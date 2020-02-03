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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.02.2020 12:13
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,16
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF22025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.02.2020
Kayıt Tarihi 31.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve 29/717 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli TRFALNF22025 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 40.000.000- TL olan bononun bugün (03/02/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816628


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QNBFL 144,00 150.672 % 14,20  
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Sterlin 7,7955 7,8346 % -1,07  
Frank 6,1798 6,2170 % -0,15  
Riyal 1,5902 1,5982 % -0,01  
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Altın Gr. 304 304 -1,65  
Cumhuriyet 2.008 2.038 -13,00  
Tam 1.999 2.048 -12,50  
Yarım 966 991 -6,04  
Çeyrek 485 495 -3,02  
Gümüş.Ons 17,79 17,82 -0,22  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,04  
B. Petrol 56,42 56,42 -0,20  
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