***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
05.03.2020 16:13
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
04/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
31.12.2019
Tarih
26/03/2020
Saati
13:00
Adresi
Ayaza
17:02112.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.569,02
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:026,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
17:026,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0538
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8294
En Düşük
6,7574
17:02323,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 3,69
|Açılış
|: 324,03
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
324,54
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.108
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.053.180
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.178.901
|% 14,91
|
|AKSEN
|4,20
|166.562.463
|% 10,53
|
|BURVA
|16,00
|249.530
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|55.574.613
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|22.514.569
|% -5,31
|
|ASELS
|30,50
|761.480.698
|% 2,42
|
|THYAO
|11,79
|749.907.575
|% 0,34
|
|GARAN
|10,45
|526.809.749
|% 0,87
|
|ODAS
|2,16
|307.549.981
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,58
|303.496.286
|% 0,78
|
|ODAS
|2,16
|307.549.981
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,58
|303.496.286
|% 0,78
|
|KARSN
|1,94
|221.837.844
|% 0,52
|
|THYAO
|11,79
|749.907.575
|% 0,34
|
|IHLGM
|1,35
|82.508.834
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8401
|7,8794
|% 0,56
|
|Frank
|6,3673
|6,4056
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6176
|1,6257
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|17,17
|
|Altın Gr.
|324
|324
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.175
|12,00
|
|Tam
|2.135
|2.188
|14,16
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|6,86
|
|Çeyrek
|518
|529
|3,42
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|50,75
|50,75
|-0,38
|
Seans Raporu
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17:13ISYAT
Yüzde 6.74 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 624, 899 adet işlem
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17:12SMART
Yüzde 4.61 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 336, 138 adet işlem
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17:11AKSEN
Yüzde 12.37 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 446, 362 adet işlem
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17:10XU100
Endeks 112, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 6, 707.00 milyon TL de
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17:10SAYAS
Yüzde 6.52 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 711, 911 adet işlem