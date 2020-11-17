***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 10:27
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 2.200.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. İşbu İhraç Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunun 12.11.2020 tarih ve 71/1375
sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888822
BIST
11:431.279
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -14,43
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:437,7376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0308
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:439,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0478
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:43470,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,39
|Açılış
|: 470,36
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:43
|YESIL
|48,28
|15.161.183
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|44.610.499
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|RTALB
|45,90
|71.240.719
|% 8,61
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,75
|1.510.163.603
|% -2,23
|
|KRDMD
|4,30
|544.932.971
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,91
|513.884.540
|% 1,06
|
|THYAO
|11,60
|379.287.020
|% -1,53
|
|AKBNK
|6,14
|364.985.534
|% -2,69
|
|EKGYO
|1,91
|513.884.540
|% 1,06
|
|GARAN
|8,75
|1.510.163.603
|% -2,23
|
|KRDMD
|4,30
|544.932.971
|% -1,83
|
|YKBNK
|2,81
|346.119.632
|% -1,75
|
|SKBNK
|1,49
|127.620.122
|% -1,97
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7352
|7,7376
|% 0,40
|
|Euro
|9,1855
|9,1915
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,2022
|10,2533
|% 0,58
|
|Frank
|8,4621
|8,5131
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0582
|2,0685
|% 0,41
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,31
|
|Altın Gr.
|470
|471
|2,64
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.112
|3.190
|6,27
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|3,03
|
|Çeyrek
|754
|772
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,00
|
|B. Petrol
|43,74
|43,74
|-0,08
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
11:58USAK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 002, 357 adet işlem
-
11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, AKBNK, TAVHL
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 79 kaybederek (% -1.01 ) 1, 156
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, MARKA, BMELK, YESIL
-
11:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, OZRDN, UZERB, MARTI, TKURU