***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi31.12.2020Tarih25/03/2021Saati13:00AdresiAyazağa Mah Azerbaycan Cad. 2D Blok N3M/1 34485 Sarıyer İstanbulGündem2020 Olağan Genel KurulAlınan Kararlar / Görüşülen KonularKurul gündemine aşağıda yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunu'nun 26.02.2021 tarihli ve 22 sayılı Kararı ile Bankamız Esas Sözleşmesinin 15. maddesi doğrultusunda 2020 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.03.2021Perşembe günü saat 13.00'te Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 2D Blok N3M/1 34485 Sarıyer İstanbul adresindeki Banka merkezinde yapılmasınaToplantı Gündeminin:1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,2. Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2020 Mali Yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,3. Yönetim Kurulu'nun 2020 Hesap Dönemi Kârı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,4. Hesap dönemi içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,5. Yönetim kurulu üyeleri sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ve prim vb. gibi ücretlerinin tespiti ile seçimlerin yapılması,6. Banka'nın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması,7. Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeleri ile ilgili ortaklara bilgi sunulması,8. 2020 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,9. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Banka konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,olarak tespit edilmesine ve Olağan Genel kurul Toplantısı ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914612BIST