***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş.'nin SPK'ya Bono ihraç başvuru onayına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhrac son gecerlilik tarihi düzeltilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 07.10.2021İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.10.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.11.2022Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 07.10.2021 Tarih ve 94 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 4.000.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş ve 4.000.000.000 TL Borçlanma Aracı ihraç edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 Tarih ve 61/1702 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK onay ek.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980247BIST