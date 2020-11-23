***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi12/11/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih09/12/2020Saati13:00AdresiCendere Cad. Ayazağa Mah. 109 M D blok Vadi İstanbul Bulvarı 34485 Sarıyer İstanbulGündemEsas Sözleşme DeğişikliğiAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamızın Olağanüstü Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 09 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 13.00' te da Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi N109M 2D Blok 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde toplanacaktır.1. Açılış , Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda atanan Yönetim Kurulu Üyesinin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu'na yeni atanan üyenin atanmasının onaylanması,3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 13.10.2020 tarih ve 9791 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00058447763 sayılı onayı doğrultusunda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 2. ve 4. fıkralarının ekteki şekilde değiştirilmesinin onaylanması olarak düzenlenmesi,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889567BIST