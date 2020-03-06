***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.03.2020 09:43
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş.bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 80
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF32032
Satışa Başlanma Tarihi 17.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 92.501.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.03.2020
Kayıt Tarihi 05.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve 29/717 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 80 gün vadeli TRFALNF32032 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 92.501.000- TL olan bononun bugün (06/03/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824827
BIST
10:05111.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 164,63
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.012
En Düşük
111.528
10:056,0888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0248
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0851
10:056,8371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0320
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8333
10:05327,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,77
|Açılış
|: 327,23
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|1.962.143
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,50
|4.132.802
|% 13,64
|
|NATEN
|20,16
|15.069.298
|% 8,15
|
|ARMDA
|20,90
|18.197
|% 7,73
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|ALARK
|4,86
|1.728.282
|% -10,00
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|IZMDC
|9,50
|10
|% -6,86
|
|ALYAG
|0,72
|33.482
|% -4,00
|
|DARDL
|5,24
|115.448
|% -3,85
|
|THYAO
|11,79
|87.025.694
|% 0,68
|
|EREGL
|8,92
|50.698.375
|% 1,94
|
|ASELS
|30,28
|38.699.935
|% 0,00
|
|GARAN
|10,20
|29.822.731
|% -0,97
|
|YKBNK
|2,52
|16.827.015
|% -0,40
|
|KARSN
|1,92
|15.973.544
|% 0,52
|
|THYAO
|11,79
|87.025.694
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,52
|16.827.015
|% -0,40
|
|EREGL
|8,92
|50.698.375
|% 1,94
|
|OZGYO
|1,84
|9.668.742
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8735
|7,9130
|% -0,35
|
|Frank
|6,4208
|6,4595
|% -0,24
|
|Riyal
|1,6185
|1,6266
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-2,06
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,52
|49,52
|-0,47
|