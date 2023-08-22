***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş.'nin SPK'ya Bono İhraç Başvuru Onayı Hakkında BilgiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 3.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.08.2024Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 23.02.2023 Tarih ve 5 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 3.500.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş ve 3.500.000.000 TL Borçlanma Aracı ihraç edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 Tarih ve 47/976 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İhraç Üst Yazı.pdfEK: 2 SPK Ek_1_Onaylı İhrac Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188201BIST