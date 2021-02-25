***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 09:39
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15 Nisan 2016 tarihinde Bankamızca ihraç edilen XS1396282177 ISIN kodlu USD 300 milyon tutarında, 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip katkı sermaye niteliğindeki sermaye benzeri borçlanma aracının (tahvilin), 16 Nisan 2021 tarihinde dolacak olan 5 yıllık süresi sonunda erken ödeme opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan erken ödeme opsiyonunun kullanılmasına ilişkin gerekli izin alınmıştır. Söz konusu tahvil 16 Nisan 2021 tarihinde itfa edilecektir. Bu konuda tahvil sahiplerine ve yurt dışı saklama kuruluşlarına 25.02.2021 (bugün) itibarıyla bildirim yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912570
BIST
10:031.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 26,54
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.509
10:037,1980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2060
En Düşük
7,1530
10:038,7769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7961
En Düşük
8,7148
10:03415,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 415,47
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,10
BIST En Aktif Hisseler10:02
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|SAYAS
|15,62
|2.330.637
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|DITAS
|15,70
|375.932
|% -5,88
|
|SASA
|42,22
|70.185.019
|% 5,71
|
|THYAO
|13,09
|68.304.524
|% 2,03
|
|KOZAL
|136,20
|67.122.692
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,36
|62.642.043
|% 3,96
|
|KARSN
|4,60
|58.855.061
|% -2,13
|
|EKGYO
|2,36
|62.642.043
|% 3,96
|
|IHLAS
|0,88
|14.518.528
|% -2,22
|
|KARSN
|4,60
|58.855.061
|% -2,13
|
|ODAS
|4,05
|50.101.422
|% 1,25
|
|TSKB
|1,77
|20.721.013
|% 1,72
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1937
|7,1977
|% 0,39
|
|Euro
|8,7675
|8,7769
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1574
|10,2083
|% 0,51
|
|Frank
|7,9057
|7,9533
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9124
|1,9220
|% 0,34
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-8,84
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|0,20
|
Seans Raporu
10:02
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10:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 66 artarak (% 1.58 ) 1, 583
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10:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle EMKEL, ECBYO, ISATR
-
10:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KSTUR, MERIT
-
10:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR