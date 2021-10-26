***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2021 13:36
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07.10.2021 tarih ve 94 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamız Genel Müdürlüğü'ne Tahsisli ve Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 4.000.000.000.-TL'ye kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin yasal prosedürlerin başlatılması, sürecin takip edilmesi ve tamamlanmasına yönelik tüm yasal işlemlerin başlatılması için yetki verilmiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna yurt içi piyasalara ihraç onayı için başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972381
BIST
15:081.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.511
En Düşük
1.501
15:089,4602
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1243
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
15:0810,9975
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,1397
|Açılış
|: 10,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
15:08547,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -9,14
|Açılış
|: 547,81
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler15:08
|MERIT
|28,78
|2.554.714
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|130.507.982
|% 9,93
|
|TSPOR
|4,87
|308.507.823
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|4.192.268
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.179.798
|% 9,75
|
|BIOEN
|26,94
|300.213.975
|% -6,46
|
|HUBVC
|10,05
|20.571.028
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|ATAGY
|4,20
|1.506.711
|% -4,55
|
|GARAN
|9,24
|1.735.761.270
|% 1,76
|
|THYAO
|14,58
|786.195.793
|% 2,10
|
|TUPRS
|140,50
|692.263.380
|% -0,92
|
|GUBRF
|66,30
|603.931.218
|% 2,55
|
|EREGL
|19,88
|594.955.184
|% 1,27
|
|GARAN
|9,24
|1.735.761.270
|% 1,76
|
|ODAS
|1,43
|205.920.813
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,60
|274.884.771
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,98
|170.406.664
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,57
|528.159.200
|% 0,80
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4555
|9,4602
|% -1,30
|
|Euro
|10,9870
|10,9975
|% -1,25
|
|Sterlin
|12,9946
|13,0598
|% -1,18
|
|Frank
|10,2271
|10,2888
|% -1,43
|
|Riyal
|2,5094
|2,5220
|% -1,48
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-6,20
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-9,23
|
|Cumhuriyet
|3.613
|3.668
|-74,00
|
|Tam
|3.599
|3.690
|-69,06
|
|Yarım
|1.740
|1.785
|-33,40
|
|Çeyrek
|873
|892
|-16,71
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,33
|