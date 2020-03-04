***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.03.2020 16:44
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Tahsisli bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF62039
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.771.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ağustos 2019 tarih ve 45/1056 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli TRFALNF62039 ISIN kodlu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 25.771.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824236
BIST
17:05111.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 543,97
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:056,0920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0116
|Açılış
|: 6,1030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:056,7700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0559
|Açılış
|: 6,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7681
17:05321,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,01
|Açılış
|: 321,89
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.270.403
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,30
|43.148.090
|% 18,71
|
|OZBAL
|2,07
|17.838.345
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.615.853
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,21
|7.486.520
|% -6,75
|
|GYHOL
|20,60
|4.695.494
|% -5,68
|
|SAYAS
|3,25
|2.298.960
|% -5,25
|
|AVGYO
|1,99
|129.333.520
|% -5,24
|
|ASELS
|29,98
|1.545.793.165
|% -1,64
|
|THYAO
|11,86
|946.637.662
|% -2,95
|
|GARAN
|10,48
|557.425.065
|% 2,85
|
|KARSN
|1,92
|536.274.561
|% 1,05
|
|HALKB
|6,37
|377.155.740
|% -1,85
|
|KARSN
|1,92
|536.274.561
|% 1,05
|
|ODAS
|2,11
|328.837.859
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,49
|204.107.470
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|313.647.396
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,34
|162.546.874
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7962
|7,8352
|% 0,05
|
|Frank
|6,3465
|6,3848
|% -0,22
|
|Riyal
|1,6204
|1,6285
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,00
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|31,27
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|15,13
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,56
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|52,61
|52,61
|0,75
|
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