***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş.bono itfasına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.03.2020Vade (Gün Sayısı) 80Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFALNF32032Satışa Başlanma Tarihi 17.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 92.501.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.03.2020Kayıt Tarihi 05.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.03.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve 29/717 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 80 gün vadeli TRFALNF32032 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 92.501.000- TL olan bononun bugün (06/03/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824827BIST