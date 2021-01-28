***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 14:48
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama
Bankamız hakim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C) nin 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 27 Ocak 2021 tarihinde Katar Borsası'nın web sitesinde ilan edilmiştir. İlgili şirket bilgilerine ve konsolide finansal tablolara erişim adresi şu şekildedir: https://www.qe.com.qa/documents/20181/1375583/CBQ+FS+Dec+2020+English+Submitted+to+QCB.pdf The Commercial Bank (P.S.Q.C) nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler The Commercial Bank Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 36.9 milyar TL, 23.6 milyar TL ve 18.1 milyar TL'dir.
Bankamızın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak sınırlı denetimden geçmiş 31 Aralık 2020 dönemine ait finansal tablolarının 2021 yılı Ocak ayı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905307
BIST
16:101.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
16:107,3926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:108,9522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0259
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:10437,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,68
|Açılış
|: 437,25
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|VERTU
|25,34
|144.563.698
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|EMNIS
|35,34
|1.009.978
|% 9,96
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|4.797.211
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,13
|1.837.804.384
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,29
|1.578.950.797
|% -2,55
|
|KOZAL
|112,50
|1.195.496.650
|% -0,88
|
|KRDMD
|6,60
|1.141.545.197
|% 1,54
|
|ODAS
|3,75
|1.128.918.447
|% -4,34
|
|EKGYO
|2,29
|1.578.950.797
|% -2,55
|
|TSKB
|1,77
|662.863.607
|% -1,12
|
|ODAS
|3,75
|1.128.918.447
|% -4,34
|
|YKBNK
|2,87
|768.926.152
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,36
|304.760.480
|% -1,45
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3911
|7,3955
|% -0,25
|
|Euro
|8,9475
|8,9534
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0496
|10,1000
|% -0,61
|
|Frank
|8,2530
|8,3027
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9636
|1,9735
|% -0,33
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-1,29
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.943
|-7,00
|
|Tam
|2.885
|2.958
|-5,82
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-2,81
|
|Çeyrek
|699
|715
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,16
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:24UTPYA
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 37.44 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 776 adet işlem
-
16:23DESPC
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 12.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 006, 090 adet işlem
-
16:22XU100
Endeks 1, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 25, 919.00 milyon TL de
-
16:21MNDRS
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 684, 215 adet işlem
-
16:20VANGD
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 403, 359 adet işlem