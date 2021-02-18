***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2021 22:51
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.01.2021 Tarih ve 05 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamız Genel Müdürlüğü'ne Uluslar arası sermaye piyasalarında satılmak üzere 300.000.000.000.-USD'ye kadar Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca ilave ana sermaye niteliğinde sayılan tahvil ihracı yapılması konusunda yetki verilmiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910934
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:056,9630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
6,9692
En Düşük
6,9623
18:058,4416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4416
En Düşük
8,4298
18:05397,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,22
|Açılış
|: 397,93
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|66,00
|181.798.346
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.533.640
|% 10,00
|
|TMSN
|19,37
|266.438.931
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.488.990
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|205.548.686
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,89
|818.111
|% -10,00
|
|SONME
|87,75
|9.775.066
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.426.985
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% -9,97
|
|RODRG
|26,76
|4.649.221
|% -9,96
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 9,98
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 6,89
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% -2,30
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,57
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% -3,53
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9621
|6,9637
|% -0,01
|
|Euro
|8,4305
|8,4413
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7128
|9,7615
|% 0,90
|
|Frank
|7,7467
|7,7934
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8524
|1,8617
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,15
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,49
|63,49
|-0,85
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
-
17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
-
17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
-
17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem