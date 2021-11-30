***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.11.2021 14:01
4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.10.2021
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07.10.2021 Tarih ve 94 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 4.000.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş ve 4.000.000.000 TL Borçlanma Aracı ihraç edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 Tarih ve 61/1702 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onay ek.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980244
BIST
14:191.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:1913,0572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2409
|Açılış
|: 13,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:1914,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3788
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:19758,87
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 23,88
|Açılış
|: 758,87
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:19
|SONME
|31,02
|3.607.775
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.149.864
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.548
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,38
|131.767.803
|% -8,89
|
|ASELS
|22,46
|1.766.744.979
|% -1,23
|
|KOZAL
|130,00
|1.657.923.208
|% 7,79
|
|GARAN
|11,47
|1.360.591.186
|% 0,61
|
|SASA
|42,70
|1.076.934.394
|% -0,61
|
|THYAO
|17,08
|937.389.176
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,18
|572.230.807
|% 0,32
|
|AKBNK
|6,54
|817.746.080
|% -0,91
|
|GARAN
|11,47
|1.360.591.186
|% 0,61
|
|TSKB
|1,48
|151.877.800
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,26
|215.776.949
|% 0,00
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0392
|13,0572
|% 1,88
|
|Euro
|14,8016
|14,8477
|% 2,62
|
|Sterlin
|17,4866
|17,5743
|% 2,89
|
|Frank
|14,2636
|14,3495
|% 3,22
|
|Riyal
|3,4928
|3,5103
|% 2,57
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|10,64
|
|Altın Gr.
|759
|759
|24,23
|
|Cumhuriyet
|5.002
|5.078
|173,00
|
|Tam
|4.984
|5.115
|182,29
|
|Yarım
|2.409
|2.474
|88,18
|
|Çeyrek
|1.208
|1.237
|44,09
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,67
|0,25
|
|B. Petrol
|71,22
|71,22
|-2,00
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:33ESCOM
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 116, 736 adet işlem
-
14:32ESCOM
Yüzde 4.56 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 098, 869 adet işlem
-
14:31GUBRF
Yüzde 4.18 oranında artışla 82.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 127, 854 adet işlem
-
14:30ERSU
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 070, 148 adet işlem
-
14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 04 kaybederek (% -0.26 ) 1, 947