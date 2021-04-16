***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 13:18
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bankamız tarafından 15 Nisan 2016 tarihinde ihraç edilen XS1396282177 ISIN kodlu 300 milyon USD'lik BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca katkı sermaye niteliğindeki borçlanma aracının, 16.04.2021 tarihinde 5 yıllık erken itfa opsiyonu kullanılarak anapara ve faiz ödemesi yapılarak itfası gerçekleştirilmiştir.
İhraç Tutarı : 300.000.000,00 USD
İhraç tarihi : 15.04.2016
ISIN Kodu : XS1396282177
Vade Başlangıç Tarihi : 15.04.2016
Vadesi : 16.04.2026
Faiz Oranı : 8,750 %p.a.(Coupon)
Saklama Kuruluşu : "Euroclear Bank SA/NV" ve "Clearstream Banking , societe
anonyme Luxembourg"
İhracın Gerçekleştirildiği Döviz Cinsi : Amerikan Doları (USD)
İhracın Gerçekleştirildiği Ülke : Irlanda
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928753
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|SONME
|39,70
|4.560.458
|% 9,97
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|QUAGR
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|193.153.535
|% 9,97
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|SNPAM
|16,99
|469.643
|% 9,97
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|DOBUR
|20,34
|2.575.037
|% 9,95
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|RYSAS
|3,30
|14.624.888
|% -47,87
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|SAMAT
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|112.005.562
|% -10,00
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|PEKGY
|1,80
|12.507.765
|% -10,00
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|TKURU
|268,50
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|ODAS
|3,35
|779.840.311
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|PETKM
|6,33
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|FROTO
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|562.646.486
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|GARAN
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|ODAS
|3,35
|779.840.311
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|EKGYO
|1,89
|411.300.196
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|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% -2,26
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|TSKB
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|Alış
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|%
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|Dolar
|8,0604
|8,0614
|% 0,68
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|Euro
|9,6692
|9,6770
|% 0,74
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|Sterlin
|11,1278
|11,1836
|% 1,11
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|Frank
|8,7320
|8,7846
|% 0,94
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|Riyal
|2,1439
|2,1546
|% 0,68
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.777
|1.777
|13,27
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|Altın Gr.
|460
|460
|5,91
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|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
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|Çeyrek
|737
|755
|13,13
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|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,11
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|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,07
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|B. Petrol
|66,71
|66,71
|-0,23
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