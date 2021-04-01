***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar200 milyon USD tutarında katkı sermaye niteliğindeki sermaye benzeri borçlanma aracının ihracı ile ilgili 01.04.2021 tarihinde yapılmış olan Özel Durum açıklamamızda ihraç tarihi 31 Mart 2021 olması gerekirken sehven 30 Mart 2021 yazılmıştır.Bu açıklama tarih düzeltmesi amacıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922544BIST