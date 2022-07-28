***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -369 0 -369 0 -48.694 21.255 -27.439 0 0 -41.293 -69.101 0 -69.101Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.213.740 54 0 0 30.286 -5.223 0 25.063 0 -65.853 23.665 -42.188 488.327 -211.141 -41.293 2.432.562 0 2.432.562Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.213.740 54 0 0 30.286 -9.626 0 20.660 0 -136.355 71.935 -64.420 488.327 -211.141 100.882 2.548.102 0 2.548.102TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.213.740 54 0 0 30.286 -9.626 0 20.660 0 -136.355 71.935 -64.420 488.327 -211.141 100.882 2.548.102 0 2.548.102Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 261.283 705 0 261.988 0 -28.342 -4.078 -32.420 0 0 333.477 563.045 0 563.045Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.044 95.838 -100.882 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.044 95.838 -100.882 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.213.740 54 0 0 291.569 -8.921 0 282.648 0 -164.697 67.857 -96.840 493.371 -115.303 333.477 3.111.147 0 3.111.147Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER26.384.881 55.899.645 82.284.526 18.910.585 43.818.449 62.729.034GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 5.450.729 10.411.125 15.861.854 3.629.295 10.296.278 13.925.573Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 4.997.490 6.744.075 11.741.565 3.615.929 6.026.650 9.642.579Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler52.481 16.747 69.228 43.678 16.436 60.114Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları4.945.009 6.727.328 11.672.337 3.572.251 6.010.214 9.582.465Banka KredileriIII-a-2,i 0 442.657 442.657 0 364.331 364.331İthalat Kabul Kredileri0 374.765 374.765 0 257.795 257.795Diğer Banka Kabulleri0 67.892 67.892 0 106.536 106.536AkreditiflerIII-a-2,i 412.739 3.224.393 3.637.132 13.366 3.905.297 3.918.663Belgeli Akreditifler412.739 3.224.393 3.637.132 13.366 3.905.297 3.918.663Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden40.500 0 40.500 0 0 0TAAHHÜTLER1.999.476 1.780.918 3.780.394 1.068.951 340.707 1.409.658Cayılamaz Taahhütler1.999.476 1.780.918 3.780.394 1.068.951 340.707 1.409.658Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri789.797 1.780.918 2.570.715 280.610 340.707 621.317Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 688.160 0 688.160 307.116 0 307.116Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri119.814 0 119.814 103.873 0 103.873İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri131.337 0 131.337 128.520 0 128.520Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler266.630 0 266.630 245.094 0 245.094Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 18.934.676 43.707.602 62.642.278 14.212.339 33.181.464 47.393.803Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar6.375.000 8.997.156 15.372.156 7.255.000 7.864.110 15.119.110Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler6.375.000 8.997.156 15.372.156 7.255.000 7.864.110 15.119.110Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler12.559.676 34.710.446 47.270.122 6.957.339 25.317.354 32.274.693Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri656.773 1.854.465 2.511.238 484.925 1.046.185 1.531.110Vadeli Döviz Alım İşlemleri636.341 565.629 1.201.970 447.471 267.789 715.260Vadeli Döviz Satım İşlemleri20.432 1.288.836 1.309.268 37.454 778.396 815.850Para ve Faiz Swap İşlemleri7.251.701 25.665.690 32.917.391 4.605.960 21.813.849 26.419.809Swap Para Alım İşlemleri971.337 13.388.137 14.359.474 355.931 10.395.598 10.751.529Swap Para Satım İşlemleri6.110.364 8.021.945 14.132.309 4.080.029 6.432.465 10.512.494Swap Faiz Alım İşlemleri85.000 2.127.804 2.212.804 85.000 2.492.893 2.577.893Swap Faiz Satım İşlemleri85.000 2.127.804 2.212.804 85.000 2.492.893 2.577.893Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.651.202 5.635.265 10.286.467 1.866.454 2.457.320 4.323.774Para Alım Opsiyonları2.325.673 2.811.090 5.136.763 700.722 1.515.285 2.216.007Para Satım Opsiyonları2.325.529 2.824.175 5.149.704 1.165.732 942.035 2.107.767Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.555.026 1.555.026 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER99.892.943 122.741.940 222.634.883 94.236.622 98.715.046 192.951.668EMANET KIYMETLER3.591.279 1.706.691 5.297.970 3.026.260 1.306.672 4.332.932Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.900.998 1.900.998 1.636.650 0 1.636.650Emanete Alınan Menkul Değerler86.753 858.211 944.964 51.000 547.581 598.581Tahsile Alınan Çekler741.476 83.022 824.498 509.313 87.061 596.374Tahsile Alınan Ticari Senetler52.266 69.275 121.541 23.699 83.450 107.149Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler809.786 696.183 1.505.969 805.598 588.580 1.394.178Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER96.195.157 117.731.545 213.926.702 91.053.134 97.061.140 188.114.274Menkul Kıymetler1.155.815 0 1.155.815 1.118.366 0 1.118.366Teminat Senetleri45.991.097 37.145.435 83.136.532 42.716.132 30.840.631 73.556.763Emtia4.498.496 6.650.496 11.148.992 4.518.586 5.466.103 9.984.689Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul40.533.172 70.861.913 111.395.085 39.496.172 57.963.046 97.459.218Diğer Rehinli Kıymetler4.016.577 3.073.701 7.090.278 3.203.878 2.791.360 5.995.238Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER106.507 3.303.704 3.410.211 157.228 347.234 504.462BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI126.277.824 178.641.585 304.919.409 113.147.207 142.533.495 255.680.702Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-3.523.757 -435.834Alınan Faizler1.815.737 1.357.772Ödenen Faizler-1.968.494 -1.349.080Alınan Temettüler1.039 543Alınan Ücret ve Komisyonlar133.930 146.604Elde Edilen Diğer Kazançlar1.420.436 700.317Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar123.509 528.564Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-164.157 -115.161Ödenen Vergiler-174.259 -21.101Diğer-4.711.498 -1.684.292Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.422.376 -585.708Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.954 10.207Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-814.369 -17.171Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.606.123 -123.612Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-260.928 36.325Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-468.909 338.903Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)7.098.854 1.203.064Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.325.042 -720.176Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.153.763 -1.313.248Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.101.381 -1.021.542YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları51.532 -454.840İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-100.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-17.789 -31.599Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller37.609 14.182Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-28.649 -1.401.077Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar400.519 508.641Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-267.311 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar27.153 455.013Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-142.156 44.231Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit585.026 2.324.410Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-714.930 -2.444.599İhraç Edilen Sermaye Araçları0 175.350Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-12.252 -10.930Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.156.944 570.226Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)964.939 -861.925Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.210.830 4.173.744Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.175.769 3.311.819Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)333.477 -41.293DİĞER KAPSAMLI GELİRLER229.568 -27.808Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar261.988 -369Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)348.377 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)940 -480Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-87.329 111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-32.420 -27.439Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-43.619 -62.374Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-2.946 27.642Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.145 7.293TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)563.045 -69.101Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.432.785 13.590.163 17.022.948 2.680.043 11.968.637 14.648.680Nakit ve Nakit Benzerleri1.168.703 11.470.012 12.638.715 927.556 9.953.229 10.880.785Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 1.168.879 7.091.751 8.260.630 824.464 6.634.067 7.458.531BankalarI-ç 1.153 4.378.261 4.379.414 54.189 3.319.162 3.373.351Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 50.018 0 50.018Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.329 0 -1.329 -1.115 0 -1.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 19.694 19.698 3 14.872 14.875Devlet Borçlanma Senetleri4 19.694 19.698 3 14.872 14.875Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 1.725.298 1.638.603 3.363.901 1.184.802 1.517.272 2.702.074Devlet Borçlanma Senetleri1.668.715 1.638.603 3.307.318 1.133.776 1.517.272 2.651.048Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler42.587 0 42.587 39.016 0 39.016Diğer Finansal Varlıklar13.996 0 13.996 12.010 0 12.010Türev Finansal Varlıklar538.780 461.854 1.000.634 567.682 483.264 1.050.946Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-c 480.585 435.081 915.666 482.877 479.571 962.448Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-j 58.195 26.773 84.968 84.805 3.693 88.498İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.248.687 20.726.975 40.975.662 12.844.175 19.363.075 32.207.250KredilerI-f 20.452.789 13.973.351 34.426.140 13.094.126 13.817.852 26.911.978Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları342.470 0 342.470 330.430 0 330.430İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 181.623 7.056.443 7.238.066 75.508 5.902.634 5.978.142Devlet Borçlanma Senetleri181.623 7.056.443 7.238.066 75.508 5.807.366 5.882.874Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 95.268 95.268Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-728.195 -302.819 -1.031.014 -655.889 -357.411 -1.013.300SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 541.093 0 541.093 594.827 0 594.827Satış Amaçlı541.093 0 541.093 594.827 0 594.827Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI325.580 0 325.580 225.580 0 225.580İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 325.580 0 325.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar325.580 0 325.