***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
12.03.2024 18:13
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/03/2024
Karar Sayısı
12
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Banka'nın 2023 Yılı Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir
açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle
birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258167
BIST