***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2021 16:15
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07.10.2021 Tarih ve 94 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamıza Tahsisli ve Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 4.000.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971698
BIST
17:371.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 16,34
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
17:379,4660
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,2542
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
17:3711,0382
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,2880
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
17:37542,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 15,02
|Açılış
|: 542,81
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:35
|DOBUR
|37,40
|10.731.052
|% 10,00
|
|EDIP
|3,92
|51.496.878
|% 9,80
|
|FROTO
|194,00
|1.592.825.836
|% 9,73
|
|HLGYO
|2,62
|37.988.171
|% 9,62
|
|OLMK
|7,64
|9.307.812
|% 8,52
|
|FADE
|8,60
|321.258.037
|% -9,95
|
|ERSU
|4,57
|76.916.865
|% -9,86
|
|YEOTK
|59,95
|187.412.290
|% -9,58
|
|MERIT
|26,70
|29.939.251
|% -8,81
|
|GARFA
|13,67
|4.675.542
|% -8,26
|
|GARAN
|8,93
|3.753.494.365
|% -1,98
|
|FROTO
|194,00
|1.592.825.836
|% 9,73
|
|THYAO
|13,96
|1.339.680.112
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,47
|1.206.964.295
|% 0,41
|
|SASA
|27,58
|1.103.985.096
|% 1,40
|
|YKBNK
|2,47
|1.206.964.295
|% 0,41
|
|GARAN
|8,93
|3.753.494.365
|% -1,98
|
|EKGYO
|1,93
|703.370.009
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,23
|1.062.885.489
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,25
|731.470.023
|% -0,94
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4599
|9,4625
|% 2,72
|
|Euro
|11,0310
|11,0337
|% 2,64
|
|Sterlin
|13,0550
|13,1205
|% 2,83
|
|Frank
|10,2838
|10,3458
|% 3,01
|
|Riyal
|2,5198
|2,5324
|% 2,91
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,50
|
|Altın Gr.
|542
|542
|14,31
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|84,61
|84,61
|-1,21
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 54 artarak (% 1.23 ) 1, 276
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, ANGEN, GLCVY, HLGYO
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ERSU, FADE
-
17:51
HLGYO, HUBVC, FROTO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51
YEOTK, TLMAN, INVEO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında