Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2021 13:22



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Bankamız hakim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin 30 Eylül 2021 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 24 Ekim 2021 tarihinde Katar Borsası'nın web sitesinde ilan edilmiştir. İlgili şirket bilgilerine ve konsolide finansal tablolara erişim adresi şu şekildedir: https://www.qe.com.qa/financial-statements. The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler The Commercial Bank Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın konsolide Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri, Toplam Müşteri Mevduatları, Net Faiz Gelirleri ile Net Dönem karı sırasıyla 38,8 milyar TL, 24.2 milyar TL, 19.8 milyar TL, 367.6 milyon TL ve 13 milyon TL'dir. Buna ek olarak, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bankamızın konsolide takipteki krediler oranı %2.7 ve risk maliyetimiz de %0.4 olarak gerçekleşmiştir. 
              
Bankamızın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak sınırlı denetimden geçmiş 30 Eylül 2021 dönemine ait finansal tablolarının 2021 yılı Ekim ayı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972155


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:391.491
Değişim :  0,76% |  11,27
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.493 En Düşük
1.471
BIST En Aktif Hisseler16:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 26,18 24.258.778 % 10,00  
DOBUR 45,24 4.086.425 % 9,97  
KSTUR 265,80 643.223 % 9,97  
GUBRF 64,65 652.840.604 % 9,95  
TSPOR 4,43 66.283.754 % 9,93  
daha fazla
16:36 Alış Satış %  
Dolar 9,6082 9,6126 % 0,10  
Euro 11,1430 11,1836 % -0,08  
Sterlin 13,1965 13,2627 % 0,22  
Frank 10,4264 10,4893 % -0,15  
Riyal 2,5558 2,5686 % 0,12  
daha fazla
16:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 13,77  
Altın Gr. 558 558 4,38  
Cumhuriyet 3.681 3.737 50,00  
Tam 3.663 3.755 50,66  
Yarım 1.770 1.816 24,51  
Çeyrek 888 908 12,25  
Gümüş.Ons 24,43 24,45 0,14  
Gümüş Gr. 7,55 7,56 0,05  
B. Petrol 85,40 85,40 0,76  
Seans Raporu 16:36
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru