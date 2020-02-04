***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.02.2020 16:43
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF52030
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 66.000.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayıs 2019 tarih ve 29/717 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin Nitelikle Yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli TRFALNF52030 ISIN kodlu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 66.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816986
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:055,9708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0145
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
18:056,5960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
18:05299,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -4,25
|Açılış
|: 299,18
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
298,86
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|310.582.761
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|TSGYO
|1,93
|24.249.024
|% 14,88
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|RYSAS
|9,57
|15.277.031
|% 12,72
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|30.590.580
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|819.801
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|133.400
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.243.276
|% -2,95
|
|THYAO
|14,34
|1.367.143.547
|% 3,61
|
|PETKM
|4,24
|871.314.529
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|784.807.552
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|731.781.643
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|579.222.435
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|871.314.529
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.582.761
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|149.566.450
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|465.145.940
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,92
|296.222.375
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7522
|7,7911
|% 0,01
|
|Frank
|6,1373
|6,1743
|% -0,51
|
|Riyal
|1,5864
|1,5944
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-18,95
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-4,39
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,81
|54,81
|0,60
|
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