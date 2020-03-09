***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
09.03.2020 19:21
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2020
Karar Sayısı
23
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Banka'nın 2019 Yılı Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825819
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1484
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0608
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
18:057,0511
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,1668
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05329,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,94
|Açılış
|: 329,66
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.857
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|ADBGR
|6,65
|17.066.493
|% 3,10
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,10
|19.514.321
|% -17,67
|
|VAKKO
|5,09
|69.792.778
|% -15,59
|
|RYSAS
|7,11
|61.067.883
|% -15,26
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|TGSAS
|4,60
|2.808.627
|% -14,97
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|ASELS
|27,76
|974.324.457
|% -6,97
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% -8,47
|
|TUPRS
|93,80
|293.770.836
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0187
|8,0590
|% 1,37
|
|Frank
|6,5870
|6,6267
|% 1,99
|
|Riyal
|1,6265
|1,6347
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|-0,84
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,03
|36,03
|-9,24
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