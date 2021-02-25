***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2016Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Nisan 2016 tarihinde Bankamızca ihraç edilen XS1396282177 ISIN kodlu USD 300 milyon tutarında, 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip katkı sermaye niteliğindeki sermaye benzeri borçlanma aracının (tahvilin), 16 Nisan 2021 tarihinde dolacak olan 5 yıllık süresi sonunda erken ödeme opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan erken ödeme opsiyonunun kullanılmasına ilişkin gerekli izin alınmıştır. Söz konusu tahvil 16 Nisan 2021 tarihinde itfa edilecektir. Bu konuda tahvil sahiplerine ve yurt dışı saklama kuruluşlarına 24.02.2021 itibarıyla bildirim yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912576BIST