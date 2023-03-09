***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 11:03
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23.02.2023 tarih ve 5 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamız Genel Müdürlüğü'ne Tahsisli ve Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 4.000.000.000.-TL'ye kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin yasal prosedürlerin başlatılması, sürecin takip edilmesi ve tamamlanmasına yönelik tüm yasal işlemlerin başlatılması için yetki verilmiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna yurt içi piyasalara ihraç onayı için başvuru yapılmıştır..
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122130
BIST
15:325.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 44,36
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
15:3218,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9645
En Düşük
18,9062
15:3220,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1097
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,9125
15:321.107,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.107,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.109,38
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler15:30
|YGYO
|1,76
|50.213.410
|% 10,00
|
|KONYA
|3.392,80
|194.731.164
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|82.436.948
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|35.220.148
|% 10,00
|
|UZERB
|209,30
|1.334.610
|% 9,98
|
|EMKEL
|10,35
|611.006.706
|% -10,00
|
|DOBUR
|51,20
|26.015.851
|% -9,94
|
|GRSEL
|15,21
|15.381.679
|% -5,53
|
|VANGD
|7,84
|10.294.449
|% -5,31
|
|OTTO
|97,50
|1.297.651
|% -5,16
|
|ISCTR
|14,68
|6.114.774.794
|% 2,87
|
|EREGL
|43,38
|5.530.251.608
|% 0,84
|
|AKBNK
|20,16
|4.868.201.305
|% 1,15
|
|OYAKC
|45,48
|3.939.880.695
|% 6,71
|
|YKBNK
|11,74
|3.901.396.457
|% 1,29
|
|ISCTR
|14,68
|6.114.774.794
|% 2,87
|
|YKBNK
|11,74
|3.901.396.457
|% 1,29
|
|AKBNK
|20,16
|4.868.201.305
|% 1,15
|
|SKBNK
|2,70
|520.587.718
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,27
|1.484.193.536
|% 1,97
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9484
|18,9530
|% 0,07
|
|Euro
|20,0198
|20,0253
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4688
|22,5815
|% 0,41
|
|Frank
|20,1220
|20,2433
|% 0,39
|
|Riyal
|5,0360
|5,0612
|% 0,11
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|3,60
|
|Cumhuriyet
|7.488
|7.601
|-3,00
|
|Tam
|7.530
|7.577
|-9,00
|
|Yarım
|3.679
|3.707
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,28
|
Seans Raporu
15:30
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-
15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 64 artarak (% 0.69 ) 6, 059
-
15:44XU100
Endeks 5, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 69, 088.00 milyon TL de
-
15:44BOBET
Yüzde 5.80 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 899, 680 adet işlem
-
15:43KRGYO
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 817, 444 adet işlem
-
15:42KGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 34.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 590 adet işlem