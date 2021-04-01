***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2021 11:53
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
200 milyon USD tutarında katkı sermaye niteliğindeki sermaye benzeri borçlanma aracının ihracı ile ilgili 01.04.2021 tarihinde yapılmış olan Özel Durum açıklamamızda ihraç tarihi 31 Mart 2021 olması gerekirken sehven 30 Mart 2021 yazılmıştır.
Bu açıklama tarih düzeltmesi amacıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922544
BIST
13:391.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.433
13:398,0548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0508
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
13:399,5069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0837
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
13:39448,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,20
|Açılış
|: 448,78
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler13:37
|DERHL
|8,69
|20.745.582
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|26.437.668
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|219.734.449
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
|
|BURVA
|37,54
|4.088.902
|% 9,96
|
|UTPYA
|33,22
|851.163
|% -9,97
|
|EPLAS
|33,94
|6.274.576
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,72
|205.216
|% -6,53
|
|GLRYH
|12,80
|31.993.738
|% -5,11
|
|IEYHO
|1,41
|29.525.581
|% -4,73
|
|GARAN
|7,08
|1.515.379.377
|% 1,00
|
|RTALB
|33,06
|638.280.645
|% -1,96
|
|BJKAS
|9,77
|484.363.384
|% 6,66
|
|KOZAL
|122,40
|450.236.224
|% 1,32
|
|SASA
|47,46
|415.151.427
|% 0,34
|
|GARAN
|7,08
|1.515.379.377
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,93
|227.008.966
|% 0,52
|
|GSRAY
|4,17
|303.149.634
|% 2,96
|
|SKBNK
|1,22
|73.429.526
|% -0,81
|
|TSKB
|1,38
|75.152.068
|% -0,72
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0494
|8,0558
|% -0,61
|
|Euro
|9,4872
|9,5085
|% -0,86
|
|Sterlin
|11,0833
|11,1389
|% -0,88
|
|Frank
|8,5058
|8,5571
|% -0,79
|
|Riyal
|2,1355
|2,1462
|% -0,91
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
|
|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|