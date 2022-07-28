***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.07.2022 18:12
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -369 0 -369 0 -48.694 21.255 -27.439 0 0 -41.293 -69.101 0 -69.101
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 0 30.286 -5.223 0 25.063 0 -65.853 23.665 -42.188 488.327 -211.141 -41.293 2.432.562 0 2.432.562
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.213.740 54 0 0 30.286 -9.626 0 20.660 0 -136.355 71.935 -64.420 488.327 -211.141 100.882 2.548.102 0 2.548.102
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.213.740 54 0 0 30.286 -9.626 0 20.660 0 -136.355 71.935 -64.420 488.327 -211.141 100.882 2.548.102 0 2.548.102
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 261.283 705 0 261.988 0 -28.342 -4.078 -32.420 0 0 333.477 563.045 0 563.045
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.044 95.838 -100.882 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.044 95.838 -100.882 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 0 291.569 -8.921 0 282.648 0 -164.697 67.857 -96.840 493.371 -115.303 333.477 3.111.147 0 3.111.147
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
26.384.881 55.899.645 82.284.526 18.910.585 43.818.449 62.729.034
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 5.450.729 10.411.125 15.861.854 3.629.295 10.296.278 13.925.573
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 4.997.490 6.744.075 11.741.565 3.615.929 6.026.650 9.642.579
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
52.481 16.747 69.228 43.678 16.436 60.114
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.945.009 6.727.328 11.672.337 3.572.251 6.010.214 9.582.465
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 442.657 442.657 0 364.331 364.331
İthalat Kabul Kredileri
0 374.765 374.765 0 257.795 257.795
Diğer Banka Kabulleri
0 67.892 67.892 0 106.536 106.536
Akreditifler
III-a-2,i 412.739 3.224.393 3.637.132 13.366 3.905.297 3.918.663
Belgeli Akreditifler
412.739 3.224.393 3.637.132 13.366 3.905.297 3.918.663
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
40.500 0 40.500 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.999.476 1.780.918 3.780.394 1.068.951 340.707 1.409.658
Cayılamaz Taahhütler
1.999.476 1.780.918 3.780.394 1.068.951 340.707 1.409.658
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
789.797 1.780.918 2.570.715 280.610 340.707 621.317
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 688.160 0 688.160 307.116 0 307.116
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
119.814 0 119.814 103.873 0 103.873
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
131.337 0 131.337 128.520 0 128.520
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
266.630 0 266.630 245.094 0 245.094
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 18.934.676 43.707.602 62.642.278 14.212.339 33.181.464 47.393.803
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.375.000 8.997.156 15.372.156 7.255.000 7.864.110 15.119.110
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.375.000 8.997.156 15.372.156 7.255.000 7.864.110 15.119.110
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
12.559.676 34.710.446 47.270.122 6.957.339 25.317.354 32.274.693
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
656.773 1.854.465 2.511.238 484.925 1.046.185 1.531.110
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
636.341 565.629 1.201.970 447.471 267.789 715.260
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
20.432 1.288.836 1.309.268 37.454 778.396 815.850
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.251.701 25.665.690 32.917.391 4.605.960 21.813.849 26.419.809
Swap Para Alım İşlemleri
971.337 13.388.137 14.359.474 355.931 10.395.598 10.751.529
Swap Para Satım İşlemleri
6.110.364 8.021.945 14.132.309 4.080.029 6.432.465 10.512.494
Swap Faiz Alım İşlemleri
85.000 2.127.804 2.212.804 85.000 2.492.893 2.577.893
Swap Faiz Satım İşlemleri
85.000 2.127.804 2.212.804 85.000 2.492.893 2.577.893
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.651.202 5.635.265 10.286.467 1.866.454 2.457.320 4.323.774
Para Alım Opsiyonları
2.325.673 2.811.090 5.136.763 700.722 1.515.285 2.216.007
Para Satım Opsiyonları
2.325.529 2.824.175 5.149.704 1.165.732 942.035 2.107.767
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.555.026 1.555.026 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
99.892.943 122.741.940 222.634.883 94.236.622 98.715.046 192.951.668
EMANET KIYMETLER
3.591.279 1.706.691 5.297.970 3.026.260 1.306.672 4.332.932
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.900.998 1.900.998 1.636.650 0 1.636.650
Emanete Alınan Menkul Değerler
86.753 858.211 944.964 51.000 547.581 598.581
Tahsile Alınan Çekler
741.476 83.022 824.498 509.313 87.061 596.374
Tahsile Alınan Ticari Senetler
52.266 69.275 121.541 23.699 83.450 107.149
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
809.786 696.183 1.505.969 805.598 588.580 1.394.178
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
96.195.157 117.731.545 213.926.702 91.053.134 97.061.140 188.114.274
Menkul Kıymetler
1.155.815 0 1.155.815 1.118.366 0 1.118.366
Teminat Senetleri
45.991.097 37.145.435 83.136.532 42.716.132 30.840.631 73.556.763
Emtia
4.498.496 6.650.496 11.148.992 4.518.586 5.466.103 9.984.689
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
40.533.172 70.861.913 111.395.085 39.496.172 57.963.046 97.459.218
Diğer Rehinli Kıymetler
4.016.577 3.073.701 7.090.278 3.203.878 2.791.360 5.995.238
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
106.507 3.303.704 3.410.211 157.228 347.234 504.462
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
126.277.824 178.641.585 304.919.409 113.147.207 142.533.495 255.680.702
