***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2023 14:35
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız hakim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin 30 Eylül 2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları Katar Borsası'nın web sitesinde ilan edilmiştir. İlgili şirket bilgilerine ve konsolide finansal tablolara erişim adresi şu şekildedir: https://www.qe.com.qa/financial-statements. The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler The Commercial Bank Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın konsolide Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 71.1 milyar TL, 34.3 milyar TL ve 25 milyar TL'dir.
Bankamızın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak denetimden geçmiş 30 Eylül 2023 dönemine ait finansal tablolarının 2023 yılı Ekim ayı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207689
BIST
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16:027.842
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
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|Açılış
|: 7.868
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|: 7.843
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En Yüksek
7.971
16:0227,9974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
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28,5091
En Düşük
27,8961
16:0229,7007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1781
|Açılış
|: 29,6500
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|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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30,0718
En Düşük
29,4688
16:021.757,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.757,97
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|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
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1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:00
|MEKAG
|44,24
|4.951.075
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|192.864.831
|% 10,00
|
|GRSEL
|68,75
|103.576.655
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|32.983.767
|% 10,00
|
|COSMO
|165,00
|41.020.438
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|89.863.866
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|BMSCH
|19,16
|136.423.630
|% -7,44
|
|ENSRI
|34,92
|163.572.445
|% -6,78
|
|THYAO
|217,60
|5.525.149.837
|% 0,51
|
|TUPRS
|136,70
|4.050.537.504
|% -3,19
|
|PETKM
|21,48
|2.659.806.497
|% -0,28
|
|BRSAN
|962,60
|2.561.363.745
|% 3,73
|
|YKBNK
|18,66
|2.488.884.378
|% 1,08
|
|EKGYO
|7,34
|1.486.991.551
|% 0,14
|
|ZOREN
|5,90
|957.865.237
|% -0,67
|
|YKBNK
|18,66
|2.488.884.378
|% 1,08
|
|PETKM
|21,48
|2.659.806.497
|% -0,28
|
|ODAS
|11,89
|1.176.576.136
|% 0,00
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9895
|28,0005
|% 0,00
|
|Euro
|29,6747
|29,6984
|% 0,60
|
|Sterlin
|33,8824
|34,0523
|% 0,06
|
|Frank
|31,1089
|31,2963
|% 0,38
|
|Riyal
|7,4415
|7,4788
|% 0,08
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|6,57
|
|Altın Gr.
|1.760
|1.760
|7,96
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.883
|11.960
|-35,00
|
|Yarım
|5.960
|6.005
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.971
|3.002
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,59
|0,03
|
|B. Petrol
|90,75
|90,75
|-0,75
|
Seans Raporu
16:00
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16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 96 kaybederek (% -0.24 ) 8, 182
-
16:16XU100
Endeks 7, 841 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 70, 779.00 milyon TL de
-
16:16UNLU
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 481, 688 adet işlem
-
16:15VESBE
Yüzde 5.24 oranında artışla 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 701, 130 adet işlem
-
16:13EBEBK
Yüzde 4.10 oranında artışla 72.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 601, 646 adet işlem