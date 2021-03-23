***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 18.01.2021 Tarih ve 05 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Uluslararası Piyasalarda satılmak üzere 300.000.000.000,00 USD'ye kadar Borçlanma Aracı İhracı için yetki verilmiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/418 sayılı kararı ile 200.000.000,00 USD Ana Sermaye Niteliğindeki Borçlanma Aracı ihracımıza izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919854BIST