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-3.523.757 -435.834
Alınan Faizler
1.815.737 1.357.772
Ödenen Faizler
-1.968.494 -1.349.080
Alınan Temettüler
1.039 543
Alınan Ücret ve Komisyonlar
133.930 146.604
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.420.436 700.317
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
123.509 528.564
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-164.157 -115.161
Ödenen Vergiler
-174.259 -21.101
Diğer
-4.711.498 -1.684.292
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.422.376 -585.708
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.954 10.207
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-814.369 -17.171
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.606.123 -123.612
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-260.928 36.325
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-468.909 338.903
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.098.854 1.203.064
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.325.042 -720.176
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.153.763 -1.313.248
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.101.381 -1.021.542
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
51.532 -454.840
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-100.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-17.789 -31.599
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
37.609 14.182
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-28.649 -1.401.077
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
400.519 508.641
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-267.311 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
27.153 455.013
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-142.156 44.231
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
585.026 2.324.410
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-714.930 -2.444.599
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 175.350
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-12.252 -10.930
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.156.944 570.226
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
964.939 -861.925
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.210.830 4.173.744
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.175.769 3.311.819
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
333.477 -41.293
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
229.568 -27.808
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
261.988 -369
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
348.377 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
940 -480
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-87.329 111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-32.420 -27.439
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-43.619 -62.374
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-2.946 27.642
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.145 7.293
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
563.045 -69.101
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.432.785 13.590.163 17.022.948 2.680.043 11.968.637 14.648.680
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.168.703 11.470.012 12.638.715 927.556 9.953.229 10.880.785
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 1.168.879 7.091.751 8.260.630 824.464 6.634.067 7.458.531
Bankalar
I-ç 1.153 4.378.261 4.379.414 54.189 3.319.162 3.373.351
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 50.018 0 50.018
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.329 0 -1.329 -1.115 0 -1.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 19.694 19.698 3 14.872 14.875
Devlet Borçlanma Senetleri
4 19.694 19.698 3 14.872 14.875
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 1.725.298 1.638.603 3.363.901 1.184.802 1.517.272 2.702.074
Devlet Borçlanma Senetleri
1.668.715 1.638.603 3.307.318 1.133.776 1.517.272 2.651.048
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
42.587 0 42.587 39.016 0 39.016
Diğer Finansal Varlıklar
13.996 0 13.996 12.010 0 12.010
Türev Finansal Varlıklar
538.780 461.854 1.000.634 567.682 483.264 1.050.946
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 480.585 435.081 915.666 482.877 479.571 962.448
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 58.195 26.773 84.968 84.805 3.693 88.498
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.248.687 20.726.975 40.975.662 12.844.175 19.363.075 32.207.250
Krediler
I-f 20.452.789 13.973.351 34.426.140 13.094.126 13.817.852 26.911.978
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
342.470 0 342.470 330.430 0 330.430
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 181.623 7.056.443 7.238.066 75.508 5.902.634 5.978.142
Devlet Borçlanma Senetleri
181.623 7.056.443 7.238.066 75.508 5.807.366 5.882.874
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 95.268 95.268
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-728.195 -302.819 -1.031.014 -655.889 -357.411 -1.013.300
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 541.093 0 541.093 594.827 0 594.827
Satış Amaçlı
541.093 0 541.093 594.827 0 594.827
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
325.580 0 325.580 225.580 0 225.580
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 325.580 0 325.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
325.580 0 325.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 686.661 0 686.661 349.799 0 349.799
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 95.983 0 95.983 89.193 0 89.193
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
95.983 0 95.983 89.193 0 89.193
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 6.465 0 6.465
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 134.978 0 134.978 141.595 0 141.595
