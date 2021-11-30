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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.11.2021 14:01
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.10.2021

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07.10.2021 Tarih ve 94 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 4.000.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş ve 4.000.000.000 TL Borçlanma Aracı ihraç edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 Tarih ve 61/1702 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onay ek.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980244


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Altın Gr. 759 759 24,23  
Cumhuriyet 5.002 5.078 173,00  
Tam 4.984 5.115 182,29  
Yarım 2.409 2.474 88,18  
Çeyrek 1.208 1.237 44,09  
Gümüş.Ons 22,83 22,86 -0,01  
Gümüş Gr. 9,65 9,67 0,25  
B. Petrol 71,22 71,22 -2,00  
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