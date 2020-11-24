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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

24.11.2020 13:07



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
12/11/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
09/12/2020
Saati
13:00
Adresi
Cendere Cad. Ayazağa Mah. 109 M D blok Vadi İstanbul Bulvarı 34485 Sarıyer İstanbul
Gündem
Esas Sözleşme Değişikliği
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 09 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 13.00' te da Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi N109M 2D Blok 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde toplanacaktır.
1.    Açılış ,  Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar  adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2.    Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda atanan Yönetim Kurulu Üyesinin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu'na yeni atanan üyenin atanmasının onaylanması,
3.    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 13.10.2020 tarih ve 9791 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00058447763 sayılı onayı doğrultusunda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 2. ve 4. fıkralarının ekteki şekilde değiştirilmesinin onaylanması olarak düzenlenmesi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889725


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Altın Gr. 462 462 -3,87  
Cumhuriyet 3.079 3.125 -83,00  
Tam 3.064 3.143 -92,38  
Yarım 1.481 1.520 -44,69  
Çeyrek 743 760 -22,35  
Gümüş.Ons 23,11 23,15 -0,46  
Gümüş Gr. 5,90 5,91 -0,07  
B. Petrol 46,51 46,51 0,47  
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