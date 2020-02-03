***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2020 12:14
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş.bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF22033
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.392.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.02.2020
Kayıt Tarihi 31.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve 29/717 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli TRFALNF22033 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 51.392.000- TL olan bononun bugün (03/02/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816629
BIST
13:53119.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -48,60
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
13:535,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
13:536,6248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0136
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
13:53304,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,35
|Açılış
|: 304,02
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.563.283
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|6.774.670
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|QNBFL
|144,00
|150.672
|% 14,20
|
|TSPOR
|3,04
|161.154.336
|% 11,76
|
|SODSN
|14,40
|45.020
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|EGCEY
|0,69
|86.416
|% -9,21
|
|EGCYO
|0,43
|31.779
|% -8,51
|
|MRGYO
|1,59
|11.355.071
|% -5,36
|
|TRKCM
|4,17
|399.559.700
|% 3,47
|
|ODAS
|2,15
|230.481.555
|% 1,42
|
|TSPOR
|3,04
|161.154.336
|% 11,76
|
|EKGYO
|1,67
|143.124.204
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,00
|120.654.312
|% -0,53
|
|ODAS
|2,15
|230.481.555
|% 1,42
|
|ADESE
|2,10
|94.904.992
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,14
|42.929.106
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,54
|43.442.208
|% 3,21
|
|AVOD
|2,21
|16.952.636
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7955
|7,8346
|% -1,07
|
|Frank
|6,1798
|6,2170
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-6,77
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-13,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|-10,53
|
|Yarım
|967
|992
|-5,09
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,37
|56,37
|-0,25
|