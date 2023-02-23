***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2023 17:37
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23.02.2023 tarih ve 5 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamız Genel Müdürlüğü'ne Tahsisli ve Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 4.000.000.000.-TL'ye kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin yasal prosedürlerin başlatılması, sürecin takip edilmesi ve tamamlanmasına yönelik tüm yasal işlemlerin başlatılması için yetki verilmiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna, yurt içi piyasalara ihraç onayı için başvuru yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116375
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
18:0519,9912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0172
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
18:051.105,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.105,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.102,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8678
|18,8717
|% 0,00
|
|Euro
|19,9770
|19,9881
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,5695
|22,6827
|% -0,39
|
|Frank
|20,1173
|20,2385
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0141
|5,0393
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-3,44
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.533
|7.605
|-36,00
|
|Yarım
|3.680
|3.721
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.861
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,93
|-0,12
|
|B. Petrol
|81,70
|81,70
|1,10
|