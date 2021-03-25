***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
25.03.2021 18:06
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
31.12.2020
Tarih
25/03/2021
Saati
13:00
Adresi
Ayazağa Mah Azerbaycan Cad 2 D Blok N 3M/1 Sarıyer Istanbul
Gündem
2021 Olağan Genel Kurul
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
26.02.2021
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Bankamız 2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarih ve Saat :13,00 da Banka Genel Merkezi olan Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi 2 D Blok No :3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı gündeminde yere alan gündem maddeleri görüşülmüş ve ekteki şekilde tutanak tutulmuştur.
Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ektedir.
Bankamız 2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarih ve Saat :13,00 da Banka Genel Merkezi olan Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi 2 D Blok No :3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı gündeminde yere alan gündem maddeleri görüşülmüş ve ekteki şekilde tutanak tutulmuştur.
Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ektedir.
Bankamız 2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarih ve Saat :13,00 da Banka Genel Merkezi olan Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi 2 D Blok No :3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı gündeminde yere alan gündem maddeleri görüşülmüş ve ekteki şekilde tutanak tutulmuştur.
Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ektedir.
Bankamız 2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarih ve Saat :13,00 da Banka Genel Merkezi olan Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi 2 D Blok No :3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı gündeminde yere alan gündem maddeleri görüşülmüş ve ekteki şekilde tutanak tutulmuştur.
Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ektedir.
Bankamız 2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarih ve Saat :13,00 da Banka Genel Merkezi olan Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi 2 D Blok No :3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı gündeminde yere alan gündem maddeleri görüşülmüş ve ekteki şekilde tutanak tutulmuştur.
Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ektedir.
Bankamız 2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarih ve Saat :13,00 da Banka Genel Merkezi olan Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi 2 D Blok No :3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı gündeminde yere alan gündem maddeleri görüşülmüş ve ekteki şekilde tutanak tutulmuştur.
Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ektedir.
Bankamız 2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarih ve Saat :13,00 da Banka Genel Merkezi olan Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi 2 D Blok No :3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı gündeminde yere alan gündem maddeleri görüşülmüş ve ekteki şekilde tutanak tutulmuştur.
Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920576
BIST