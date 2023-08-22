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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.08.2023 15:10
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş.'nin SPK'ya Bono İhraç Başvuru Onayı Hakkında Bilgi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.08.2024

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23.02.2023 Tarih ve 5 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 3.500.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş ve 3.500.000.000 TL Borçlanma Aracı ihraç edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 Tarih ve 47/976 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İhraç Üst Yazı.pdf
EK: 2 SPK Ek_1_Onaylı İhrac Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188201


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