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 686.661 0 686.661 349.799 0 349.799MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 95.983 0 95.983 89.193 0 89.193Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer95.983 0 95.983 89.193 0 89.193YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 6.465 0 6.465ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 134.978 0 134.978 141.595 0 141.595DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 697.848 17.616 715.464 406.597 7.899 414.496VARLIKLAR TOPLAMI26.163.615 34.334.754 60.498.369 17.338.274 31.339.611 48.677.885YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 15.252.999 18.185.356 33.438.355 9.329.410 18.355.841 27.685.251ALINAN KREDİLERII-c 862.473 12.337.732 13.200.205 134.427 10.406.722 10.541.149PARA PİYASALARINA BORÇLAR636.387 2.313.026 2.949.413 1.378 1.536.940 1.538.318İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)752.610 0 752.610 882.314 0 882.314Bonolar752.610 0 752.610 882.314 0 882.314Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER171.141 360.406 531.547 215.242 370.010 585.252Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 164.911 360.406 525.317 212.131 369.307 581.438Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 6.230 0 6.230 3.111 703 3.814FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 30.137 264 30.401 37.891 270 38.161KARŞILIKLARII-f 336.534 153.250 489.784 172.033 48.739 220.772Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı20.379 0 20.379 21.170 0 21.170Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar316.155 153.250 469.405 150.863 48.739 199.602CARİ VERGİ BORCUII-g 66.546 0 66.546 43.061 0 43.061ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 4.670.483 4.670.483 0 3.737.398 3.737.398Krediler0 1.249.939 1.249.939 0 1.000.209 1.000.209Diğer Borçlanma Araçları0 3.420.544 3.420.544 0 2.737.189 2.737.189DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-ç 832.191 425.687 1.257.878 564.644 293.463 858.107ÖZKAYNAKLARII-ı 3.438.027 -326.880 3.111.147 2.668.772 -120.670 2.548.102Ödenmiş Sermaye2.213.740 0 2.213.740 2.213.740 0 2.213.740Sermaye Yedekleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler282.648 0 282.648 20.660 0 20.660Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler230.040 -326.880 -96.840 56.250 -120.670 -64.420Kar Yedekleri493.371 0 493.371 488.327 0 488.327Yasal Yedekler59.082 0 59.082 54.038 0 54.038Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler434.289 0 434.289 434.289 0 434.289Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar218.174 0 218.174 -110.259 0 -110.259Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-115.303 0 -115.303 -211.141 0 -211.141Dönem Net Kâr veya Zararı333.477 0 333.477 100.882 0 100.882Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI22.379.045 38.119.324 60.498.369 14.049.172 34.628.713 48.677.885Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.567.118 1.444.972 1.378.748 762.931Kredilerden Alınan Faizler1.985.084 1.197.494 1.107.595 633.639Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler15.230 28.370 -1.687 16.758Bankalardan Alınan Faizler11.264 5.006 7.006 2.730Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler11.724 39.075 5.811 17.076Menkul Değerlerden Alınan Faizler542.466 173.705 259.496 92.366Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.849 402 601 186Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar373.822 80.312 175.430 43.759İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler163.795 92.991 83.465 48.421Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri1.350 1.322 527 362FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.833.912 -1.201.800 -998.097 -630.858Mevduata Verilen Faizler-1.220.812 -873.547 -671.111 -466.539Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-430.703 -258.983 -241.645 -133.142Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-29.462 -6.709 -19.136 -2.802İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-64.099 -45.028 -32.407 -25.140Kiralama Faiz Giderleri-4.386 -3.768 -2.961 -1.906Diğer Faiz Giderleri-84.450 -13.765 -30.837 -1.329NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ733.206 243.172 380.651 132.073NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ59.384 45.372 37.270 27.477Alınan Ücret ve Komisyonlar132.950 85.578 79.944 44.485Gayri Nakdi Kredilerden50.064 31.422 27.301 15.956DiğerIV-i 82.886 54.156 52.643 28.529Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-73.566 -40.206 -42.674 -17.008Gayri Nakdi Kredilere-62 -23 -30 -8DiğerIV-i -73.504 -40.183 -42.644 -17.000TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 1.039 543 1.039 19TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç 110.518 -86.327 104.514 -48.985Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)596 20.050 242 9.092Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.124.430 355.822 788.442 -3.412Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.014.508 -462.199 -684.170 -54.665DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 77.395 47.431 41.732 29.659FAALİYET BRÜT KÂRI981.542 250.191 565.206 140.243BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e 29.829 -46.317 -148.886 -20.521DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -258.377 -22.112 21.673 10.060PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -143.647 -113.630 -73.239 -57.065DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -169.808 -119.986 -85.786 -63.881NET FAALİYET KARI (ZARARI)439.539 -51.854 278.968 8.836BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 439.539 -51.854 278.968 8.836SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ -106.062 10.561 -71.569 -1.541Cari Vergi Karşılığı-172.629 0 -32.939 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi66.567 10.561 -38.630 -1.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h 333.477 -41.293 207.399 7.295DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-ı 333.477 -41.293 207.399 7.295Grubun Karı (Zararı)333.477 -41.293 207.399 7.295Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048717BIST