***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız tarafından 15 Nisan 2016 tarihinde ihraç edilen XS1396282177 ISIN kodlu 300 milyon USD'lik BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca katkı sermaye niteliğindeki borçlanma aracının, 16.04.2021 tarihinde 5 yıllık erken itfa opsiyonu kullanılarak anapara ve faiz ödemesi yapılarak itfası gerçekleştirilmiştir.İhraç Tutarı : 300.000.000,00 USDİhraç tarihi : 15.04.2016ISIN Kodu : XS1396282177Vade Başlangıç Tarihi : 15.04.2016Vadesi : 16.04.2026Faiz Oranı : 8,750 %p.a.(Coupon)Saklama Kuruluşu : "Euroclear Bank SA/NV" ve "Clearstream Banking , societeanonyme Luxembourg"İhracın Gerçekleştirildiği Döviz Cinsi : Amerikan Doları (USD)İhracın Gerçekleştirildiği Ülke : Irlandahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928753BIST