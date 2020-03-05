***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 20 Ocak 2020 Tarih ve 01 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 3.000.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Şubat 2020 tarihli yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824558BIST