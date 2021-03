***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi31.12.2020Tarih25/03/2021Saati13:00AdresiAyazağa Mah Azerbaycan Cad 2 D Blok N 3M/1 Sarıyer IstanbulGündem2021 Olağan Genel KurulAlınan Kararlar / Görüşülen Konular26.02.2021Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamız 2020 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarih ve Saat :13,00 da Banka Genel Merkezi olan Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi 2 D Blok No :3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı gündeminde yere alan gündem maddeleri görüşülmüş ve ekteki şekilde tutanak tutulmuştur.Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ektedir.