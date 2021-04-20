***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 15:51
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın sermaye artışı ile ilgili tescil süreci 19.04.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929638
BIST
15:561.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
15:568,1195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0312
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
15:569,7797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0407
|Açılış
|: 9,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
15:56462,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,68
|Açılış
|: 462,22
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler15:56
|JANTS
|709,50
|47.379.734
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.119.815
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.183.668
|% 9,88
|
|ADEL
|24,92
|29.033.238
|% 8,07
|
|FADE
|14,40
|35.039.069
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.499.811
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|51.751.762
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,13
|1.180.417.000
|% 1,86
|
|EREGL
|18,23
|899.287.213
|% 0,39
|
|PETKM
|6,61
|772.510.273
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|616.497.027
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,34
|545.135.527
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,86
|616.497.027
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.180.417.000
|% 1,86
|
|TSKB
|1,27
|204.923.712
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,14
|326.936.598
|% 2,88
|
|PETKM
|6,61
|772.510.273
|% 0,00
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1148
|8,1195
|% 0,39
|
|Euro
|9,7732
|9,7797
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,3016
|11,3583
|% 0,24
|
|Frank
|8,8290
|8,8822
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1594
|2,1702
|% 0,46
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,14
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|2,00
|
|Tam
|3.043
|3.119
|3,89
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|1,88
|
|Çeyrek
|738
|754
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,46
|67,46
|0,41
|
Seans Raporu
15:56
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 64 artarak (% 0.14 ) 1, 194
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16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, INVEO, ATLAS, JANTS
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16:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ANELE, QNBFB, SAMAT, ODAS, SUMAS, ORMA, FADE, MERIT, SEYKM, PEKGY
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16:09
OYAYO, ISKUR, SONME değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:09
SNGYO, ODAS, AYES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında