kabul Kredileri0 374.765 374.765 0 257.795 257.795Diğer Banka Kabulleri0 67.892 67.892 0 106.536 106.536AkreditiflerIII-a-2,i 412.739 3.261.321 3.674.060 13.366 4.010.437 4.023.803Belgeli Akreditifler412.739 3.224.393 3.637.132 13.366 3.905.297 3.918.663Diğer Akreditifler0 36.928 36.928 0 105.140 105.140Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer GarantilerimizdenIII-a-2,i 0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden40.500 0 40.500 0 0 0TAAHHÜTLER2.228.686 2.218.304 4.446.990 1.218.324 713.719 1.932.043Cayılamaz Taahhütler1.999.476 1.780.918 3.780.394 1.068.951 340.707 1.409.658Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri789.797 1.780.918 2.570.715 280.610 340.707 621.317Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 688.160 0 688.160 307.116 0 307.116Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri119.814 0 119.814 103.873 0 103.873İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri131.337 0 131.337 128.520 0 128.520Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler266.630 0 266.630 245.094 0 245.094Cayılabilir Taahhütler229.210 437.386 666.596 149.373 373.012 522.385Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler229.210 437.386 666.596 149.373 373.012 522.385TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR19.064.255 43.979.727 63.043.982 14.416.650 33.450.801 47.867.451Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar6.504.579 9.158.432 15.663.011 7.459.311 8.102.821 15.562.132Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler6.504.579 9.158.432 15.663.011 7.459.311 8.102.821 15.562.132Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler12.559.676 34.821.295 47.380.971 6.957.339 25.347.980 32.305.319Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri656.773 1.854.465 2.511.238 484.925 1.046.185 1.531.110Vadeli Döviz Alım İşlemleri636.341 565.629 1.201.970 447.471 267.789 715.260Vadeli Döviz Satım İşlemleri20.432 1.288.836 1.309.268 37.454 778.396 815.850Para ve Faiz Swap İşlemleri7.251.701 25.665.690 32.917.391 4.605.960 21.813.849 26.419.809Swap Para Alım İşlemleri971.337 13.388.137 14.359.474 355.931 10.395.598 10.751.529Swap Para Satım İşlemleri6.110.364 8.021.945 14.132.309 4.080.029 6.432.465 10.512.494Swap Faiz Alım İşlemleri85.000 2.127.804 2.212.804 85.000 2.492.893 2.577.893Swap Faiz Satım İşlemleri85.000 2.127.804 2.212.804 85.000 2.492.893 2.577.893Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.651.202 5.746.114 10.397.316 1.866.454 2.487.946 4.354.400Para Alım Opsiyonları2.325.673 2.870.098 5.195.771 700.722 1.530.598 2.231.320Para Satım Opsiyonları2.325.529 2.876.016 5.201.545 1.165.732 957.348 2.123.080Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.555.026 1.555.026 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER112.098.995 146.910.112 259.009.107 106.666.624 119.782.479 226.449.103EMANET KIYMETLER12.524.937 13.546.251 26.071.188 12.337.013 11.856.030 24.193.043Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.728.047 0 4.728.047 6.365.279 0 6.365.279Emanete Alınan Menkul Değerler261.276 858.211 1.119.487 250.771 547.581 798.352Tahsile Alınan Çekler743.135 87.490 830.625 510.956 90.805 601.761Tahsile Alınan Ticari Senetler52.569 69.790 122.359 24.002 83.868 107.870Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler6.739.910 12.530.760 19.270.670 5.186.005 11.133.776 16.319.781Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER99.467.551 130.060.157 229.527.708 94.172.383 107.579.215 201.751.598Menkul Kıymetler1.155.815 0 1.155.815 1.118.366 0 1.118.366Teminat Senetleri49.263.491 49.474.047 98.737.538 45.835.381 41.358.706 87.194.087Emtia4.498.496 6.650.496 11.148.992 4.518.586 5.466.103 9.984.689Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul40.533.172 70.861.913 111.395.085 39.496.172 57.963.046 97.459.218Diğer Rehinli Kıymetler4.016.577 3.073.701 7.090.278 3.203.878 2.791.360 5.995.238Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER106.507 3.303.704 3.410.211 157.228 347.234 504.462BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI138.934.877 203.556.196 342.491.073 126.025.536 164.348.417 290.373.953Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-3.780.778 -398.996Alınan Faizler2.194.253 1.292.202Ödenen Faizler-2.023.931 -1.371.781Alınan Temettüler1.242 643Alınan Ücret ve Komisyonlar142.625 150.738Elde Edilen Diğer Kazançlar1.392.832 702.065Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar146.113 542.357Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-175.437 -118.351Ödenen Vergiler-177.981 -27.921Diğer-5.280.494 -1.568.948Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.605.681 -526.235Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.617 15.902Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-814.396 -16.781Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-6.225.389 -326.130Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-220.804 22.116Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-468.908 338.903Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)7.556.711 1.263.853Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.455.502 -533.304Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.331.582 -1.290.794Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.175.097 -925.231YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları158.372 -490.889İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-11.028 -58.571Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller37.688 14.261Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-28.649 -1.425.446Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar400.519 523.854Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-267.311 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar27.153 455.013Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-142.156 47.222Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit585.026 2.327.401Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-714.930 -2.444.599İhraç Edilen Sermaye Araçları0 175.350Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-12.252 -10.930Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.159.559 580.850Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.000.678 -788.048Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a-3, i 7.216.092 4.208.493Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a-3, ii 8.216.770 3.420.445Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)349.334 -25.305DİĞER KAPSAMLI GELİRLER265.037 -29.948Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar287.340 -337Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)382.235Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)885 -438Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-95.780 101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-22.303 -29.611Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-44.431 -62.374Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)10.120 24.836Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.008 7.927TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)614.371 -55.253Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.476.304 13.625.774 17.102.078 2.715.805 11.972.621 14.688.426Nakit ve Nakit Benzerleri1.174.090 11.505.623 12.679.713 928.832 9.957.213 10.886.045Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 1.168.879 7.091.751 8.260.630 824.464 6.634.067 7.458.531BankalarI-ç 6.543 4.413.872 4.420.415 55.469 3.323.146 3.378.615Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 50.018 0 50.018Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.332 0 -1.332 -1.119 0 -1.119Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar37.376 19.694 57.070 33.729 14.872 48.601Devlet Borçlanma Senetleri7.610 19.694 27.304 10.635 14.872 25.507Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.586 0 1.586 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar28.180 0 28.180 23.094 0 23.094Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 1.726.058 1.638.603 3.364.661 1.185.562 1.517.272 2.702.834Devlet Borçlanma Senetleri1.668.715 1.638.603 3.307.318 1.133.776 1.517.272 2.651.048Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler43.347 0 43.347 39.776 0 39.776Diğer Finansal Varlıklar13.996 0 13.996 12.010 0 12.010Türev Finansal VarlıklarI-c 538.780 461.854 1.000.634 567.682 483.264 1.050.946Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı480.585 435.081 915.666 482.877 479.571 962.448Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-j 58.195 26.773 84.968 84.805 3.693 88.498İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)21.141.220 22.025.443 43.166.663 13.350.359 20.451.355 33.801.714KredilerI-f 20.340.892 13.720.348 34.061.240 12.878.522 13.693.074 26.571.596Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 1.200.417 1.679.661 2.880.078 890.781 1.306.509 2.197.290Faktoring Alacakları342.470 0 342.470 330.430 0 330.430İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 181.623 7.056.443 7.238.066 75.508 5.902.634 5.978.142Devlet Borçlanma Senetleri181.623 7.056.443 7.238.066 75.508 5.807.366 5.882.874Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 95.268 95.268Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-924.182 -431.009 -1.355.191 -824.882 -450.862 -1.275.744SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)541.093 0 541.093 594.827 0 594.827Satış AmaçlıI-o 541.093 0 541.093 594.827 0 594.827Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 747.942 0 747.942 375.986 0 375.986MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 148.222 0 148.222 143.187 0 143.187Şerefiye47.151 0 47.151 49.647 0 49.647Diğer101.071 0 101.071 93.540 0 93.540YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 6.465 0 6.465ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 179.576 0 179.576 192.767 0 192.767DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 878.798 30.377 909.175 678.023 15.040 693.063VARLIKLAR TOPLAMI27.113.155 35.681.594 62.794.749 18.057.419 32.439.016 50.496.435YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 15.247.194 18.142.104 33.389.298 9.324.493 17.853.843 27.178.336ALINAN KREDİLERII-c 1.757.960 13.346.732 15.104.692 670.543 11.650.432 12.320.975PARA PİYASALARINA BORÇLAR691.115 2.313.026 3.004.141 38.893 1.536.940 1.575.833İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)752.610 0 752.610 882.314 0 882.314Bonolar0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER209.682 360.406 570.088 