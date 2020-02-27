***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.02.2020 16:21
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. vadesi gelen özel sektör tahvili kupon ödemesine ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSALNF82113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
16:59111.734
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.437,41
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
16:596,1790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1790
En Düşük
6,1506
16:596,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0798
|Açılış
|: 6,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7815
En Düşük
6,6963
16:59327,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 3,64
|Açılış
|: 327,63
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,99
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|60.819.043
|% 14,97
|
|KRONT
|23,36
|58.966.951
|% 13,51
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,51
|146.013.798
|% -12,87
|
|MRSHL
|54,00
|17.001.292
|% -10,00
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|BURCE
|6,84
|4.199.302
|% -9,52
|
|SNPAM
|5,70
|1.914.757
|% -9,52
|
|THYAO
|12,55
|2.298.720.737
|% -5,21
|
|ASELS
|28,08
|1.077.291.124
|% -3,17
|
|KRDMD
|2,79
|809.036.422
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,32
|534.360.754
|% -0,75
|
|GARAN
|10,25
|468.216.612
|% -3,57
|
|IHLGM
|1,32
|534.360.754
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,79
|809.036.422
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,50
|332.915.659
|% -1,32
|
|THYAO
|12,55
|2.298.720.737
|% -5,21
|
|ODAS
|2,09
|308.246.499
|% -4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9318
|7,9716
|% 0,16
|
|Frank
|6,3446
|6,3829
|% 1,10
|
|Riyal
|1,6402
|1,6484
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|16,73
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.200
|19,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|20,74
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|10,03
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|-1,69
|