***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Belgesi
23.08.2023 13:36
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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22.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23.02.2023 Tarih ve 5 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 3.500.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş ve 3.500.000.000 TL Borçlanma Aracı ihraç edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 Tarih ve 47/976 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188585
BIST
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17:087.704
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -67,01
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.691
En Yüksek
7.832
17:0827,2271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0419
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:0829,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1010
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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29,9182
En Düşük
29,4189
17:081.675,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 17,76
|Açılış
|: 1.676,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:06
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|112.120.436
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|2.218.492
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.695.880.020
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.652.259
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.942.154
|% -9,98
|
|IDGYO
|7,11
|13.047.928
|% -8,85
|
|YGYO
|2,73
|128.908.199
|% -8,39
|
|BRLSM
|30,58
|711.117.151
|% -7,61
|
|TUPRS
|132,10
|8.472.694.931
|% -4,96
|
|THYAO
|242,70
|8.461.778.134
|% -4,79
|
|EREGL
|45,52
|7.654.210.934
|% 2,11
|
|ASTOR
|126,40
|7.060.119.934
|% -1,40
|
|TCELL
|59,55
|5.953.162.830
|% 1,36
|
|EKGYO
|9,13
|5.931.803.235
|% 2,58
|
|YKBNK
|15,62
|4.984.099.593
|% 1,03
|
|ISCTR
|17,02
|3.712.658.740
|% 4,35
|
|KATMR
|2,06
|442.249.816
|% 3,00
|
|TTKOM
|26,22
|5.076.031.900
|% 9,98
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1959
|27,2332
|% 0,18
|
|Euro
|29,5478
|29,5745
|% 0,31
|
|Sterlin
|34,3780
|34,5505
|% -0,34
|
|Frank
|30,8624
|31,0483
|% 0,40
|
|Riyal
|7,2314
|7,2676
|% 0,12
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|18,25
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|18,97
|
|Cumhuriyet
|11.510
|11.684
|93,00
|
|Tam
|11.259
|11.358
|39,00
|
|Yarım
|5.647
|5.697
|11,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.848
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,16
|0,70
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-1,45
|