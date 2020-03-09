***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/03/2020Karar Sayısı23SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıBanka'nın 2019 Yılı Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825819BIST