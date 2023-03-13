***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
13.03.2023 19:43
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2023
Karar Sayısı
10
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Banka'nın 2022 Yılı Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir
açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle
birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123843
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9817
En Düşük
18,9369
18:0520,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0271
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3839
En Düşük
20,2907
18:051.165,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.165,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9676
|18,9817
|% 0,08
|
|Euro
|20,3511
|20,3839
|% 0,13
|
|Sterlin
|23,0309
|23,1464
|% -0,02
|
|Frank
|20,7147
|20,8395
|% -0,00
|
|Riyal
|5,0388
|5,0641
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-3,32
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.879
|7.944
|-14,00
|
|Yarım
|3.849
|3.887
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.944
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
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17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
-
17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem