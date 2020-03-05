***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2020 16:13
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 20 Ocak 2020 Tarih ve 01 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 3.000.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Şubat 2020 tarihli yazısı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824558
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0362
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1234
En Düşük
6,0635
18:056,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0780
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8545
En Düşük
6,7574
18:05326,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 6,28
|Açılış
|: 326,48
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,94
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8861
|7,9256
|% 1,15
|
|Frank
|6,4134
|6,4520
|% 1,36
|
|Riyal
|1,6259
|1,6341
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|21,33
|
|Altın Gr.
|326
|326
|6,28
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,04
|
|B. Petrol
|50,97
|50,97
|-0,16
|