***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.02.2020 10:52
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş.bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 73
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF22058
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.779.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.02.2020
Kayıt Tarihi 20.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve 29/717 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 73 gün vadeli TRFALNF22058 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 34.779.000- TL olan bononun bugün (21/02/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820751
BIST
13:44116.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 439,07
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
13:446,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,1090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
13:446,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,6040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
13:44321,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,41
|Açılış
|: 321,10
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|27,10
|208.766
|% 14,93
|
|HUBVC
|31,68
|50.725.862
|% 12,18
|
|DGGYO
|6,37
|13.099.334
|% 11,95
|
|VKING
|3,13
|3.648.196
|% 11,79
|
|RYSAS
|8,80
|2.399.313
|% 10,41
|
|MIPAZ
|3,12
|120.088.356
|% -12,36
|
|HATEK
|8,36
|8.173.585
|% -9,82
|
|ORMA
|4,00
|41.112
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|43.055
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,96
|38.521
|% -8,57
|
|THYAO
|14,33
|736.774.991
|% -0,28
|
|ASELS
|28,60
|616.435.357
|% 0,85
|
|IPEKE
|9,90
|321.031.216
|% 7,49
|
|KOZAA
|12,38
|294.924.704
|% 10,14
|
|HALKB
|6,74
|277.892.984
|% -1,17
|
|ODAS
|2,09
|221.371.971
|% 1,95
|
|CEMAS
|1,25
|125.058.178
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,53
|150.574.584
|% 0,00
|
|ADESE
|1,51
|141.319.788
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,19
|107.837.674
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8638
|7,9032
|% 0,36
|
|Frank
|6,1940
|6,2314
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6237
|1,6318
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,29
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.129
|2.161
|31,00
|
|Tam
|2.117
|2.170
|30,07
|
|Yarım
|1.023
|1.050
|14,55
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,28
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,37
|58,37
|-0,94
|