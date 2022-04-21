***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 16:31
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız hakim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin 31 Mart 2022 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 21 Nisan 2022 tarihinde Katar Borsası'nın web sitesinde ilan edilmiştir. İlgili şirket bilgilerine ve konsolide finansal tablolara erişim adresi şu şekildedir: https://www.qe.com.qa/financial-statements. The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler The Commercial Bank Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın konsolide Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri, Toplam Müşteri Mevduatları, Net Faiz Gelirleri ile Net Dönem karı sırasıyla 54.6 milyar TL, 32.7 milyar TL, 27.3 milyar TL, 345.9 milyon TL ve 131.8 milyon TL'dir. Buna ek olarak, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Bankamızın konsolide takipteki krediler oranı %2.4 olarak gerçekleşmiştir.
Bankamızın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak denetimden geçmiş 31 Mart 2022 dönemine ait finansal tablolarının 2022 yılı Nisan ayı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022698
BIST
17:552.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 32,63
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
17:5514,7074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0361
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7200
En Düşük
14,6564
17:5515,9843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0524
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
17:55919,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,57
|Açılış
|: 919,80
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler17:53
|BMSCH
|8,03
|62.181.684
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.434.452
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.716.064
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.364.618
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|107.456.751
|% 9,99
|
|HUNER
|3,20
|172.751.871
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|BRYAT
|400,50
|97.835.318
|% -4,28
|
|MEPET
|3,49
|7.417.204
|% -4,12
|
|MARKA
|3,23
|1.670.568
|% -3,58
|
|THYAO
|40,14
|4.720.757.418
|% 3,29
|
|GARAN
|14,50
|3.330.721.677
|% 2,18
|
|EKGYO
|3,14
|2.896.466.937
|% 7,90
|
|ASELS
|28,42
|2.316.849.165
|% 2,01
|
|KRDMD
|16,28
|2.241.801.248
|% 0,49
|
|EKGYO
|3,14
|2.896.466.937
|% 7,90
|
|TSKB
|2,08
|728.797.058
|% 4,00
|
|VAKBN
|4,73
|1.537.848.848
|% 7,50
|
|ODAS
|2,52
|808.152.834
|% -3,45
|
|HALKB
|6,22
|1.666.102.336
|% 4,36
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7024
|14,7081
|% 0,25
|
|Euro
|15,9608
|15,9755
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,1040
|19,1998
|% -0,06
|
|Frank
|15,3860
|15,4787
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9072
|3,9268
|% 0,19
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-15,14
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,48
|
Seans Raporu
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17:57
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17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
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