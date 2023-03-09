***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 23.02.2023 tarih ve 5 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamız Genel Müdürlüğü'ne Tahsisli ve Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 4.000.000.000.-TL'ye kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin yasal prosedürlerin başlatılması, sürecin takip edilmesi ve tamamlanmasına yönelik tüm yasal işlemlerin başlatılması için yetki verilmiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna yurt içi piyasalara ihraç onayı için başvuru yapılmıştır..Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122130BIST