***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 18.01.2021 Tarih ve 05 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamız Genel Müdürlüğü'ne Uluslar arası sermaye piyasalarında satılmak üzere 300.000.000.000.-USD'ye kadar Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca ilave ana sermaye niteliğinde sayılan tahvil ihracı yapılması konusunda yetki verilmiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910934BIST