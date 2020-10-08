***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2020 14:02
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 06.07.2020 Tarih ve 57 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 4.000.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879789
BIST
16:091.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,79
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:097,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0605
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9423
En Düşük
7,8628
16:099,3394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:09483,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,42
|Açılış
|: 483,98
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:07
|UTPYA
|18,37
|10.479.808
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.938.225
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.904.320
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.032.592
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.061.749
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.670.464
|% -9,92
|
|PETKM
|4,48
|1.094.892.152
|% 1,82
|
|SISE
|6,74
|986.985.395
|% 0,75
|
|ASELS
|18,13
|903.610.073
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,95
|858.114.981
|% 2,12
|
|TKNSA
|9,29
|591.054.721
|% -4,62
|
|PETKM
|4,48
|1.094.892.152
|% 1,82
|
|IHLAS
|1,14
|241.713.148
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,28
|233.229.401
|% 2,40
|
|YGYO
|1,15
|194.940.082
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,69
|283.706.057
|% 0,60
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9375
|7,9430
|% 0,78
|
|Euro
|9,3292
|9,3369
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,2180
|10,2693
|% 0,62
|
|Frank
|8,6034
|8,6552
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1102
|2,1207
|% 0,69
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,17
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|48,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|44,63
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|21,59
|
|Çeyrek
|772
|790
|10,79
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|0,92
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 24 kaybederek (% -0.41 ) 1, 277
-
16:22XU100
Endeks 1, 149 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 14, 327.00 milyon TL de
-
16:22OSTIM
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 111, 996 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 1, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 14, 146.00 milyon TL de
-
16:17BAYRK
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 459, 565 adet işlem