***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedenibono türünde değişiklik/düzeltme yapılacağından süreç iptal edilip yaniden duyuru yapılacaktır.İptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858752BIST