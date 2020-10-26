***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 16:03
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız hakim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin 30 Eylül 2020 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 25 Ekim 2020 tarihinde Katar Borsası'nın web sitesinde ilan edilmiştir. İlgili şirket bilgilerine ve konsolide finansal tablolara erişim adresi şu şekildedir: https://www.qe.com.qa/financial-statements. The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler The Commercial Bank Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 35.5 milyar TL, 22.8 milyar TL ve 18.5 milyar TL'dir.
Bankamızın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak sınırlı denetimden geçmiş 30 Eylül 2020 dönemine ait finansal tablolarının 2020 yılı Ekim ayı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883907
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:16
|RTALB
|49,52
|264.113.351
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.237.801
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.058.203
|% 9,98
|
|KONYA
|749,20
|335.445.972
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.008.387
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.620.463
|% -10,00
|
|AYCES
|45,90
|5.705.190
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.498.296
|% -10,00
|
|TSKB
|1,94
|3.115.587.838
|% 6,59
|
|ECILC
|7,48
|1.385.299.604
|% 4,62
|
|GARAN
|6,86
|1.008.107.343
|% -2,97
|
|SISE
|6,48
|834.549.203
|% -4,85
|
|FENER
|38,18
|723.520.288
|% 0,58
|
|TSKB
|1,94
|3.115.587.838
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,81
|579.867.305
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|463.197.059
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,38
|669.777.652
|% -2,87
|
|IHLAS
|1,18
|237.930.227
|% -7,81
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0832
|8,0875
|% 1,51
|
|Euro
|9,5507
|9,5580
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,4845
|10,5370
|% 1,18
|
|Frank
|8,8735
|8,9270
|% 1,11
|
|Riyal
|2,1494
|2,1602
|% 1,48
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,50
|
|Altın Gr.
|496
|496
|8,86
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|63,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,05
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|B. Petrol
|41,02
|41,02
|-1,05
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