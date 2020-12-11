***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi12/11/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih09/12/2020Saati13:00AdresiAyazağa Mah. Azerbaycan Cad. N3M İç kapı No.1 Sarıyer/İstanbulGündemEsas Sözleşme DeğişikliğiAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Gündeminde belirtilen konular görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarAlternatifbank A.Ş. 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı davet ve gündemde belirtilen maddeleri görüşmek üzere 09.12.2020 tarihinde ve ilan edilen adres ve saatte yapılmış olup, gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892786BIST