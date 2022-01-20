***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2022 15:53
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız hakim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 19 Ocak 2022 tarihinde Katar Borsası'nın web sitesinde ilan edilmiştir. İlgili şirket bilgilerine ve konsolide finansal tablolara erişim adresi şu şekildedir: https://www.qe.com.qa/financial-statements. The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler The Commercial Bank Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın konsolide Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri, Toplam Müşteri Mevduatları, Net Faiz Gelirleri ile Net Dönem karı sırasıyla 51 milyar TL, 28.4 milyar TL, 26.1 milyar TL, 579.2 milyon TL ve 76.5 milyon TL'dir. Buna ek olarak, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Bankamızın konsolide takipteki krediler oranı %2.7 ve risk maliyetimiz de %0.72 olarak gerçekleşmiştir.
Bankamızın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak denetimden geçmiş 31 Aralık 2021 dönemine ait finansal tablolarının 2022 yılı Ocak ayı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995387
BIST
18:002.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.066
En Düşük
1.984
18:0013,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0380
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,4323
En Düşük
13,3152
18:0015,2044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0604
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,2200
En Düşük
15,0961
18:00794,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,20
|Açılış
|: 794,18
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|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
794,79
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RODRG
|19,36
|2.566.891
|% 10,00
|
|KRTEK
|10,78
|82.594.996
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|99.063.474
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.624.486
|% 9,97
|
|KAPLM
|42,78
|46.878.048
|% 9,97
|
|UZERB
|66,00
|1.807.278
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.486.872
|% -9,88
|
|ADEL
|31,24
|12.079.640
|% -8,87
|
|ANELE
|2,24
|65.224.565
|% -8,20
|
|QNBFL
|89,00
|635.326
|% -7,58
|
|THYAO
|28,10
|4.728.287.964
|% 2,55
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|PETKM
|8,86
|2.516.205.207
|% -3,49
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,40
|933.931.816
|% -2,83
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|HALKB
|5,49
|1.790.893.348
|% 2,81
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3900
|13,4147
|% 0,28
|
|Euro
|15,1859
|15,2044
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,1661
|18,2572
|% 0,33
|
|Frank
|14,5813
|14,6691
|% 0,56
|
|Riyal
|3,5625
|3,5804
|% 0,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,72
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-10,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|-6,07
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|0,04
|
|B. Petrol
|86,77
|86,77
|-1,61
|
Seans Raporu
18:00
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17:58AKFGY
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 171 adet işlem
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17:57KUTPO
Yüzde -8.75 oranında düşüşle 83.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 669 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49 kaybederek (% -2.67 ) 1, 785
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, EKIZ, EDATA, KGYO, RODRG, SANEL, PKENT