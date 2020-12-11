***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.12.2020 12:06
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
12/11/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
09/12/2020
Saati
13:00
Adresi
Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. N3M İç kapı No.1 Sarıyer/İstanbul
Gündem
Esas Sözleşme Değişikliği
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Gündeminde belirtilen konular görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Alternatifbank A.Ş. 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı davet ve gündemde belirtilen maddeleri görüşmek üzere 09.12.2020 tarihinde ve ilan edilen adres ve saatte yapılmış olup, gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892786
BIST
13:461.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
13:467,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0594
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
13:469,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0504
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
13:46468,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,70
|Açılış
|: 468,53
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler13:46
|NIBAS
|82,50
|26.497.987
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.649.151
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|46.845.495
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.703.202
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|884.188
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,43
|4.887.710
|% -6,90
|
|SELEC
|15,45
|62.980.475
|% -5,91
|
|ODAS
|3,67
|910.335.651
|% -5,41
|
|SAFKR
|12,60
|2.190.273
|% -5,26
|
|SISE
|7,14
|1.874.710.096
|% -0,28
|
|GARAN
|9,38
|1.316.899.197
|% -1,26
|
|PETKM
|4,83
|1.131.113.891
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,60
|1.043.098.043
|% 3,02
|
|DOHOL
|3,12
|976.439.181
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|976.439.181
|% 2,30
|
|SISE
|7,14
|1.874.710.096
|% -0,28
|
|ODAS
|3,67
|910.335.651
|% -5,41
|
|PETKM
|4,83
|1.131.113.891
|% 2,33
|
|TSKB
|1,77
|405.074.148
|% -3,28
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9432
|7,9497
|% 0,75
|
|Euro
|9,6281
|9,6423
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,4648
|10,5173
|% 0,01
|
|Frank
|8,9020
|8,9556
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1110
|2,1216
|% 0,63
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-1,01
|
|Altın Gr.
|470
|470
|4,30
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.097
|3.177
|24,73
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,96
|
|Çeyrek
|751
|768
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,03
|
|B. Petrol
|50,11
|50,11
|-0,14
|