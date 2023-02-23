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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.02.2023 17:37
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bankamız Yönetim Kurulu'nun  23.02.2023 tarih ve 5 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamız Genel Müdürlüğü'ne   Tahsisli ve Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 4.000.000.000.-TL'ye kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin yasal prosedürlerin başlatılması, sürecin takip edilmesi ve tamamlanmasına yönelik tüm yasal işlemlerin başlatılması için yetki verilmiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna, yurt içi piyasalara ihraç onayı için başvuru yapılacaktır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116375


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Yarım 3.680 3.721 -18,00  
Çeyrek 1.840 1.861 -8,00  
Gümüş.Ons 21,34 21,36 -0,15  
Gümüş Gr. 12,92 12,93 -0,12  
B. Petrol 81,70 81,70 1,10  
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