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 697.848 17.616 715.464 406.597 7.899 414.496
VARLIKLAR TOPLAMI
26.163.615 34.334.754 60.498.369 17.338.274 31.339.611 48.677.885
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 15.252.999 18.185.356 33.438.355 9.329.410 18.355.841 27.685.251
ALINAN KREDİLER
II-c 862.473 12.337.732 13.200.205 134.427 10.406.722 10.541.149
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
636.387 2.313.026 2.949.413 1.378 1.536.940 1.538.318
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
752.610 0 752.610 882.314 0 882.314
Bonolar
752.610 0 752.610 882.314 0 882.314
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
171.141 360.406 531.547 215.242 370.010 585.252
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 164.911 360.406 525.317 212.131 369.307 581.438
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 6.230 0 6.230 3.111 703 3.814
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 30.137 264 30.401 37.891 270 38.161
KARŞILIKLAR
II-f 336.534 153.250 489.784 172.033 48.739 220.772
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
20.379 0 20.379 21.170 0 21.170
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
316.155 153.250 469.405 150.863 48.739 199.602
CARİ VERGİ BORCU
II-g 66.546 0 66.546 43.061 0 43.061
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 4.670.483 4.670.483 0 3.737.398 3.737.398
Krediler
0 1.249.939 1.249.939 0 1.000.209 1.000.209
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.420.544 3.420.544 0 2.737.189 2.737.189
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-ç 832.191 425.687 1.257.878 564.644 293.463 858.107
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 3.438.027 -326.880 3.111.147 2.668.772 -120.670 2.548.102
Ödenmiş Sermaye
2.213.740 0 2.213.740 2.213.740 0 2.213.740
Sermaye Yedekleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
282.648 0 282.648 20.660 0 20.660
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
230.040 -326.880 -96.840 56.250 -120.670 -64.420
Kar Yedekleri
493.371 0 493.371 488.327 0 488.327
Yasal Yedekler
59.082 0 59.082 54.038 0 54.038
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.289 0 434.289 434.289 0 434.289
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
218.174 0 218.174 -110.259 0 -110.259
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-115.303 0 -115.303 -211.141 0 -211.141
Dönem Net Kâr veya Zararı
333.477 0 333.477 100.882 0 100.882
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
22.379.045 38.119.324 60.498.369 14.049.172 34.628.713 48.677.885
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.567.118 1.444.972 1.378.748 762.931
Kredilerden Alınan Faizler
1.985.084 1.197.494 1.107.595 633.639
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.230 28.370 -1.687 16.758
Bankalardan Alınan Faizler
11.264 5.006 7.006 2.730
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
11.724 39.075 5.811 17.076
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
542.466 173.705 259.496 92.366
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.849 402 601 186
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
373.822 80.312 175.430 43.759
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
163.795 92.991 83.465 48.421
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.350 1.322 527 362
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.833.912 -1.201.800 -998.097 -630.858
Mevduata Verilen Faizler
-1.220.812 -873.547 -671.111 -466.539
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-430.703 -258.983 -241.645 -133.142
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-29.462 -6.709 -19.136 -2.802
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-64.099 -45.028 -32.407 -25.140
Kiralama Faiz Giderleri
-4.386 -3.768 -2.961 -1.906
Diğer Faiz Giderleri
-84.450 -13.765 -30.837 -1.329
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
733.206 243.172 380.651 132.073
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
59.384 45.372 37.270 27.477
Alınan Ücret ve Komisyonlar
132.950 85.578 79.944 44.485
Gayri Nakdi Kredilerden
50.064 31.422 27.301 15.956
Diğer
IV-i 82.886 54.156 52.643 28.529
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-73.566 -40.206 -42.674 -17.008
Gayri Nakdi Kredilere
-62 -23 -30 -8
Diğer
IV-i -73.504 -40.183 -42.644 -17.000
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 1.039 543 1.039 19
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 110.518 -86.327 104.514 -48.985
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
596 20.050 242 9.092
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.124.430 355.822 788.442 -3.412
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.014.508 -462.199 -684.170 -54.665
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 77.395 47.431 41.732 29.659
FAALİYET BRÜT KÂRI
981.542 250.191 565.206 140.243
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e 29.829 -46.317 -148.886 -20.521
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -258.377 -22.112 21.673 10.060
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -143.647 -113.630 -73.239 -57.065
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -169.808 -119.986 -85.786 -63.881
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
439.539 -51.854 278.968 8.836
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 439.539 -51.854 278.968 8.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -106.062 10.561 -71.569 -1.541
Cari Vergi Karşılığı
-172.629 0 -32.939 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
66.567 10.561 -38.630 -1.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 333.477 -41.293 207.399 7.295
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 333.477 -41.293 207.399 7.295
Grubun Karı (Zararı)
333.477 -41.293 207.399 7.295
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048717
BIST