***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/03/2023Karar Sayısı10SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıBanka'nın 2022 Yılı Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı biraçıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerlebirlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123843BIST