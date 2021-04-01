***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 18.01.2021 tarih ve 5 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdürlüğümüze 300 milyon USD'ye kadar yurt dışında ihraç edilmek üzere ihraç limiti yetkisi verilmişti. Bu yetki doğrultusunda BDDK tarafından yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesinde belirtilen niteliklere haiz, vadesiz ve ihraçtan sonraki beşinci yılın dolmasından sonra BDDK uygunluğu ile Banka'nın erken itfa opsiyonu bulunan, ilave ana sermaye niteliğinde 200 milyon USD tutarında borçlanma aracı ihracı konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan 08.03.2021 tarihinde uygunluk alınmıştı.Bu uygunluk ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve borçlanma aracı ihrac limit yetkisi SPK'nın 18.03.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı Bülteni'nde yayınlanmıştı. Bu yetkiler çerçevesinde, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'in 7 nci maddesi uyarınca ilave ana sermaye (AT1) niteliğini haiz, vadesi olmayan, ihraçtan sonraki 5 yılın sonunda BDDK uygunluğu ile Banka'nın erken itfa opsiyonu bulunan, ilk beş yıl için yıllık %10,5 kupon faiz oranına sahip, 6 ayda bir kupon ödemeli ve 200 milyon USD nominal tutarlı borçlanma aracı ihraç işlemleri tamamlanmış ve ilgili kıymetin ihracı 30 Mart 2021 tarihi itibarıyla yapılmıştır. Söz konusu borçlanma aracı İrlanda Borsası'nda XS2327872524 ISIN kodu ile işlem görecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922527BIST