***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.11.2021 14:15
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş.'nin SPK'ya Bono ihraç başvuru onayına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhrac son gecerlilik tarihi düzeltilmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.11.2022
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07.10.2021 Tarih ve 94 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 4.000.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş ve 4.000.000.000 TL Borçlanma Aracı ihraç edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 Tarih ve 61/1702 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onay ek.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980247
BIST
14:201.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:2013,0572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2409
|Açılış
|: 13,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:2014,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3788
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:20758,87
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 23,88
|Açılış
|: 758,87
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:18
|SONME
|31,02
|3.607.775
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.149.864
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.548
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,38
|131.767.803
|% -8,89
|
|ASELS
|22,46
|1.766.744.979
|% -1,23
|
|KOZAL
|130,00
|1.657.923.208
|% 7,79
|
|GARAN
|11,47
|1.360.591.186
|% 0,61
|
|SASA
|42,70
|1.076.934.394
|% -0,61
|
|THYAO
|17,08
|937.389.176
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,18
|572.230.807
|% 0,32
|
|AKBNK
|6,54
|817.746.080
|% -0,91
|
|GARAN
|11,47
|1.360.591.186
|% 0,61
|
|TSKB
|1,48
|151.877.800
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,26
|215.776.949
|% 0,00
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0695
|13,0709
|% 1,99
|
|Euro
|14,8320
|14,8965
|% 2,96
|
|Sterlin
|17,4866
|17,5743
|% 2,89
|
|Frank
|14,2636
|14,3495
|% 3,22
|
|Riyal
|3,4928
|3,5103
|% 2,57
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|11,73
|
|Altın Gr.
|755
|755
|20,03
|
|Cumhuriyet
|4.984
|5.060
|155,00
|
|Tam
|4.960
|5.086
|153,75
|
|Yarım
|2.397
|2.460
|74,38
|
|Çeyrek
|1.202
|1.230
|37,18
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,62
|9,63
|0,20
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|-2,13
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 22 kaybederek (% -0.01 ) 1, 602
-
14:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, OZBAL, MIATK, DITAS, ISBTR, SNPAM, KUYAS, IHAAS, EMNIS, YAPRK
-
14:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, PRKAB, YONGA
-
14:34
ESCOM, CEOEM, SNPAM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:34
TSPOR, VESTL, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında