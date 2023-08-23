***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.08.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 23.02.2023 Tarih ve 5 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 3.500.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş ve 3.500.000.000 TL Borçlanma Aracı ihraç edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 Tarih ve 47/976 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188585BIST