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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

12.03.2024 17:45
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemine ait yıllık konsolide faaliyet raporumuz ekte bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258128


BIST
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 231,10 39.562.240 % 10,00  
SAMAT 58,85 349.695.240 % 10,00  
DGATE 54,45 115.042.005 % 10,00  
BASCM 14,85 7.659.794 % 10,00  
BANVT 183,70 168.842.313 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,0613 32,0641 % 0,13  
Euro 35,0319 35,0442 % 0,09  
Sterlin 41,7414 41,9506 % -1,12  
Frank 37,1870 37,3734 % -0,96  
Riyal 8,7129 8,7566 % -0,82  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,20 24,23 % 0,66  
Platin 923,80 924,69 % 0,66  
Paladyum 1.040,87 1.043,43 % 0,66  
Brent Pet. 82,62 82,62 % 0,66  
Altın Ons 2.163,33 2.163,64 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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