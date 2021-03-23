***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 09:02
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.01.2021 Tarih ve 05 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Uluslararası Piyasalarda satılmak üzere 300.000.000.000,00 USD'ye kadar Borçlanma Aracı İhracı için yetki verilmiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/418 sayılı kararı ile 200.000.000,00 USD Ana Sermaye Niteliğindeki Borçlanma Aracı ihracımıza izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919854
BIST
12:281.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,94
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.396
En Düşük
1.372
12:287,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
12:289,4638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
12:28441,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,89
|Açılış
|: 442,25
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:28
|AYGAZ
|15,51
|42.863.431
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.607.252
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.551.973
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.633.068
|% 9,98
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,64
|272.017.877
|% -3,70
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|GARAN
|7,23
|2.550.909.044
|% 0,56
|
|SASA
|47,24
|696.418.213
|% 8,25
|
|SISE
|7,18
|388.142.048
|% 1,56
|
|PETKM
|5,59
|378.516.552
|% 4,10
|
|AKBNK
|4,92
|375.147.242
|% 2,50
|
|GARAN
|7,23
|2.550.909.044
|% 0,56
|
|TSKB
|1,41
|130.544.948
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,24
|196.630.997
|% 2,28
|
|EKGYO
|1,91
|150.746.982
|% 3,24
|
|AKBNK
|4,92
|375.147.242
|% 2,50
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9610
|7,9677
|% 0,35
|
|Euro
|9,4477
|9,4638
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,8503
|10,9048
|% -0,34
|
|Frank
|8,4500
|8,5009
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1088
|2,1194
|% -0,10
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,86
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.925
|2.969
|20,00
|
|Tam
|2.913
|2.988
|24,20
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|11,70
|
|Çeyrek
|706
|723
|5,86
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|62,47
|62,47
|1,68
|