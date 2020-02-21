***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.02.2020 16:59
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Tahsisli bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF52048
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.724.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayıs 2019 tarih ve 29/717 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli TRFALNF52048 ISIN kodlu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 75.724.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820871
BIST
17:08117.092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.449,56
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:086,1233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:086,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
17:08322,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,16
|Açılış
|: 322,88
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|32,98
|90.383.939
|% 16,78
|
|DGGYO
|6,59
|39.871.877
|% 15,82
|
|ESCOM
|3,12
|8.845.269
|% 14,71
|
|ARDYZ
|14,87
|18.169.695
|% 12,74
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|MIPAZ
|3,08
|159.332.767
|% -13,48
|
|HATEK
|8,43
|13.755.736
|% -9,06
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|QNBFL
|143,80
|4.381.866
|% -5,27
|
|THYAO
|14,46
|1.652.895.232
|% 0,63
|
|ASELS
|28,86
|1.086.421.061
|% 1,76
|
|KOZAA
|12,55
|675.797.345
|% 11,65
|
|IPEKE
|9,79
|660.355.896
|% 6,30
|
|KRDMD
|2,79
|504.504.056
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,55
|356.011.756
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|406.987.315
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,79
|504.504.056
|% 2,95
|
|ALBRK
|1,53
|226.277.854
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,21
|172.853.255
|% 2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8899
|7,9295
|% 0,69
|
|Frank
|6,2069
|6,2443
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6267
|1,6349
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|20,92
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,48
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.133
|2.186
|46,04
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|22,27
|
|Çeyrek
|517
|529
|11,14
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,65
|0,05
|
|B. Petrol
|58,23
|58,23
|-1,08
|
Seans Raporu
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