281.042 370.010 651.052Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 164.911 360.406 525.317 212.131 369.307 581.438Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 44.771 0 44.771 68.911 703 69.614FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 30.137 264 30.401 37.891 270 38.161KARŞILIKLARII-f 345.443 153.250 498.693 178.315 ğı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı22.830 0 22.830 22.853 22.853Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar322.613 153.250 475.863 155.462 48.739 204.201CARİ VERGİ BORCUII-g 70.784 0 70.784 72.925 72.925ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 4.670.483 4.670.483 0 3.737.398 3.737.398Krediler0 1.249.939 1.249.939 0 1.000.209 1.000.209Diğer Borçlanma Araçları0 3.420.544 3.420.544 0 2.737.189 2.737.189DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER967.667 511.576 1.479.243 841.388 361.047 1.202.435ÖZKAYNAKLARII-ı 3.551.196 -326.880 3.224.316 2.730.622 -120.670 2.609.952Ödenmiş Sermaye2.213.740 0 2.213.740 2.213.740 0 2.213.740Sermaye Yedekleri497 0 497 497 0 497Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri443 0 443 443 0 443Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler312.259 0 312.259 24.919 0 24.919Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler228.471 -326.880 -98.409 44.564 -120.670 -76.106Kar Yedekleri660.261 0 660.261 647.437 0 647.437Yasal Yedekler69.291 0 69.291 62.656 0 62.656Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler590.970 0 590.970 584.781 0 584.781Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar135.952 0 135.952 -200.557 0 -200.557Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-213.381 0 -213.381 -277.098 0 -277.098Dönem Net Kâr veya Zararı349.333 0 349.333 76.541 0 76.541Azınlık PaylarıII-i 16 0 16 22 0 22YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI23.623.788 39.170.961 62.794.749 15.058.426 35.438.009 50.496.435Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.692.982 1.514.974 1.448.711 801.412Kredilerden Alınan Faizler1.966.232 1.177.673 1.099.412 625.394Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler15.230 28.370 -1.687 16.758Bankalardan Alınan Faizler12.091 5.583 7.478 3.022Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler11.724 39.075 5.811 17.076Menkul Değerlerden Alınan Faizler545.983 175.474 261.240 93.554Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar8.366 2.171 2.345 1.374Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar373.822 80.312 175.430 43.759İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler163.795 92.991 83.465 48.421Finansal Kiralama Faiz Gelirleri138.107 86.190 74.704 44.669Diğer Faiz Gelirleri3.615 2.609 1.753 939FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.924.628 -1.235.428 -1.052.195 -650.982Mevduata Verilen Faizler-1.219.278 -872.224 -670.022 -466.246Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-519.621 -292.467 -294.879 -152.862Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-32.794 -8.176 -21.089 -3.499İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-64.099 -45.028 -32.407 -25.140Kiralama Faiz Giderleri-4.386 -3.768 -2.961 -1.906Diğer Faiz Giderleri-84.450 -13.765 -30.837 -1.329NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ768.354 279.546 396.516 150.430NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ68.066 50.339 42.589 30.126Alınan Ücret ve Komisyonlar141.645 89.712 85.362 46.329Gayri Nakdi KredilerdenIV-ı 50.062 31.418 27.300 15.954Diğer91.583 58.294 58.062 30.375Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-73.579 -39.373 -42.773 -16.203Gayri Nakdi KredilereIV-ı -245 -190 -133 -84Diğer-73.334 -39.183 -42.640 -16.119TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 1.242 643 1.214 119TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç 164.691 -74.568 132.698 -45.008Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.037 21.152 648 9.193Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.091.906 355.322 772.846 -2.843Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-928.252 -451.042 -640.796 -51.358DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 81.873 48.577 44.551 30.166FAALİYET BRÜT KÂRI1.084.226 304.537 617.568 165.833BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -31.777 -68.780 -182.901 -30.952DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -261.107 -22.112 18.943 10.060PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -156.445 -121.700 -80.556 -60.802DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -180.805 -125.163 -91.666 -66.489NET FAALİYET KARI (ZARARI)454.092 -33.218 281.388 17.650BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 454.092 -33.218 281.388 17.650SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ -104.758 7.913 -63.845 -1.641Cari Vergi Karşılığı-175.339 -6.068 -26.778 -3.303Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi70.581 13.981 -37.067 1.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h 349.334 -25.305 217.543 16.009DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI349.334 -25.305 217.543 16.009Grubun Karı (Zararı)349.333 -25.306 217.542 16.009Azınlık Payları Karı (Zararı)IV-ı 1 1 1 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048706BIST